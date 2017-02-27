RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3548354935503551

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 169
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
18%
30
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
12%
21
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
24
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 00:21

  Realist написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Если же банки ужесточат требования к заемщикам, то по формальным признакам будет отсеяна и значительная часть добросовестных. Так что либо подобные продукты не существуют в принципе, либо существуют с дикими ставками...
Ще раз
Я не знаю жодного бізнесу(крім торгівлі наркотиками/зброєю/людьми) , який може переварити 60% річних і при цьому
а - виплатити відсотки
б - повернути тіло кредиту
в - створити щось потрібне і доступне населенню.

То про яких нормальних чи добросовісних йдеться?
Шановний budivelnik, ви пишете про споживчі кредити, а в голові "тримаєте" кредити для бізнесу. Не плутайте будь ласка. Бізнесмени не аозичають до зарплати 5-10 тис :-)
Чи я щось складно пояснюю - чи Ви не хочете зрозуміти
1 Бізнес такий кредит не витягне-для суспільства видача такого кредиту не принесе нічого корисного
2 Людина не має жодної , наголошую жодної , потреби брати такий кредит-ні на купівлю телевізора ні на купівлю хліба - по тій простій причині що вона просто перенесе проблему з сьогодні на завтра+погіршить реальну ситуацію(адже 1 кг купленого в ркдити хліба сьогодні= відмові від 1,1 кг хліба через місяць...
3 Єдиною категорією людей яким є (з їх точки зору ) сенс брати такий кредит це
а - шахраї
б - алко чи нарко залежні
в- ті хто потрапив під тиск бандитів

З точки зору суспільства збільшувати( подовжувати) діяльність цих груп - це погіршувати стан цього ж суспільства(криміногенний, медичний)
Тому
Навіщо офіційному банку,який є одним з Державоутворюючих субєктів-такі операції?
Може давайте почнемо розпродаж конфіскованих наркотиків-мотивуючи що є наркомани?
Чи продаж індульгенцій від прокуратури на згвалтування-мотивуючи що є випадки насильства
чи дозвіл на смертельний випадок в автокатастрофі?.... :mrgreen:
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21888
З нами з: 15.01.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 00:37

  budivelnik написав:2 Людина не має жодної , наголошую жодної , потреби брати такий кредит-ні на купівлю телевізора ні на купівлю хліба - по тій простій причині що вона просто перенесе проблему з сьогодні на завтра+погіршить реальну ситуацію(адже 1 кг купленого в ркдити хліба сьогодні= відмові від 1,1 кг хліба через місяць...
3 Єдиною категорією людей яким є (з їх точки зору ) сенс брати такий кредит це
а - шахраї
б - алко чи нарко залежні
в- ті хто потрапив під тиск бандитів


Ты ж вроде ярый сторонник laissez faire. Ну там - Атлант расправил плечи, и все такое :mrgreen: Любишь оправдывать даже заоблачные тарифы монополиста Нефтегаза... Так какие у тебя вопросы к банковским продуктам, на которые у населения есть спрос? :shock:

Причем банки - это тебе не рынок газа, не рынок электроэнергии. Здесь концентрация значительно ниже, и у клиентов даже в селах есть выбор, чей кредит дешевле и удобнее...

Потребкредиты берут на подарки родным, на вечеринки, на ремонты, на лечение - там абсолютно разное применение! И плохое, и хорошее (в твоих терминах).

Лично я ничего против таких продуктов не имею. Но можно и улучшить их, работая на 2 основных направления:
1) на повышение прозрачности - чтобы заемщик точно понимал, сколько переплачивает;
2) и на качество скоринговых моделей, чтобы улучшить качество портфелей, уменьшив количество жулья и несостоятельных заемщиков (кооперация между банками, кооперация с мобильными операторами и другими собственниками big data, доступ к свежим государственным базам). Это позволит сделать кредиты существенно дешевле...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4746
З нами з: 02.05.18
Подякував: 892 раз.
Подякували: 2040 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 00:44

Я вже писав на гілці політ-дискусії
Для українця найкращий критерій істиності-це те що говорять про це москалики і промоскальські прихвостні
Якщо хвалять(Зеленського) - значить ми лаханулись
Якщо сварять (Порошенка, чи Нафтогаз) - значить ми прийняли правильне рішення

От зараз хвалять(оправдують) кредити під 60% річних
В мене питання
Хто з тут притомних брав кредит під 60% і на які потреби?
Цікаво - якщо виявиться що більш-менш фінансово грамотні-не брали жодного разу
То чому таке право треба відстоювати для фінансово не грамотних?
Я чомусь завжди вважав що той хто знає більше - має право використовувати свої знання на користь суспільства
Але коли він використовує свої знання на шкоду - він засранець , якого треба возити фейсом об тейбл і макати у сустракт переробки поживних речовин які людина закидає у верхній(ротовий) отвір і виводить через нижній....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21888
З нами з: 15.01.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 00:46

  budivelnik написав:Чи я щось складно пояснюю - чи Ви не хочете зрозуміти

Ні те ні інше бо ми обговорюємо різні теми.
Ви запитали чому такі високі відсотки. Я відповів і мову веду тільки в тому контексті.
А ви чомусь переключились на: "що правильно для людей і для країни, а що ні".
Я теж би хотів, щоб кредити були дешевшими, люди не хворіли алкоголізмом чи наркоманією чи ігроманією і т.п. Але ні ви ні я не можемо на це вплинути.
Все, що ми можемо - це виховати своїх дітей, щоб уберегти їх від цього. І це буде єдиний правильний шлях.
На цьому відкланяюсь та бажаю спокійної ночі.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 689
З нами з: 23.01.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 00:54

  Realist написав:
  budivelnik написав:Чи я щось складно пояснюю - чи Ви не хочете зрозуміти

Ні те ні інше бо ми обговорюємо різні теми.
Ви запитали чому такі високі відсотки. Я відповів і мову веду тільки в тому контексті.
А ви чомусь переключились на: "що правильно для людей і для країни, а що ні".
Я теж би хотів, щоб кредити були дешевшими, люди не хворіли алкоголізмом чи наркоманією чи ігроманією і т.п. Але ні ви ні я не можемо на це вплинути.
Все, що ми можемо - це виховати своїх дітей, щоб уберегти їх від цього. І це буде єдиний правильний шлях.
На цьому відкланяюсь та бажаю спокійної ночі.
1 Я не про розмір кредитів..
60% - це не кредит, це грабунок
2 Я розумію ,коли арештовують людину в Києві яка створила приватний дитячий садок - хоча й сам особисто вважаю його діяльність доцільною
Я не розумію коли бізнес створює умови , по яким десятки( а може й сотні) тисяч людей за прибуток в 0,1 млрд грн - заганяються в ситуацію коли їм або в шахраї або в ополонку
3 Як на мене
Краще втратити 0,1% прибутку-і не створити 10000 потенційних мілких злодюжок і аферистів
Ніж дати під 60% кредит...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21888
З нами з: 15.01.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3548354935503551
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1655, 1656, 1657
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16567 2047637
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 січ, 2020 01:25
airmax78
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
339 53207
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 13:15
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1498073
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.