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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3548354935503551

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 169
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
18%
30
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
12%
21
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
24
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 00:46

  budivelnik написав:Чи я щось складно пояснюю - чи Ви не хочете зрозуміти

Ні те ні інше бо ми обговорюємо різні теми.
Ви запитали чому такі високі відсотки. Я відповів і мову веду тільки в тому контексті.
А ви чомусь переключились на: "що правильно для людей і для країни, а що ні".
Я теж би хотів, щоб кредити були дешевшими, люди не хворіли алкоголізмом чи наркоманією чи ігроманією і т.п. Але ні ви ні я не можемо на це вплинути.
Все, що ми можемо - це виховати своїх дітей, щоб уберегти їх від цього. І це буде єдиний правильний шлях.
На цьому відкланяюсь та бажаю спокійної ночі.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 00:54

  Realist написав:
  budivelnik написав:Чи я щось складно пояснюю - чи Ви не хочете зрозуміти

Ні те ні інше бо ми обговорюємо різні теми.
Ви запитали чому такі високі відсотки. Я відповів і мову веду тільки в тому контексті.
А ви чомусь переключились на: "що правильно для людей і для країни, а що ні".
Я теж би хотів, щоб кредити були дешевшими, люди не хворіли алкоголізмом чи наркоманією чи ігроманією і т.п. Але ні ви ні я не можемо на це вплинути.
Все, що ми можемо - це виховати своїх дітей, щоб уберегти їх від цього. І це буде єдиний правильний шлях.
На цьому відкланяюсь та бажаю спокійної ночі.
1 Я не про розмір кредитів..
60% - це не кредит, це грабунок
2 Я розумію ,коли арештовують людину в Києві яка створила приватний дитячий садок - хоча й сам особисто вважаю його діяльність доцільною
Я не розумію коли бізнес створює умови , по яким десятки( а може й сотні) тисяч людей за прибуток в 0,1 млрд грн - заганяються в ситуацію коли їм або в шахраї або в ополонку
3 Як на мене
Краще втратити 0,1% прибутку-і не створити 10000 потенційних мілких злодюжок і аферистів
Ніж дати під 60% кредит...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 08:25

  Starikan написав:
  budivelnik написав:А за такі речі - треба яйця обривати
https://www.aval.ua/privatnim-osobam/krediti/krediti-gotivkoyu
Кредит готівкою до 8% вигідніше, ніж раніше.
Максимальна сума кредиту до 500 тис. грн
Реальна річна процентна ставка від 35,3% до 59,9% річних. Максимальний строк - до 6 років.
Хочеш кредитувати - кредитуй....Ставка інфляція*2...

Угу... а половина (в лучшем случае) не вернет банку ни копейки.
Те самые, которые гадят в подъездах и подрезают на дорогах.
И выходят на ипотечные и евробл.яхерские майданы.


Мені на іпотеку відмовили у 2003, хоч всі документи подав і все було по-білому.
Якщо банки займаються чим завгодно (податковий агент по сплаті крілячого податку, ідентифікація особи з перевіркою всіх його паспортних даних,а чи не ФОП часом, фінмоном і т.д.) але банківським бізнесом, то, може, тре щось міняти в консерваторії.

Аваль, це той що бере валюту на депозити під 0,01% річних?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 08:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ВСЕХ С КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНИМ !
Здоровья и Успехов Вам и Вашим детям ,родителям !
С Уважением , Холява !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 09:06

Погляньте на міняйло - малює відкат!!!
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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