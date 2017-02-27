RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3549355035513552>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 169
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
18%
30
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
12%
21
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
24
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 00:46

  budivelnik написав:Чи я щось складно пояснюю - чи Ви не хочете зрозуміти

Ні те ні інше бо ми обговорюємо різні теми.
Ви запитали чому такі високі відсотки. Я відповів і мову веду тільки в тому контексті.
А ви чомусь переключились на: "що правильно для людей і для країни, а що ні".
Я теж би хотів, щоб кредити були дешевшими, люди не хворіли алкоголізмом чи наркоманією чи ігроманією і т.п. Але ні ви ні я не можемо на це вплинути.
Все, що ми можемо - це виховати своїх дітей, щоб уберегти їх від цього. І це буде єдиний правильний шлях.
На цьому відкланяюсь та бажаю спокійної ночі.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 689
З нами з: 23.01.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 00:54

  Realist написав:
  budivelnik написав:Чи я щось складно пояснюю - чи Ви не хочете зрозуміти

Ні те ні інше бо ми обговорюємо різні теми.
Ви запитали чому такі високі відсотки. Я відповів і мову веду тільки в тому контексті.
А ви чомусь переключились на: "що правильно для людей і для країни, а що ні".
Я теж би хотів, щоб кредити були дешевшими, люди не хворіли алкоголізмом чи наркоманією чи ігроманією і т.п. Але ні ви ні я не можемо на це вплинути.
Все, що ми можемо - це виховати своїх дітей, щоб уберегти їх від цього. І це буде єдиний правильний шлях.
На цьому відкланяюсь та бажаю спокійної ночі.
1 Я не про розмір кредитів..
60% - це не кредит, це грабунок
2 Я розумію ,коли арештовують людину в Києві яка створила приватний дитячий садок - хоча й сам особисто вважаю його діяльність доцільною
Я не розумію коли бізнес створює умови , по яким десятки( а може й сотні) тисяч людей за прибуток в 0,1 млрд грн - заганяються в ситуацію коли їм або в шахраї або в ополонку
3 Як на мене
Краще втратити 0,1% прибутку-і не створити 10000 потенційних мілких злодюжок і аферистів
Ніж дати під 60% кредит...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21891
З нами з: 15.01.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 2234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 08:25

  Starikan написав:
  budivelnik написав:А за такі речі - треба яйця обривати
https://www.aval.ua/privatnim-osobam/krediti/krediti-gotivkoyu
Кредит готівкою до 8% вигідніше, ніж раніше.
Максимальна сума кредиту до 500 тис. грн
Реальна річна процентна ставка від 35,3% до 59,9% річних. Максимальний строк - до 6 років.
Хочеш кредитувати - кредитуй....Ставка інфляція*2...

Угу... а половина (в лучшем случае) не вернет банку ни копейки.
Те самые, которые гадят в подъездах и подрезают на дорогах.
И выходят на ипотечные и евробл.яхерские майданы.


Мені на іпотеку відмовили у 2003, хоч всі документи подав і все було по-білому.
Якщо банки займаються чим завгодно (податковий агент по сплаті крілячого податку, ідентифікація особи з перевіркою всіх його паспортних даних,а чи не ФОП часом, фінмоном і т.д.) але банківським бізнесом, то, може, тре щось міняти в консерваторії.

Аваль, це той що бере валюту на депозити під 0,01% річних?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17221
З нами з: 09.03.14
Подякував: 992 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 08:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ВСЕХ С КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНИМ !
Здоровья и Успехов Вам и Вашим детям ,родителям !
С Уважением , Холява !
холява
2
 
Повідомлень: 2480
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2136 раз.
Подякували: 1967 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 09:06

Погляньте на міняйло - малює відкат!!!
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3460
З нами з: 07.06.12
Подякував: 764 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 09:23

  Pupsik написав:Погляньте на міняйло - малює відкат!!!


