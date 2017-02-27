budivelnik написав:Чи я щось складно пояснюю - чи Ви не хочете зрозуміти
Ні те ні інше бо ми обговорюємо різні теми. Ви запитали чому такі високі відсотки. Я відповів і мову веду тільки в тому контексті. А ви чомусь переключились на: "що правильно для людей і для країни, а що ні". Я теж би хотів, щоб кредити були дешевшими, люди не хворіли алкоголізмом чи наркоманією чи ігроманією і т.п. Але ні ви ні я не можемо на це вплинути. Все, що ми можемо - це виховати своїх дітей, щоб уберегти їх від цього. І це буде єдиний правильний шлях. На цьому відкланяюсь та бажаю спокійної ночі.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
budivelnik написав:Чи я щось складно пояснюю - чи Ви не хочете зрозуміти
Ні те ні інше бо ми обговорюємо різні теми. Ви запитали чому такі високі відсотки. Я відповів і мову веду тільки в тому контексті. А ви чомусь переключились на: "що правильно для людей і для країни, а що ні". Я теж би хотів, щоб кредити були дешевшими, люди не хворіли алкоголізмом чи наркоманією чи ігроманією і т.п. Але ні ви ні я не можемо на це вплинути. Все, що ми можемо - це виховати своїх дітей, щоб уберегти їх від цього. І це буде єдиний правильний шлях. На цьому відкланяюсь та бажаю спокійної ночі.
1 Я не про розмір кредитів.. 60% - це не кредит, це грабунок 2 Я розумію ,коли арештовують людину в Києві яка створила приватний дитячий садок - хоча й сам особисто вважаю його діяльність доцільною Я не розумію коли бізнес створює умови , по яким десятки( а може й сотні) тисяч людей за прибуток в 0,1 млрд грн - заганяються в ситуацію коли їм або в шахраї або в ополонку 3 Як на мене Краще втратити 0,1% прибутку-і не створити 10000 потенційних мілких злодюжок і аферистів Ніж дати під 60% кредит...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Угу... а половина (в лучшем случае) не вернет банку ни копейки. Те самые, которые гадят в подъездах и подрезают на дорогах. И выходят на ипотечные и евробл.яхерские майданы.
Мені на іпотеку відмовили у 2003, хоч всі документи подав і все було по-білому. Якщо банки займаються чим завгодно (податковий агент по сплаті крілячого податку, ідентифікація особи з перевіркою всіх його паспортних даних,а чи не ФОП часом, фінмоном і т.д.) але банківським бізнесом, то, може, тре щось міняти в консерваторії.
Аваль, це той що бере валюту на депозити під 0,01% річних?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Кредит готівкою до 8% вигідніше, ніж раніше. Максимальна сума кредиту до 500 тис. грн Реальна річна процентна ставка від 35,3% до 59,9% річних. Максимальний строк - до 6 років.
Хочеш кредитувати - кредитуй....Ставка інфляція*2... А 60% річних ... від банку а не ломбарду...це зашквар
Ну а при ломбардах обычно есть кредиты без заставы. Под 700% годовых. Взял 3000, через месяц вернул 7700. И ниче, народ берет. Мало кто, в основном кому банки отказали. Но пару тысяч гривен прибыли в день дает каждая такая точка.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Pupsik написав:Погляньте на міняйло - малює відкат!!!
ага откат: продам по 24,34- а куплю по 24,10 (я так тоже хочу)
С утречка в ПОВе на Большой Арнаутской-Екатерининская 24.17-24.24 Ровно точно такой же курс как в пятницу после обеда там был. Я чего запомнил в пятницу курс, что удалось им отдать сотку 2006 года с двумя ржавыми пятнышками где-то по 5 мм прямо у портрета на видном месте. До этого в нескольких обменниках отказали взять, в двух запросили минус 10 процентов по 21.75. А эти пошушукались два кассира между собой, и взяли по 24.17.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Возмещение НДС - 4,3 млн грн (0,4 % к аналогичному периоду прошлого года) Таможня - 11,1 % от плана (66,4 % к прошлому году)
В целом выполнение доходной части бюджета - 12% от плана (93,4 % к прошлому году)
По возмещению НДС были намёки в конце прошлого года,что пора завязывать с этой расходной статьёй бюджета,может таки решили внедрить в жизнь?
п.с. я лично считаю,что возмещение надо вообще отменять,а пошлины на импорт поднять,это жёстко,но выход для бюджета...
А вот кстати мысль, которую я очень давно как-то стесняюсь озвучить.
Вот смотрите: наши любимые экспортеры не смогли добиться эффективности своей деятельности даже за многие годы бесконечных налоговых преференций. (в виде компенсации НДС).
Им теперь еще и курс нац.валюты нужно подрегулировать. А иначе они могут не выжить.
Так может пора перестать предоставлять преференции нежизнеспособным производствам?
Возможно стоит простимулировать направления сумевшие не только выжить, но развиться без всякой поддержки?
Может таким образом мы сумеем отыскать наше конкурентное преимущество в современном глобализированом мире?
Вроде бы нечто подобное реализовала в свое время незабвенная Маргарет Тетчер.
Сільськогосподарське виробництво не зуміло за ці роки добитися ефективності?! Це ви про що?! Якщо порівняти стан 15-20 років назад і сьогодні, то це простою мовою, небо і земля! До речі, в тому числі і завдяки поверненню ПДВ! Так, ви пропонуєте тепер почати рух у зворотньому напрямку?! Добре, що президент з розумінням поставився і відмінив так звані «соєві правки», про відміну яких його просили фермери на особистій зустрічі!
Qwerty написав: Чи ви будете заперечувати, що демографія просто жахлива?!
Наоборот, очень позитивная тенденция. Чем больше людей в мире будут уверены в соц обеспечении, тем ниже будет рождаемость, тем скорее прекратится глобальный прирост населения. А там, глядишь, и снижаться начнет. Потому как 7 миллиардов - это всё же дохрена для планеты, ресурсы ее небесконечны, а мы все гадим и гадим.