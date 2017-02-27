budivelnik написав:При цьому - хочте вірте, хочте ні, але трати моєї дружини на сімю з чотирьох осіб( і я в тому числі)+комуналка+розходи по авто - менші 1000 грн/день
Або дружина - чаклунка, або потреби низької якості (дешевий харч, одяг, економія на світлі/воді/опаленні, коротше, на всьому економія..). Без образ, але математика від budivelnik мене завжди вражає
І при цьому він, коли себе хвалив, то написав, що зовсім не рахує витрати, а потім видав, що затрати на сім’ю з чотирьох(?!) членів сім`ї(до цього писав, що має четверо дітей, то сім’я із шести осіб) складають менше 1000 гривень в день! Я просто впевнений, що при такій любові будівельника до арифметики в нього порахований кожна копійка витрат членів сім`ї! Уявляю стан членів його сім`ї! Ну а про витрати в 160 гривень і менше на людину в день я просто промовчу! Навіть не уявляю, якщо звісно людина себе поважає, хоча він колись писав, що до 50 років він жив на воді і сухарях, щоб накопити на бізнес і нормальне життя... Думаю, що тепер накопив і нормальне життя вийшло не надто дорогим!
1 В мене 4-ро дітей Двоє дорослих пацанів-живуть самостійно Двоє дочок - живуть зі мною 2 Якщо хлопці мої діти - то в мене сімя шестеро Якщо витрати тих хто живе зі мною - то в одному помешканні нас четверо, я +дружина+двоє дочок 3 От і виходить 1000/4 = 250 на особу , а не 160 4 До 50 років я жив в зьомних квартирах , але при цьому в 40 і в 44 подарував по одній квартирі 5 Як бачите все що один написав - другий може інтерпритувати як в нього настрій Сьогодні в кверті настрій поганий чи то трактор зломався чи ціни на кукурудзу впали , чи то мороз вдарив а снігу на полях немає...Але якщо йому погано - це не привід вважати що комусь ще гірше.
ПС 5 годин тому приїхав з лиж.. якихось 100 км від Львова і сніг(правда все більше з льодом я знайшов) , тому якщо зернові чи бобові не вродили - кидайте все і їдьте відпочиньте. може настрій підніметься.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Qwerty написав:Тобто ви ніколи не їли в Макдональдсі чи в ресторані?! І члени вашої сім`ї також?! Ви просто унікальна сім’я на теренах України!
Слово ніколи -дурне Я за життя був десяток разів в МакДональдсі(70% з дітьми , 30% по якимось справах-найближча кавярня), мої діти напевно в рази більше.... але мої витрати на макдональдс це кома після якої пяток нулів.... Тому Я так само як і всі роблю помилки Наприклад 95% тут присутніх заявлять що моя покупка китайського авто за 24000 це а - понти б - дарма трата грошей в - вони б за ці гроші купили 2-3 річного(японця, німця) А я вважаю що правий... То як - через два тижні у наступний вихідний будете мене критикувати за вибір авто?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Кредит готівкою до 8% вигідніше, ніж раніше. Максимальна сума кредиту до 500 тис. грн Реальна річна процентна ставка від 35,3% до 59,9% річних. Максимальний строк - до 6 років.
Хочеш кредитувати - кредитуй....Ставка інфляція*2... А 60% річних ... від банку а не ломбарду...це зашквар
Не беріть близько до серця. Щоб були такі відсотки про які ви пишете, потрібно щоб всі позичальники були сумлінними і своєчасно віддавали борги. На жаль в такий високий кредитний відсоток закладені ризики неповернення коштів неблагонадійними позичальниками. А їх, повірте, дуже багато. Ніяких надприбутків банки на цьому не мають. На відміну від колекторів, та різного роду розважальних закладів хто приймає оплату готівкою.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:На жаль в такий високий кредитний відсоток закладені ризики неповернення коштів неблагонадійними позичальниками.