ага откат: продам по 24,34- а куплю по 24,10 (я так тоже хочу)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5706
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2403 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 09:39

  budivelnik написав:А за такі речі - треба яйця обривати
https://www.aval.ua/privatnim-osobam/krediti/krediti-gotivkoyu
Кредит готівкою до 8% вигідніше, ніж раніше.
Максимальна сума кредиту до 500 тис. грн
Реальна річна процентна ставка від 35,3% до 59,9% річних. Максимальний строк - до 6 років.
Хочеш кредитувати - кредитуй....Ставка інфляція*2...
А 60% річних ... від банку а не ломбарду...це зашквар


Ну а при ломбардах обычно есть кредиты без заставы. Под 700% годовых. Взял 3000, через месяц вернул 7700. И ниче, народ берет. Мало кто, в основном кому банки отказали. Но пару тысяч гривен прибыли в день дает каждая такая точка.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2095
З нами з: 26.06.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 09:48

  prodigy написав:
  Pupsik написав:Погляньте на міняйло - малює відкат!!!


ага откат: продам по 24,34- а куплю по 24,10 (я так тоже хочу)


С утречка в ПОВе на Большой Арнаутской-Екатерининская 24.17-24.24
Ровно точно такой же курс как в пятницу после обеда там был.
Я чего запомнил в пятницу курс, что удалось им отдать сотку 2006 года с двумя ржавыми пятнышками где-то по 5 мм прямо у портрета на видном месте. До этого в нескольких обменниках отказали взять, в двух запросили минус 10 процентов по 21.75. А эти пошушукались два кассира между собой, и взяли по 24.17.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14844
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3892 раз.
Подякували: 5883 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 09:50

  vovan_prm написав:
  somilitark написав:
  Vert написав:По состоянию на конец дня 11 января:

Возмещение НДС - 4,3 млн грн (0,4 % к аналогичному периоду прошлого года)
Таможня - 11,1 % от плана (66,4 % к прошлому году)

В целом выполнение доходной части бюджета - 12% от плана (93,4 % к прошлому году)

По возмещению НДС были намёки в конце прошлого года,что пора завязывать с этой расходной статьёй бюджета,может таки решили внедрить в жизнь?

п.с. я лично считаю,что возмещение надо вообще отменять,а пошлины на импорт поднять,это жёстко,но выход для бюджета...

А вот кстати мысль, которую я очень давно как-то стесняюсь озвучить.

Вот смотрите: наши любимые экспортеры не смогли добиться эффективности своей деятельности даже за многие годы бесконечных налоговых преференций. (в виде компенсации НДС).

Им теперь еще и курс нац.валюты нужно подрегулировать. А иначе они могут не выжить.

Так может пора перестать предоставлять преференции нежизнеспособным производствам?

Возможно стоит простимулировать направления сумевшие не только выжить, но развиться без всякой поддержки?

Может таким образом мы сумеем отыскать наше конкурентное преимущество в современном глобализированом мире?

Вроде бы нечто подобное реализовала в свое время незабвенная Маргарет Тетчер.

Сільськогосподарське виробництво не зуміло за ці роки добитися ефективності?! Це ви про що?! Якщо порівняти стан 15-20 років назад і сьогодні, то це простою мовою, небо і земля! До речі, в тому числі і завдяки поверненню ПДВ! Так, ви пропонуєте тепер почати рух у зворотньому напрямку?!
Добре, що президент з розумінням поставився і відмінив так звані «соєві правки», про відміну яких його просили фермери на особистій зустрічі!
Qwerty
 
Повідомлень: 2129
З нами з: 25.02.15
Подякував: 303 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 09:52

  Qwerty написав: Чи ви будете заперечувати, що демографія просто жахлива?!

Наоборот, очень позитивная тенденция. Чем больше людей в мире будут уверены в соц обеспечении, тем ниже будет рождаемость, тем скорее прекратится глобальный прирост населения. А там, глядишь, и снижаться начнет.
Потому как 7 миллиардов - это всё же дохрена для планеты, ресурсы ее небесконечны, а мы все гадим и гадим.
juristkostya
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 707 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3549355035513552>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1656, 1657, 1658
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16570 2048354
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 січ, 2020 03:40
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
339 53400
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 13:15
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1498106
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.