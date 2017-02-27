zРадио написав:Если же банки ужесточат требования к заемщикам, то по формальным признакам будет отсеяна и значительная часть добросовестных. Так что либо подобные продукты не существуют в принципе, либо существуют с дикими ставками...
Ще раз Я не знаю жодного бізнесу(крім торгівлі наркотиками/зброєю/людьми) , який може переварити 60% річних і при цьому а - виплатити відсотки б - повернути тіло кредиту в - створити щось потрібне і доступне населенню.
То про яких нормальних чи добросовісних йдеться?
Шановний budivelnik, ви пишете про споживчі кредити, а в голові "тримаєте" кредити для бізнесу. Не плутайте будь ласка. Бізнесмени не аозичають до зарплати 5-10 тис
Чи я щось складно пояснюю - чи Ви не хочете зрозуміти 1 Бізнес такий кредит не витягне-для суспільства видача такого кредиту не принесе нічого корисного 2 Людина не має жодної , наголошую жодної , потреби брати такий кредит-ні на купівлю телевізора ні на купівлю хліба - по тій простій причині що вона просто перенесе проблему з сьогодні на завтра+погіршить реальну ситуацію(адже 1 кг купленого в ркдити хліба сьогодні= відмові від 1,1 кг хліба через місяць... 3 Єдиною категорією людей яким є (з їх точки зору ) сенс брати такий кредит це а - шахраї б - алко чи нарко залежні в- ті хто потрапив під тиск бандитів
З точки зору суспільства збільшувати( подовжувати) діяльність цих груп - це погіршувати стан цього ж суспільства(криміногенний, медичний) Тому Навіщо офіційному банку,який є одним з Державоутворюючих субєктів-такі операції? Може давайте почнемо розпродаж конфіскованих наркотиків-мотивуючи що є наркомани? Чи продаж індульгенцій від прокуратури на згвалтування-мотивуючи що є випадки насильства чи дозвіл на смертельний випадок в автокатастрофі?....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:2 Людина не має жодної , наголошую жодної , потреби брати такий кредит-ні на купівлю телевізора ні на купівлю хліба - по тій простій причині що вона просто перенесе проблему з сьогодні на завтра+погіршить реальну ситуацію(адже 1 кг купленого в ркдити хліба сьогодні= відмові від 1,1 кг хліба через місяць... 3 Єдиною категорією людей яким є (з їх точки зору ) сенс брати такий кредит це а - шахраї б - алко чи нарко залежні в- ті хто потрапив під тиск бандитів
Ты ж вроде ярый сторонник laissez faire. Ну там - Атлант расправил плечи, и все такое Любишь оправдывать даже заоблачные тарифы монополиста Нефтегаза... Так какие у тебя вопросы к банковским продуктам, на которые у населения есть спрос?
Причем банки - это тебе не рынок газа, не рынок электроэнергии. Здесь концентрация значительно ниже, и у клиентов даже в селах есть выбор, чей кредит дешевле и удобнее...
Потребкредиты берут на подарки родным, на вечеринки, на ремонты, на лечение - там абсолютно разное применение! И плохое, и хорошее (в твоих терминах).
Лично я ничего против таких продуктов не имею. Но можно и улучшить их, работая на 2 основных направления: 1) на повышение прозрачности - чтобы заемщик точно понимал, сколько переплачивает; 2) и на качество скоринговых моделей, чтобы улучшить качество портфелей, уменьшив количество жулья и несостоятельных заемщиков (кооперация между банками, кооперация с мобильными операторами и другими собственниками big data, доступ к свежим государственным базам). Это позволит сделать кредиты существенно дешевле...
Я вже писав на гілці політ-дискусії Для українця найкращий критерій істиності-це те що говорять про це москалики і промоскальські прихвостні Якщо хвалять(Зеленського) - значить ми лаханулись Якщо сварять (Порошенка, чи Нафтогаз) - значить ми прийняли правильне рішення
От зараз хвалять(оправдують) кредити під 60% річних В мене питання Хто з тут притомних брав кредит під 60% і на які потреби? Цікаво - якщо виявиться що більш-менш фінансово грамотні-не брали жодного разу То чому таке право треба відстоювати для фінансово не грамотних? Я чомусь завжди вважав що той хто знає більше - має право використовувати свої знання на користь суспільства Але коли він використовує свої знання на шкоду - він засранець , якого треба возити фейсом об тейбл і макати у сустракт переробки поживних речовин які людина закидає у верхній(ротовий) отвір і виводить через нижній....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Чи я щось складно пояснюю - чи Ви не хочете зрозуміти
Ні те ні інше бо ми обговорюємо різні теми. Ви запитали чому такі високі відсотки. Я відповів і мову веду тільки в тому контексті. А ви чомусь переключились на: "що правильно для людей і для країни, а що ні". Я теж би хотів, щоб кредити були дешевшими, люди не хворіли алкоголізмом чи наркоманією чи ігроманією і т.п. Але ні ви ні я не можемо на це вплинути. Все, що ми можемо - це виховати своїх дітей, щоб уберегти їх від цього. І це буде єдиний правильний шлях. На цьому відкланяюсь та бажаю спокійної ночі.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
budivelnik написав:Чи я щось складно пояснюю - чи Ви не хочете зрозуміти
Ні те ні інше бо ми обговорюємо різні теми. Ви запитали чому такі високі відсотки. Я відповів і мову веду тільки в тому контексті. А ви чомусь переключились на: "що правильно для людей і для країни, а що ні". Я теж би хотів, щоб кредити були дешевшими, люди не хворіли алкоголізмом чи наркоманією чи ігроманією і т.п. Але ні ви ні я не можемо на це вплинути. Все, що ми можемо - це виховати своїх дітей, щоб уберегти їх від цього. І це буде єдиний правильний шлях. На цьому відкланяюсь та бажаю спокійної ночі.
1 Я не про розмір кредитів.. 60% - це не кредит, це грабунок 2 Я розумію ,коли арештовують людину в Києві яка створила приватний дитячий садок - хоча й сам особисто вважаю його діяльність доцільною Я не розумію коли бізнес створює умови , по яким десятки( а може й сотні) тисяч людей за прибуток в 0,1 млрд грн - заганяються в ситуацію коли їм або в шахраї або в ополонку 3 Як на мене Краще втратити 0,1% прибутку-і не створити 10000 потенційних мілких злодюжок і аферистів Ніж дати під 60% кредит...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69