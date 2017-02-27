Я пока предпочту говорить о становлении государства, а не о провале. Еще 40 лет не прошло, а по нынешним временам, учитывая увеличившуюся продолжительность жизни, нужно больше.
Если говорить о задачах, я бы выделил ломку стереотипов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я пока предпочту говорить о становлении государства, а не о провале. Еще 40 лет не прошло, а по нынешним временам, учитывая увеличившуюся продолжительность жизни, нужно больше.
Если говорить о задачах, я бы выделил ломку стереотипов.
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:37
Surfer
давали его как зигокактус, для меня вообще все растения делятся на кактусы и лопухи, в данном случае это кактус...
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:41
Всем Добрый вечер .
Всем набраться храбрости и силы Духа и хотя бы руки помочить в Крещенской воде .
На всякий случай напишу ...
Если и пойдете купаться , возьмите коврик или тапочки .
После ныряния , растереться полотенцем .
Алкоголь ----НУ ХОТЯ БЫ ПЕРЕД ОБЕДОМ.(утром , на пустой желудок -это стресс)
Вечерние окна .
24.15-24.40
Уважаемый "freeze", я не понимаю , а зачем менять Смолия ?
Человек -ПРОФЕССИОНАЛ !
Полностью выполняет должностные обязанности .
Что даст смена главы НБУ ?
Пока систему не поменяют , будет такая же бодяга.
Пока "зеленые бандерлоги "не поймут , что нужно создать условия для бизнеса , хорошего не будет.
По моим понятиям , они создали такие условия , чтобы как можно больше людей покинуло страну .
И о чудо , Германия ПЕРВАЯ отреагировала ,,,,все программистов очень просит к себе .
Условия для работы , изучения языка , гарантии ...блин ,ну неужели никто этого не видит ?
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:44
Я говорил не о провале...., о несостоятельности, об импотентности...
Да, пожалуй можно назвать становлением
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:49
Типичный пациент пана Холявы.
Давно забанил его для себя, что и всем рекомендую.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:57
удалил
Востаннє редагувалось холява в Суб 18 січ, 2020 23:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:59
холява
Церьковь про купание:
а Смолия таки менять надо, пока он недоукреплялся, а его замы недоворовались
Додано: Суб 18 січ, 2020 23:01
І при цьому він, коли себе хвалив, то написав, що зовсім не рахує витрати, а потім видав, що затрати на сім’ю з чотирьох(?!) членів сім`ї(до цього писав, що має четверо дітей, то сім’я із шести осіб) складають менше 1000 гривень в день! Я просто впевнений, що при такій любові будівельника до арифметики в нього порахований кожна копійка витрат членів сім`ї! Уявляю стан членів його сім`ї! Ну а про витрати в 160 гривень і менше на людину в день я просто промовчу! Навіть не уявляю, якщо звісно людина себе поважає, хоча він колись писав, що до 50 років він жив на воді і сухарях, щоб накопити на бізнес і нормальне життя... Думаю, що тепер накопив і нормальне життя вийшло не надто дорогим!
Додано: Суб 18 січ, 2020 23:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Эксперимент Розенхана: Исследование, которое потрясло мир психиатрии
В 1973 году в США был проведен эксперимент под названием «Психически здоровые на месте сумасшедших». Это исследование поставило под сомнение надежность всей психиатрической диагностики и вызвало настоящую бурю в мире психиатрии.
1. Эксперимент был проведен психологом по имени Дэвид Розенхан. Известно, что этот эксперимент поставил под сомнение надежность всей психиатрической диагностики
Розенхан доказал, что выявить психическое заболевание наверняка вообще не представляется возможным.
2. Как он провел исследование?
8 людей — три психолога, педиатр, психиатр, художник, домохозяйка и сам Розенхан — обратились в психиатрические больницы с жалобами на слуховые галлюцинации. Естественно, таких проблем у них не было. Все эти люди договорились притвориться больными, а затем сказать докторам, что с ними все нормально.
И вот тут начались странности. Доктора не поверили словам «больных» о том, что они чувствуют себя хорошо, хотя те и вели себя вполне адекватно. Персонал больниц продолжал заставлять их принимать таблетки и выпустил участников эксперимента на свободу только после проведенного насильно курса лечения.
3. На этом Розенхан не остановился…
После этого уже другая группа участников исследования посетила еще 12 психиатрических клиник с теми же жалобами — слуховые галлюцинации. Они обращались как в прославленные частные клиники, так и в обычные местные больницы.
4. И что же вы думаете? Все участники этого эксперимента опять-таки были признаны больными!
Псевдобольные говорили, что они слышат голоса, которые говорят им такие слова, как «пустота», «падение», «пропасть». Все эти слова были выбраны Розенханом, так как они указывали на наличие экзистенциального кризиса у личности.
После того как у 7 участников исследования диагностировали шизофрению, а у одного из них депрессивный психоз, все они были госпитализированы.
Как только их привозили в клиники, «больные» начинали вести себя нормально и убеждать персонал, что они больше не слышат голоса. Однако потребовалось в среднем 19 дней, чтобы убедить докторов, что они больше не больны. Один из участников вообще провел в больнице 52 дня.
5. Все участники эксперимента были выписаны с занесением в их медицинские карты диагноза «шизофрения в ремиссии»
Таким образом, на этих людей повесили ярлык, что они психически больны.
6. Из-за результатов этого исследования в мире психиатрии поднялась буря негодования
Многие психиатры начали заявлять, что они никогда не попадутся на эту уловку и точно смогут отличить псевдобольных от реальных. Более того, доктора одной из психиатрических клиник связались с Розенханом и попросили его прислать им своих псевдобольных без предупреждения, утверждая, что уж они-то смогут выявить симулянтов в два счёта.
7. Розенхан принял этот вызов…
В следующие три месяца администрация этой клиники смогла выявить 19 симулянтов из поступивших к ним 193 пациентов.
А вот теперь пристегните ремни, наши дорогие читатели… Розенхан натурально «развел» всех врачей — он никого не посылал!
8. Этот эксперимент дал основание сделать следующий вывод:
«Очевидно, что в психиатрических больницах мы не можем отличить здоровых от нездоровых».
9. А знаете, что самое интересное?
В первой части эксперимента с псевдобольными настоящие больные в клиниках начали подозревать, что посланные Розенханом участники — симулянты, в то время как персонал больницы не смог этого заметить.
Если быть более точным, 35 настоящих пациентов смогли определить, что участники эксперимента притворяются. Больные подходили к ним и говорили: «Ты не можешь быть чокнутым. Ты, наверное, какой-нибудь журналист или профессор, засланный сюда с целью проверки».
Ну, и что вы все думаете по этому поводу?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Суб 18 січ, 2020 23:05
Тобто ви ніколи не їли в Макдональдсі чи в ресторані?! І члени вашої сім`ї також?! Ви просто унікальна сім’я на теренах України!
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