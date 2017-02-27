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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3548354935503551>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 168
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
18%
30
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
24
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:В виду вышесказанного, считаю, что основной задачей любого Правительства, да и общества в целом, должна быть задача скорейшего выхода из состояния "failed state".

Я пока предпочту говорить о становлении государства, а не о провале. Еще 40 лет не прошло, а по нынешним временам, учитывая увеличившуюся продолжительность жизни, нужно больше.
Если говорить о задачах, я бы выделил ломку стереотипов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:37

Surfer
давали его как зигокактус, для меня вообще все растения делятся на кактусы и лопухи, в данном случае это кактус...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:41

  freeze написав:Лоббируют председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко на должность Главы НБУ, кандидатура принята к рассмотрению Главкомом, но в свете последних событий дали шанс исправится Смолию, но скамейка на замену держится.



Всем Добрый вечер .
Всем набраться храбрости и силы Духа и хотя бы руки помочить в Крещенской воде .

На всякий случай напишу ...
Если и пойдете купаться , возьмите коврик или тапочки .
После ныряния , растереться полотенцем .

Алкоголь ----НУ ХОТЯ БЫ ПЕРЕД ОБЕДОМ.(утром , на пустой желудок -это стресс)

Вечерние окна .

24.15-24.40

Уважаемый "freeze", я не понимаю , а зачем менять Смолия ?
Человек -ПРОФЕССИОНАЛ !
Полностью выполняет должностные обязанности .
Что даст смена главы НБУ ?

Пока систему не поменяют , будет такая же бодяга.

Пока "зеленые бандерлоги "не поймут , что нужно создать условия для бизнеса , хорошего не будет.
По моим понятиям , они создали такие условия , чтобы как можно больше людей покинуло страну .
И о чудо , Германия ПЕРВАЯ отреагировала ,,,,все программистов очень просит к себе .
Условия для работы , изучения языка , гарантии ...блин ,ну неужели никто этого не видит ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:44

  Сибарит написав:
  vovan_prm написав:В виду вышесказанного, считаю, что основной задачей любого Правительства, да и общества в целом, должна быть задача скорейшего выхода из состояния "failed state".

Я пока предпочту говорить о становлении государства, а не о провале. Еще 40 лет не прошло, а по нынешним временам, учитывая увеличившуюся продолжительность жизни, нужно больше.
Если говорить о задачах, я бы выделил ломку стереотипов.

Я говорил не о провале...., о несостоятельности, об импотентности...
Да, пожалуй можно назвать становлением
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:49

  ТИХИЙ написав:
  Yuri_61 написав:я рыбой (всей речной) брезгую из за боязни почти 100% заражения яйцами глистов
из за этого перстал (уже лет 10) есть свинное сало
Вы верите, что на рынке всё чесно проверяют на наличие гельмитов и их яиц?
особенно опасно сало с прожилками
свинину ваще не ем
мясо курицы варю по 1,5 часа

  Yuri_61 написав:как можно заводить по трое - четверо детей?
это безответсвенность
пожалейте, не рожайте их
не умножайте печаль этого мира

  Yuri_61 написав:Синтез алмазов и других менее драгоценных камней, химически и физически неотличимых от натуральных давно везде идёт полным ходом.
Очередь за золотом.
Ученым из Китая удалось синтезировать «почти идентичное натуральному» золото из меди. Аналитики уже обсуждают возможное влияние на рынок драгоценных металлов и возможный отток инвесторов в криптовалютный сектор.
Холодный ядерный синтез золота, платины, серебра скоро станет на поток.
В космосе обнаружены объекты весом в триллионы тон, состоящие из золота или алмазов. Человечество уже технически готово доставить эти объекты на околоземную орбиту.
Через три года NASA собирается отправить на драгоценный астероид космическую миссию, причем путь до него займет еще пять лет.

Отже ж бідний чоловік 8)


Типичный пациент пана Холявы.
Давно забанил его для себя, что и всем рекомендую.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:57

удалил
Востаннє редагувалось холява в Суб 18 січ, 2020 23:05, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:59

холява
Церьковь про купание:
https://www.rbc.ua/rus/styler/kupanie-k ... 07583.html
а Смолия таки менять надо, пока он недоукреплялся, а его замы недоворовались
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:01

  fler написав:
  budivelnik написав:При цьому - хочте вірте, хочте ні, але трати моєї дружини на сімю з чотирьох осіб( і я в тому числі)+комуналка+розходи по авто - менші 1000 грн/день

Або дружина - чаклунка, або потреби низької якості (дешевий харч, одяг, економія на світлі/воді/опаленні, коротше, на всьому економія..).
Без образ, але математика від budivelnik мене завжди вражає :shock:

І при цьому він, коли себе хвалив, то написав, що зовсім не рахує витрати, а потім видав, що затрати на сім’ю з чотирьох(?!) членів сім`ї(до цього писав, що має четверо дітей, то сім’я із шести осіб) складають менше 1000 гривень в день! Я просто впевнений, що при такій любові будівельника до арифметики в нього порахований кожна копійка витрат членів сім`ї! Уявляю стан членів його сім`ї! Ну а про витрати в 160 гривень і менше на людину в день я просто промовчу! Навіть не уявляю, якщо звісно людина себе поважає, хоча він колись писав, що до 50 років він жив на воді і сухарях, щоб накопити на бізнес і нормальне життя... Думаю, що тепер накопив і нормальне життя вийшло не надто дорогим!
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Мне кажется , что он вменяемый
Эксперимент Розенхана: Исследование, которое потрясло мир психиатрии
В 1973 году в США был проведен эксперимент под названием «Психически здоровые на месте сумасшедших». Это исследование поставило под сомнение надежность всей психиатрической диагностики и вызвало настоящую бурю в мире психиатрии.

