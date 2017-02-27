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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3544354535463547>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 169
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
18%
30
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
12%
21
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
24
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:04

  Сибарит написав:
  vovan_prm написав:Так может пора перестать предоставлять преференции нежизнеспособным производствам?

В целом, согласен. Но, как всегда, возникают нюансы.
Конкуренция часто заставляет поступать не так, как хочется.
Налоги, взимаемые с продажи, при экспорте возвращают многие. Это работает даже на бытовом уровне при вывозе штанов в чемодане туриста. С учетом этого фактора получается, что возврат НДС - это не преференция, а уравнивание возможностей.
Вряд ли стоит закалять предприятия излишней суровостью условий.

ЗЫ Качество и разумность организации взимания самого налога я не обсуждаю.

В Європі сільське господарство дотується серйозними сумами на гектар площі! Дотується! А у нас ні! Та ще й горе-економісти пропонують не повертати ПДВ! А як тоді конкурувати з європейськими товаровиробниками?! Чи тут це не важливо, а просто принцип - «а ось він не розвивався чи навпаки добре розвивався, то нехай тепер і покрутиться в жорстких умовах»!
Історично проблема ПДВ була не в законному поверненні тому, хто на це мав право, а в багатомільярдних махінаціях з цим податком! Тут ас цієї справи Нікола Яновіч такі схеми запроваджував! В одному кабінеті на 15 квадратів десяток фірм «Рога і копита» одна іншій виписували податкові накладні на умовні болти на космічні ракети на мільярди гривень! Пацанчики, які там сиділи отримували свої 500 доларів зарплати за те, що печатки ставили і через декілька місяців все закривали! А потім податкова міліція, яка підчинялась Яновічу їх неначе шукала не могла знайти! А потім історично цю тему вже модернізували! Заносиш - отримуєш відшкодування, не заносиш - отримуєш полум’яний привіт!
Хіба про це всі не знали?! А винуваті виявляється галузі виробництва, які до махінацій відношення не мали! Може в філармонії щось поправити?!
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:12

  flyman написав:
  somilitark написав:
  Vert написав:По состоянию на конец дня 11 января:

Возмещение НДС - 4,3 млн грн (0,4 % к аналогичному периоду прошлого года)
Таможня - 11,1 % от плана (66,4 % к прошлому году)

В целом выполнение доходной части бюджета - 12% от плана (93,4 % к прошлому году)

По возмещению НДС были намёки в конце прошлого года,что пора завязывать с этой расходной статьёй бюджета,может таки решили внедрить в жизнь?

п.с. я лично считаю,что возмещение надо вообще отменять,а пошлины на импорт поднять,это жёстко,но выход для бюджета...

Це теж шутка юмора?

Це точка зору людини, яка має кіоск на базарі! Як не крути, а мєнталітєт нікуди не дінеш! Як казав проф. Прєображєнський - стаж! Ну і фраза шо він так лічно счітає це просто перл! «А, ти кто такой? - закричав Балаганов!»
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:23

Интересно события развиваются в США.
Сандерс по опросу Reuters впервые обошел Байдена среди демократов. 20 процентов против 19. Уоррен 12 процентов.
Если будут выборы между Сандерсом и Трампом по итогу, это будет что-то с чем-то :roll:
Америка не перестаёт удивлять :D

https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKBN1ZG17G
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:39

межбанк

какие цифры ожидаются завтра из-за выходного в США ? в такие дни на межбанке дефицит валюты, то есть должен идти вверх ? или покупателей там тоже в такие дни нет ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МВФ ожидает от Украины выполнения поставленных условий для получения кредита.

Для запуска новой программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда для Украины в размере $5,5 млрд, Киев должен выполнить ранее установленные условия, об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Кристалина Георгиева: Что касается Украины, мы достигли соглашения на рабочем уровне (Staff level agreement), которое предусматривает выполнение определенных условий. Работа продолжается, и наш персонал продолжает взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас это будет означать момент для созыва нашего Исполнительного совета.
В переводе с дипломатического: По итогам предварительного заседания кредитного комитета МВФ директор-распорядитель Кристалина Георгиева указала на то, что достигнутые договоренности на рабочем уровне – Staff level agreement предполагают выполнение Украиной предварительных условий, среди которых: принятие законопроекта №2571 (запрет реприватизации Приватбанка) и принятие законопроекта о рынке земли. Без выполнения этих условий любые разговоры о кредите для Украины преждевременны.
Из ТГ.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:36

Мвф давал откровенному ворью в былые времена, но соросятам не даст, пока не рухнет пирамида. Отмазки уже лепят рандомные. Скоро будет "дадим когда станцуете кабриоль".
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Мвф давал откровенному ворью в былые времена, но соросятам не даст, пока не рухнет пирамида

Тому і не дає, щоб хитрозроблені ІВК не скомуніздили дадене. Давали завжди, за конкретні справи, а не за махання руками.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:45

  SILVER_UA написав:какие цифры ожидаются завтра из-за выходного в США ? в такие дни на межбанке дефицит валюты, то есть должен идти вверх ? или покупателей там тоже в такие дни нет ?

Все буде проходити з датою валютування "Том" тобто на вівторок. Думаю просто флет.

Але не забуваємо, що від завтра починається відлік премєра, 4 лютого президент чекає результатів, будуть серйозні кадрові перестановки і не тільки...
twin
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:52

  lapay написав:
  Moneta написав:Мвф давал откровенному ворью в былые времена, но соросятам не даст, пока не рухнет пирамида

Тому і не дає, щоб хитрозроблені ІВК не скомуніздили дадене. Давали завжди, за конкретні справи, а не за махання руками.


После того, как Петро через карманный суд прокинул их с незаконным збагаченням - полностью имеют право на такие подозрения. Они не отличают Петра от Коломойши. Для них это все мафия стейт где никому верить нельзя.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:После того, как Петро через карманный суд прокинул их с незаконным збагаченням - полностью имеют право на такие подозрения.

Вони б і Зелі дали, гроші Петра, якби він почекав з розпуском Ради два тижні. Але ж як можна втриматись, якщо піймав звєзду...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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