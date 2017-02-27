Мизантрóп
Все написанное "знаменитым" является бредом .
Начиная с того момента , когда все притворялись , что что то слышат....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 січ, 2020 23:09
Мизантрóп
Все написанное "знаменитым" является бредом .
Начиная с того момента , когда все притворялись , что что то слышат....
Додано: Суб 18 січ, 2020 23:14
1 В мене 4-ро дітей
Двоє дорослих пацанів-живуть самостійно
Двоє дочок - живуть зі мною
2 Якщо хлопці мої діти - то в мене сімя шестеро
Якщо витрати тих хто живе зі мною - то в одному помешканні нас четверо, я +дружина+двоє дочок
3 От і виходить 1000/4 = 250 на особу , а не 160
4 До 50 років я жив в зьомних квартирах , але при цьому в 40 і в 44 подарував по одній квартирі
5 Як бачите все що один написав - другий може інтерпритувати як в нього настрій
Сьогодні в кверті настрій поганий чи то трактор зломався чи ціни на кукурудзу впали , чи то мороз вдарив а снігу на полях немає...Але якщо йому погано - це не привід вважати що комусь ще гірше.
ПС
5 годин тому приїхав з лиж.. якихось 100 км від Львова і сніг(правда все більше з льодом я знайшов) , тому якщо зернові чи бобові не вродили - кидайте все і їдьте відпочиньте. може настрій підніметься.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 18 січ, 2020 23:20
Слово ніколи -дурне
Я за життя був десяток разів в МакДональдсі(70% з дітьми , 30% по якимось справах-найближча кавярня), мої діти напевно в рази більше.... але мої витрати на макдональдс це кома після якої пяток нулів....
Тому
Я так само як і всі роблю помилки
Наприклад 95% тут присутніх заявлять що моя покупка китайського авто за 24000 це
а - понти
б - дарма трата грошей
в - вони б за ці гроші купили 2-3 річного(яконця, німця)
А я вважаю що правий...
То як - через два тижні у наступний вихідний будете мене критикувати за вибір авто?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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