budivelnik написав:Чи я щось складно пояснюю - чи Ви не хочете зрозуміти
Ні те ні інше бо ми обговорюємо різні теми. Ви запитали чому такі високі відсотки. Я відповів і мову веду тільки в тому контексті. А ви чомусь переключились на: "що правильно для людей і для країни, а що ні". Я теж би хотів, щоб кредити були дешевшими, люди не хворіли алкоголізмом чи наркоманією чи ігроманією і т.п. Але ні ви ні я не можемо на це вплинути. Все, що ми можемо - це виховати своїх дітей, щоб уберегти їх від цього. І це буде єдиний правильний шлях. На цьому відкланяюсь та бажаю спокійної ночі.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
budivelnik написав:Чи я щось складно пояснюю - чи Ви не хочете зрозуміти
Ні те ні інше бо ми обговорюємо різні теми. Ви запитали чому такі високі відсотки. Я відповів і мову веду тільки в тому контексті. А ви чомусь переключились на: "що правильно для людей і для країни, а що ні". Я теж би хотів, щоб кредити були дешевшими, люди не хворіли алкоголізмом чи наркоманією чи ігроманією і т.п. Але ні ви ні я не можемо на це вплинути. Все, що ми можемо - це виховати своїх дітей, щоб уберегти їх від цього. І це буде єдиний правильний шлях. На цьому відкланяюсь та бажаю спокійної ночі.
1 Я не про розмір кредитів.. 60% - це не кредит, це грабунок 2 Я розумію ,коли арештовують людину в Києві яка створила приватний дитячий садок - хоча й сам особисто вважаю його діяльність доцільною Я не розумію коли бізнес створює умови , по яким десятки( а може й сотні) тисяч людей за прибуток в 0,1 млрд грн - заганяються в ситуацію коли їм або в шахраї або в ополонку 3 Як на мене Краще втратити 0,1% прибутку-і не створити 10000 потенційних мілких злодюжок і аферистів Ніж дати під 60% кредит...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Угу... а половина (в лучшем случае) не вернет банку ни копейки. Те самые, которые гадят в подъездах и подрезают на дорогах. И выходят на ипотечные и евробл.яхерские майданы.
Мені на іпотеку відмовили у 2003, хоч всі документи подав і все було по-білому. Якщо банки займаються чим завгодно (податковий агент по сплаті крілячого податку, ідентифікація особи з перевіркою всіх його паспортних даних,а чи не ФОП часом, фінмоном і т.д.) але банківським бізнесом, то, може, тре щось міняти в консерваторії.
Аваль, це той що бере валюту на депозити під 0,01% річних?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/