vovan_prm написав:Почему бы Правительству не воспользоваться благоприятной внешней коньюктурой и и не занять еще больше??? Не просто больше, а радикально больше. Ну скажем в разы... Если уж стоит очередь из желающих насыпать нам денег, почему их не брать? Профинансировать инфраструктурные проекты, например. Дороги, инженерные сети, АЭС. Да социалку, в конце концов, разогнать. Она тоже простимулирует спрос.
По классике все верно, но есть, как всегда мелочи, которые все портят.
vovan_prm написав:И не забываем, что закредитованность экономики у нас одна из самых низких в мире.
По цифрам, вроде, и низкая, а как посмотришь на качество и стоимость, становится страшновато. Тот факт, что прямо сейчас у банков есть 100 млрд. грн.(чуть меньше 10% денежно массы), которые они с радостью пустили бы на кредитование экономики, но вынуждены нести под малые проценты в НБУ, заставляет сомневаться в достаточной скорости оборачиваемости средств. Это, пожалуй, самое узкое место с точки зрения экономики. А кроме экономики есть еще демократия и политика, усугубленные все еще советским восприятием выплавки стали на душу населения. Заметьте, сейчас, когда идет банальное перекредитование на очень выгодных условиях, когда ставки в гривне приблизились к ставкам по валюте в начале года, раздувается дикий вой по поводу долговой пирамиды. Если сейчас самое продвинутое правительство детально проработает предложенный Вами план и начнет его успешно выполнять, его снесут на начальных этапах, в результате чего долги останутся, а план будет провален. Только с этой точки зрения сейчас стоит действовать, руководствуясь не максимальной эффективностью, а минимизацией вреда от поменявшейся концепции.
В виду вышесказанного, считаю, что основной задачей любого Правительства, да и общества в целом, должна быть задача скорейшего выхода из состояния "failed state".
Я уже почти привык к новому дизайну, но копипастить объемы в один клик, увы, теперь не получается.
Спасибо! Чувствую, я к новому дизайну еще долго привыкать буду. То, что раньше было на одной странице, теперь надо искать по всему сайту. Зато радует, что оперативно делают данные по валютным интервенциям. Еще бы объемы день в день делать, им бы цены не было.
vladus17 написав:Если вы думаете что доллароматрасники - дикий народ, так это потому что вы еще с золотоматрасниками не общались
увы, приходилось общаться - и здесь многократно писал - еще большие неандертальцы в размороженном виде. Принципиальной разницы между одними и другими не делаю.
Правильность отражения внешнего мира в мозгу человека проверяется только практикой. Практика - критерий истины. Какова истина и кто из нас прав мы узнаем чуть позже. Но я бы вам всем рекомендовал диверсифай портфолио.
Да я бы с удовольствием, но увы, не настолько богат как наш уважаемый представитель тайного массонского ордена. Возможно если бы я был как вы $$$ мультимиллиардером, и фантазия касаемо диверсифая иссякла вовсе, я бы тоже как вы скупал бы однушки в всевозможных крыжлполях , и забивал их под потолок золотыми слитками и столовым серебром. Жалкий остаток слитков, не влезший в скупленные однушки, мог бы в хозяйстве пригодиться - подложить под ножку покосившегося шихфоньера, использовать в качестве орехокола да и капусту квасить золотыми кирпидонами видимо тоже весьма кошерно. Но увы, беден как церковная мышь - стыдно признаться, но пока даже еще не все банки забиты под фонд. Посему предпочитаю что то намного более ликвидное и прибыльное, и по возможности именное в нашем безумном-безумном-безумном мире.
freeze написав:Кроме того мне его тёща подарила, она сказала - рождественник, всё дальше без вариантов, это рождественник.
Как я Вас понимаю , слово тещи - закон ! Раз теща сказала - и подсолнух кактусом называть будешь ! И да, денежное дерево - наше фсьо. Без правильного фен шуя в современной финансовой аналитике нынче делать нечего !
edvardd написав:ЗИГОкактус у меня на даче уже лет 5 растёт:
ЗИГО говорите ? Оставим его политические взгляды нацистского толка на его совести , все таки не политическая ветка - не оффтопим, говорим сугубо о ЗЕЛЕНИ - только по моему это не никакой ЗИГО, а обычный зимующий, как бы не ужасаеще это звучало для наших широт, - садовый кактус - Опунция. В страшное время живем - дикорастущие кактусы уже в наших лесах встречаются - дикорастут прямо под йолками. Как страшно жить !
Qwerty написав:Ага! Сьогодні вийшла статистика по невеличкому місту в Центральній Украіні за 2019 рік - народилося 444 дитини, а померло 1391 людина! Оце підсумок всіх реформ і покращень! І це помимо цифр втечі населення за кордон!