1. Эксперимент был проведен психологом по имени Дэвид Розенхан. Известно, что этот эксперимент поставил под сомнение надежность всей психиатрической диагностики

Розенхан доказал, что выявить психическое заболевание наверняка вообще не представляется возможным.

2. Как он провел исследование?

8 людей — три психолога, педиатр, психиатр, художник, домохозяйка и сам Розенхан — обратились в психиатрические больницы с жалобами на слуховые галлюцинации. Естественно, таких проблем у них не было. Все эти люди договорились притвориться больными, а затем сказать докторам, что с ними все нормально.

И вот тут начались странности. Доктора не поверили словам «больных» о том, что они чувствуют себя хорошо, хотя те и вели себя вполне адекватно. Персонал больниц продолжал заставлять их принимать таблетки и выпустил участников эксперимента на свободу только после проведенного насильно курса лечения.

3. На этом Розенхан не остановился…

После этого уже другая группа участников исследования посетила еще 12 психиатрических клиник с теми же жалобами — слуховые галлюцинации. Они обращались как в прославленные частные клиники, так и в обычные местные больницы.

4. И что же вы думаете? Все участники этого эксперимента опять-таки были признаны больными!

Псевдобольные говорили, что они слышат голоса, которые говорят им такие слова, как «пустота», «падение», «пропасть». Все эти слова были выбраны Розенханом, так как они указывали на наличие экзистенциального кризиса у личности.

После того как у 7 участников исследования диагностировали шизофрению, а у одного из них депрессивный психоз, все они были госпитализированы.

Как только их привозили в клиники, «больные» начинали вести себя нормально и убеждать персонал, что они больше не слышат голоса. Однако потребовалось в среднем 19 дней, чтобы убедить докторов, что они больше не больны. Один из участников вообще провел в больнице 52 дня.

5. Все участники эксперимента были выписаны с занесением в их медицинские карты диагноза «шизофрения в ремиссии»

Таким образом, на этих людей повесили ярлык, что они психически больны.

6. Из-за результатов этого исследования в мире психиатрии поднялась буря негодования

Многие психиатры начали заявлять, что они никогда не попадутся на эту уловку и точно смогут отличить псевдобольных от реальных. Более того, доктора одной из психиатрических клиник связались с Розенханом и попросили его прислать им своих псевдобольных без предупреждения, утверждая, что уж они-то смогут выявить симулянтов в два счёта.

7. Розенхан принял этот вызов…

В следующие три месяца администрация этой клиники смогла выявить 19 симулянтов из поступивших к ним 193 пациентов.

А вот теперь пристегните ремни, наши дорогие читатели… Розенхан натурально «развел» всех врачей — он никого не посылал!

8. Этот эксперимент дал основание сделать следующий вывод:

«Очевидно, что в психиатрических больницах мы не можем отличить здоровых от нездоровых».

9. А знаете, что самое интересное?

В первой части эксперимента с псевдобольными настоящие больные в клиниках начали подозревать, что посланные Розенханом участники — симулянты, в то время как персонал больницы не смог этого заметить.

Если быть более точным, 35 настоящих пациентов смогли определить, что участники эксперимента притворяются. Больные подходили к ним и говорили: «Ты не можешь быть чокнутым. Ты, наверное, какой-нибудь журналист или профессор, засланный сюда с целью проверки».

Ну, и что вы все думаете по этому поводу? :lol:

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http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:05

  budivelnik написав:
  fler написав:
  budivelnik написав:При цьому - хочте вірте, хочте ні, але трати моєї дружини на сімю з чотирьох осіб( і я в тому числі)+комуналка+розходи по авто - менші 1000 грн/день
Або дружина - чаклунка, або потреби низької якості (дешевий харч, одяг, економія на світлі/воді/опаленні, коротше, на всьому економія..).
Без образ, але математика від budivelnik мене завжди вражає :shock:
Я памятаю ваші фантазії про те як мамі пенсіонерці потрібно брендову сумочку купувати.....
Тому
Те що хтось вважає дешевим харчем ,бо на ньому відсутній лейб якоїсь іноземної компанії - людина.якій не потрібні понти - вважає здоровою їжею....
Так на хвилинку - будь-яка страва в мак-дональдсі( я вже мовчу про супер-пупер дорогий ресторан) кожтує в рази (2-5) більше ніж простий шматок простого мяса...
По воді,світлі,опаленню - 140 м2 житла=15000 грн в рік ,лампочки не вимикаються
По авто - три авто 24000 умовних , 5000 умовних(електричка) , 4000 умовних - пробіг в місяць 4000-5000 км(на всіх) , витрати на паливо - менше 5000 грн, при цьому комунальним транспортом практично ніхто не користується.

Так що плакатись що в Україні за 10 доларів/день/особу - погано жити - можуть тільки ті хто
а - просто не мають цих 10 доларів
б - транжири
в - понтовики

ПС
При цьому - можна звичайно і за 100 доларів/день/особа - недоїдати і бути невдоволеним.але це не про мене і не про мою сімю

Тобто ви ніколи не їли в Макдональдсі чи в ресторані?! І члени вашої сім`ї також?! Ви просто унікальна сім’я на теренах України!
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