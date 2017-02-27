vovan_prm написав:Так может пора перестать предоставлять преференции нежизнеспособным производствам?
В целом, согласен. Но, как всегда, возникают нюансы. Конкуренция часто заставляет поступать не так, как хочется. Налоги, взимаемые с продажи, при экспорте возвращают многие. Это работает даже на бытовом уровне при вывозе штанов в чемодане туриста. С учетом этого фактора получается, что возврат НДС - это не преференция, а уравнивание возможностей. Вряд ли стоит закалять предприятия излишней суровостью условий.
ЗЫ Качество и разумность организации взимания самого налога я не обсуждаю.
В Європі сільське господарство дотується серйозними сумами на гектар площі! Дотується! А у нас ні! Та ще й горе-економісти пропонують не повертати ПДВ! А як тоді конкурувати з європейськими товаровиробниками?! Чи тут це не важливо, а просто принцип - «а ось він не розвивався чи навпаки добре розвивався, то нехай тепер і покрутиться в жорстких умовах»! Історично проблема ПДВ була не в законному поверненні тому, хто на це мав право, а в багатомільярдних махінаціях з цим податком! Тут ас цієї справи Нікола Яновіч такі схеми запроваджував! В одному кабінеті на 15 квадратів десяток фірм «Рога і копита» одна іншій виписували податкові накладні на умовні болти на космічні ракети на мільярди гривень! Пацанчики, які там сиділи отримували свої 500 доларів зарплати за те, що печатки ставили і через декілька місяців все закривали! А потім податкова міліція, яка підчинялась Яновічу їх неначе шукала не могла знайти! А потім історично цю тему вже модернізували! Заносиш - отримуєш відшкодування, не заносиш - отримуєш полум’яний привіт! Хіба про це всі не знали?! А винуваті виявляється галузі виробництва, які до махінацій відношення не мали! Може в філармонії щось поправити?!
Возмещение НДС - 4,3 млн грн (0,4 % к аналогичному периоду прошлого года) Таможня - 11,1 % от плана (66,4 % к прошлому году)
В целом выполнение доходной части бюджета - 12% от плана (93,4 % к прошлому году)
По возмещению НДС были намёки в конце прошлого года,что пора завязывать с этой расходной статьёй бюджета,может таки решили внедрить в жизнь?
п.с. я лично считаю,что возмещение надо вообще отменять,а пошлины на импорт поднять,это жёстко,но выход для бюджета...
Це теж шутка юмора?
Це точка зору людини, яка має кіоск на базарі! Як не крути, а мєнталітєт нікуди не дінеш! Як казав проф. Прєображєнський - стаж! Ну і фраза шо він так лічно счітає це просто перл! «А, ти кто такой? - закричав Балаганов!»
Интересно события развиваются в США. Сандерс по опросу Reuters впервые обошел Байдена среди демократов. 20 процентов против 19. Уоррен 12 процентов. Если будут выборы между Сандерсом и Трампом по итогу, это будет что-то с чем-то Америка не перестаёт удивлять
МВФ ожидает от Украины выполнения поставленных условий для получения кредита.
Для запуска новой программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда для Украины в размере $5,5 млрд, Киев должен выполнить ранее установленные условия, об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Кристалина Георгиева: Что касается Украины, мы достигли соглашения на рабочем уровне (Staff level agreement), которое предусматривает выполнение определенных условий. Работа продолжается, и наш персонал продолжает взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас это будет означать момент для созыва нашего Исполнительного совета. В переводе с дипломатического: По итогам предварительного заседания кредитного комитета МВФ директор-распорядитель Кристалина Георгиева указала на то, что достигнутые договоренности на рабочем уровне – Staff level agreement предполагают выполнение Украиной предварительных условий, среди которых: принятие законопроекта №2571 (запрет реприватизации Приватбанка) и принятие законопроекта о рынке земли. Без выполнения этих условий любые разговоры о кредите для Украины преждевременны. Из ТГ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Moneta написав:Мвф давал откровенному ворью в былые времена, но соросятам не даст, пока не рухнет пирамида
Тому і не дає, щоб хитрозроблені ІВК не скомуніздили дадене. Давали завжди, за конкретні справи, а не за махання руками.
После того, как Петро через карманный суд прокинул их с незаконным збагаченням - полностью имеют право на такие подозрения. Они не отличают Петра от Коломойши. Для них это все мафия стейт где никому верить нельзя.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.