Тобто Ми оббираємо благонадійних - за рахунок того що неблагонадійні не повернуть? Банк створює прошарок шахраїв? Якщо не вміють кредитувати під 15-20% нормальних - нехай купують ОВДП Чи Ви вважаєте що давши під 60% нормальному- ми розвиваємо ринок? Яка ж тоді націнка має бути в того хто візьме під 60% річних? І що скажете Ви як покупці товарів/послуг з такою націнкою.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Realist написав:На жаль в такий високий кредитний відсоток закладені ризики неповернення коштів неблагонадійними позичальниками. А їх, повірте, дуже багато. Ніяких надприбутків банки на цьому не мають. На відміну від колекторів, та різного роду розважальних закладів хто приймає оплату готівкою.
+++
1% мошенников среди клиентов не вернул тело - остальным 99% сразу по 1.01 п.п. к процентной ставке. Чистая математика, блин... А таких жуликов (и "просто" горе-кредиторов) - не 1% и даже не 10% по беззалоговым кредитам...
Если же банки ужесточат требования к заемщикам, то по формальным признакам будет отсеяна и значительная часть добросовестных. Так что либо подобные продукты не существуют в принципе, либо существуют с дикими ставками...
zРадио написав:Если же банки ужесточат требования к заемщикам, то по формальным признакам будет отсеяна и значительная часть добросовестных. Так что либо подобные продукты не существуют в принципе, либо существуют с дикими ставками...
Ще раз Я не знаю жодного бізнесу(крім торгівлі наркотиками/зброєю/людьми) , який може переварити 60% річних і при цьому а - виплатити відсотки б - повернути тіло кредиту в - створити щось потрібне і доступне населенню.
То про яких нормальних чи добросовісних йдеться?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Realist написав:На жаль в такий високий кредитний відсоток закладені ризики неповернення коштів неблагонадійними позичальниками.
Тобто Ми оббираємо благонадійних - за рахунок того що неблагонадійні не повернуть? Банк створює прошарок шахраїв? Якщо не вміють кредитувати під 15-20% нормальних - нехай купують ОВДП Чи Ви вважаєте що давши під 60% нормальному- ми розвиваємо ринок? Яка ж тоді націнка має бути в того хто візьме під 60% річних? І що скажете Ви як покупці товарів/послуг з такою націнкою.
На жаль все так і є. Сумлінні позичальники "платять" за ризики несумлінних. Це споживче кредитування. Мова ж іде про кредити до 10-20 тис. Не більше. 100-200 тис. ненадійному позичальнику не дадуть. А надійний не піде позичати - бо він того і надійний, що думає та розуміє, що такі відсотки - це грабунок. Сибарит писав, що знайти надійних позичальників, щоб "утилізувати" близько 100 мільярдів гривень які є зараз в банківської системи поки що не можливо. Бо той хто надійний - не погодиться на такі відсотки. А не надійному не дасть сам банк. Чому банки не шукають виходу із цієї ситуації - мені не відомо. Можливо поки що їм зручно було отримувати прибуток по цим коштам за допомогою депо сертифікатів НБУ чи інших ліквідних інструментів із суттєво меншим ризиком неповернення коштів. Було б чудово якби банкіри які читають форум поділились думкою.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
zРадио написав:Если же банки ужесточат требования к заемщикам, то по формальным признакам будет отсеяна и значительная часть добросовестных. Так что либо подобные продукты не существуют в принципе, либо существуют с дикими ставками...
Ще раз Я не знаю жодного бізнесу(крім торгівлі наркотиками/зброєю/людьми) , який може переварити 60% річних і при цьому а - виплатити відсотки б - повернути тіло кредиту в - створити щось потрібне і доступне населенню.
То про яких нормальних чи добросовісних йдеться?
Шановний budivelnik, ви пишете про споживчі кредити, а в голові "тримаєте" кредити для бізнесу. Не плутайте будь ласка. Бізнесмени не аозичають до зарплати 5-10 тис
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!