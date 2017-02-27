Додано: Нед 19 січ, 2020 11:20

МВФ ожидает от Украины выполнения поставленных условий для получения кредита.



Для запуска новой программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда для Украины в размере $5,5 млрд, Киев должен выполнить ранее установленные условия, об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.



Кристалина Георгиева: Что касается Украины, мы достигли соглашения на рабочем уровне (Staff level agreement), которое предусматривает выполнение определенных условий. Работа продолжается, и наш персонал продолжает взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас это будет означать момент для созыва нашего Исполнительного совета.

В переводе с дипломатического: По итогам предварительного заседания кредитного комитета МВФ директор-распорядитель Кристалина Георгиева указала на то, что достигнутые договоренности на рабочем уровне – Staff level agreement предполагают выполнение Украиной предварительных условий, среди которых: принятие законопроекта №2571 (запрет реприватизации Приватбанка) и принятие законопроекта о рынке земли. Без выполнения этих условий любые разговоры о кредите для Украины преждевременны.

Из ТГ.

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