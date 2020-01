Додано: Нед 19 січ, 2020 08:25

Starikan написав: budivelnik написав: А за такі речі - треба яйця обривати

https://www.aval.ua/privatnim-osobam/krediti/krediti-gotivkoyu

Кредит готівкою до 8% вигідніше, ніж раніше.

Максимальна сума кредиту до 500 тис. грн

Реальна річна процентна ставка від 35,3% до 59,9% річних. Максимальний строк - до 6 років.

Угу... а половина (в лучшем случае) не вернет банку ни копейки.

Те самые, которые гадят в подъездах и подрезают на дорогах.

Угу... а половина (в лучшем случае) не вернет банку ни копейки.

Те самые, которые гадят в подъездах и подрезают на дорогах.

И выходят на ипотечные и евробл.яхерские майданы.



Мені на іпотеку відмовили у 2003, хоч всі документи подав і все було по-білому.

Якщо банки займаються чим завгодно (податковий агент по сплаті крілячого податку, ідентифікація особи з перевіркою всіх його паспортних даних,а чи не ФОП часом, фінмоном і т.д.) але банківським бізнесом, то, може, тре щось міняти в консерваторії.



Мені на іпотеку відмовили у 2003, хоч всі документи подав і все було по-білому.

Якщо банки займаються чим завгодно (податковий агент по сплаті крілячого податку, ідентифікація особи з перевіркою всіх його паспортних даних,а чи не ФОП часом, фінмоном і т.д.) але банківським бізнесом, то, може, тре щось міняти в консерваторії.

Аваль, це той що бере валюту на депозити під 0,01% річних?

