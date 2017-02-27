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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3548354935503551

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 168
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
18%
30
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
24
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:09

Мизантрóп

Все написанное "знаменитым" является бредом .
Начиная с того момента , когда все притворялись , что что то слышат....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:14

  Qwerty написав:
  fler написав:
  budivelnik написав:При цьому - хочте вірте, хочте ні, але трати моєї дружини на сімю з чотирьох осіб( і я в тому числі)+комуналка+розходи по авто - менші 1000 грн/день
Або дружина - чаклунка, або потреби низької якості (дешевий харч, одяг, економія на світлі/воді/опаленні, коротше, на всьому економія..).
Без образ, але математика від budivelnik мене завжди вражає :shock:

І при цьому він, коли себе хвалив, то написав, що зовсім не рахує витрати, а потім видав, що затрати на сім’ю з чотирьох(?!) членів сім`ї(до цього писав, що має четверо дітей, то сім’я із шести осіб) складають менше 1000 гривень в день! Я просто впевнений, що при такій любові будівельника до арифметики в нього порахований кожна копійка витрат членів сім`ї! Уявляю стан членів його сім`ї! Ну а про витрати в 160 гривень і менше на людину в день я просто промовчу! Навіть не уявляю, якщо звісно людина себе поважає, хоча він колись писав, що до 50 років він жив на воді і сухарях, щоб накопити на бізнес і нормальне життя... Думаю, що тепер накопив і нормальне життя вийшло не надто дорогим!
1 В мене 4-ро дітей
Двоє дорослих пацанів-живуть самостійно
Двоє дочок - живуть зі мною
2 Якщо хлопці мої діти - то в мене сімя шестеро
Якщо витрати тих хто живе зі мною - то в одному помешканні нас четверо, я +дружина+двоє дочок
3 От і виходить 1000/4 = 250 на особу , а не 160
4 До 50 років я жив в зьомних квартирах , але при цьому в 40 і в 44 подарував по одній квартирі
5 Як бачите все що один написав - другий може інтерпритувати як в нього настрій
Сьогодні в кверті настрій поганий чи то трактор зломався чи ціни на кукурудзу впали , чи то мороз вдарив а снігу на полях немає...Але якщо йому погано - це не привід вважати що комусь ще гірше.

ПС
5 годин тому приїхав з лиж.. якихось 100 км від Львова і сніг(правда все більше з льодом я знайшов) , тому якщо зернові чи бобові не вродили - кидайте все і їдьте відпочиньте. може настрій підніметься.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:20

  Qwerty написав:Тобто ви ніколи не їли в Макдональдсі чи в ресторані?! І члени вашої сім`ї також?! Ви просто унікальна сім’я на теренах України!
Слово ніколи -дурне
Я за життя був десяток разів в МакДональдсі(70% з дітьми , 30% по якимось справах-найближча кавярня), мої діти напевно в рази більше.... але мої витрати на макдональдс це кома після якої пяток нулів....
Тому
Я так само як і всі роблю помилки
Наприклад 95% тут присутніх заявлять що моя покупка китайського авто за 24000 це
а - понти
б - дарма трата грошей
в - вони б за ці гроші купили 2-3 річного(яконця, німця)
А я вважаю що правий...
То як - через два тижні у наступний вихідний будете мене критикувати за вибір авто?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлень: 21876
З нами з: 15.01.09
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  #<1 ... 3548354935503551
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