Ну не совсем. Причина в том, что молодежь - в областных центрах, столице и за границей. А городки - действительно депрессивные. Ни развлечений, ни нормально оплачиваемой работы, ни образования. От вас, если честно, таких поверхностных выводов не ожидал
Тобто, якщо врахувати ситуацію в країні в загальному, то все нормально?! А як тоді назвати цифру в мінус приблизно 300 тисяч населення України за 2019 рік згідно демографії!?! Знаєте, для мене все життя людина була на першому плані... На першому плані вона і в Конституції України! Якщо всі оті реформи для того, щоб президент був задоволений цифрами чи тенденцією, то це шлях в прірву! Те місто про яке йде мова колись мало 64 тисячі жителів; сьогодні від сили 28-30... Станом на сьогодні масово зникають села з карти України, а в тих, що залишилися співвідношення народжених до померлих один до десяти, якщо не до п’ятнадцяти! Я частий гість в Європі і бачу як там ті маленькі населені пункти розвиваються! І це пріоритети держави!
Pupsik написав:Откровенно говоря минимальная зарплата это ничто, просто налоговая соковыжималка из бизнеса и предпринимателей, маркер фискализации.
що би Ви не говорили - позитивну динаміку заперечити не можете...
Ага! Сьогодні вийшла статистика по невеличкому місту в Центральній Украіні за 2019 рік - народилося 444 дитини, а померло 1391 людина! Оце підсумок всіх реформ і покращень! І це помимо цифр втечі населення за кордон!
Верный признак, что не смотря на перманентное скыглэння население вполне уверено в системе здравоохранения, пенсионного обеспечения, в своей способности подрабатывать на старости лет. И поэтому не нуждается в 10 детях, которые бы не дали старику пемереть.[/quote] Вірна ознака лише в пропорції населення окремого населеного пункту та, думаю, і всієї України, де пенсіонери нині при нинішній демографії і еміграції складають біля 50% населення країни, а якщо ще врахувати, що частина населення до 18 років теж складає чималий відсоток, то ситуацію могло б врятувати бажання мати по 5-6 дітей в тих, хто здатен їх заводити! Але при нинішньому соціальному і економічному стану в країні таких не спостерігається і варіант, що колись ці діти будуть батьків через 30-40 років доглядати в старості, навіть не розглядається!
Surfer написав:Да я бы с удовольствием, но увы, не настолько богат как наш уважаемый представитель тайного массонского ордена. Возможно если бы я был как вы $$$ мультимиллиардером, и фантазия касаемо диверсифая иссякла вовсе, я бы тоже как вы скупал бы однушки в всевозможных крыжлполях , и забивал их под потолок золотыми слитками и столовым серебром. Жалкий остаток слитков, не влезший в скупленные однушки, мог бы в хозяйстве пригодиться - подложить под ножку покосившегося шихфоньера, использовать в качестве орехокола да и капусту квасить золотыми кирпидонами видимо тоже весьма кошерно. Но увы, беден как церковная мышь - стыдно признаться, но пока даже еще не все банки забиты под фонд. Посему предпочитаю что то намного более ликвидное и прибыльное, и по возможности именное в нашем безумном-безумном-безумном мире.
Вопрос быть не настолько богатым, чтоб покупать золото (или серебро), или быть не настолько богатым, чтоб его не покупать, а доверять фиату и банкам с владельцами-проходимцами.
juristkostya написав:Верный признак, что не смотря на перманентное скыглэння население вполне уверено в системе здравоохранения, пенсионного обеспечения, в своей способности подрабатывать на старости лет. И поэтому не нуждается в 10 детях, которые бы не дали старику пемереть.
Не уверен, что наше население плодит детей из корыстных побуждений, чтобы поддерживали в старости. В огромном подавляющем большинстве случаев эта история заведомо не окупается по сравнению со средствами вложенными в подьем детей до совершеннолетия. Кроме того ни разу в жизни не видел человека, уверенного в нашей системе здравоохранения и в нашей пенсионной системе, наверное не в тех кругах я вращаюсь.
Якщо ті кошти, які могли б бути витрачені на народження і виховання хоча б трьох дітей та накопичувати, то старість без дітей була б повністю забезпеченою! А так погоджуюсь з кожним вашим словом!
juristkostya написав:Верный признак, что не смотря на перманентное скыглэння население вполне уверено в системе здравоохранения, пенсионного обеспечения, в своей способности подрабатывать на старости лет. И поэтому не нуждается в 10 детях, которые бы не дали старику пемереть.
Не уверен, что наше население плодит детей из корыстных побуждений, чтобы поддерживали в старости. В огромном подавляющем большинстве случаев эта история заведомо не окупается по сравнению со средствами вложенными в подьем детей до совершеннолетия. Кроме того ни разу в жизни не видел человека, уверенного в нашей системе здравоохранения и в нашей пенсионной системе, наверное не в тех кругах я вращаюсь.
В мене -четверо 1 Ніколи не задумувався над тим яка в нас система охорони здоровя,освіти і скільки дають при народженні 2 Ніколи не розраховував на те ,що в старості мені будуть допомагати (хоча й не зарікаюсь) 3 Ніколи не рахував вартість вищої освіти(двоє закінчили магістратуру,третя на третьому курсі мед,наймолодша ще в школі) 4 Ніколи не рахував окупиться мені чи ні справа вирощування цих чотирьох....
То може діти - це не матеріальне ,а наше моральне майбутнє?
Так чому ж всі інші не беруть приклад з вас?! Причина нинішнього реального стану повинна бути, бо виключення з правила лише підтверджує правило! Чи ви будете заперечувати, що демографія просто жахлива?!