twin написав:Але не забуваємо, що від завтра починається відлік премєра, 4 лютого президент чекає результатів, будуть серйозні кадрові перестановки і не тільки...
А на валютном рынке это всё (смена правительства) может иметь влияние чуть более нуля. Вспоминаем 2016 год когда КулюВЛоба гнали, таскали за яйки с цветами в Верховной Раде и все события вокруг смены правительства, которые длились с конца 15 до апреля 16 года - а курс спокойно развернулся в середине февраля в самый разгар неопределенности ...
ООН зафіксувала найнижче зростання світової економіки за десять років
Під впливом тривалих торговельних суперечок зростання світової економіки у 2019 році було найнижчим за останнє десятиліття.
Про це йдеться у звіті ООН "Всесвітня економічна ситуація та перспективи 2020 року", оприлюдненому у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.
Торік, за даними звіту, зростання становило 2,3%.
"Однак у світі може спостерігатися невелике пожвавлення економічної активності у 2020 році зі зростанням на 2,5%. Але загострення відносин у торговельній сфері, фінансові потрясіння чи ескалація геополітичної напруженості можуть зірвати відновлення зростання", - сказав головний економіст ООН, помічник Генсека ООН з економічного розвитку Елліот Харріс, презентуючи звіт.
За несприятливого сценарію, зазначив він, світове зростання впаде до 1,8%. Тривала слабкість глобальної економічної активності може обумовити значні перешкоди для сталого розвитку, зокрема для подолання бідності та створення належних робочих місць.
Водночас, як сказано у звіті, "нерівність та поглиблення кліматичної кризи підживлюють невдоволення в багатьох частинах світу".
У США, "з огляду на політичну невизначеність, недостатню ділову впевненість та ослаблення фіскального стимулювання", очікується скорочення зростання ВВП з 2,2% у 2019 році до 1,7% у 2020-му.
У ЄС "виробництво, як і раніше, стримуватиметься глобальною невизначеністю, але частково це компенсуватиметься стійким зростанням приватного споживання, що дасть змогу дещо збільшити зростання ВВП з 1,4% у 2019 році до 1,6% цього року", - йдеться в документі.
Відповідно до звіту, найшвидшими темпами розвиватимуться країни Східної Азії, які слугуватимуть найвагомішим джерелом глобального зростання. У Китаї прогнозується поступове уповільнення зростання ВВП з 6,1% у 2019 році до 6% у 2020-му та 5,9% - у 2021 році.
Очікується також деяке зростання економіки у великих країнах, що розвиваються, зокрема Бразилії, Індії, Мексиці, Росії та Туреччині.
Вкладчик1234 написав:"Перегрев" к лету, и "жесткая посадка" к осени-зиме[/ Так ужо перегрев Если до лета тянуть так у нас вообще все вскипятится и вспенится Хотя наши умеют доводить все до крайних крайностей
Ну некоторые ещё мантрят на 20-23. Я тоже не против закупить по таким ценам. Вот 23 и ниже - это будет перегрев.
Потом будет жесткая посадка, как после 4.75, и 7.50
Объём торгов в 2015 был 130-180 млн ( по памяти). Во второй половине 2019- 400-450млн. По сравнению с 2015 выросли объемы аграрного экспорта, выросла цена на с/х продукцию на внешнем рынке, выросла цена на руду, продажа валюты нерезидентами под покупку ОВГЗ, продажа валютных займов НАК и др госкомпаний, увеличившиеся поступления валюты от заробитчан, увеличение объема подажи выручки экспортерами в связи с укреплением грывни. С предложением понятно. Но вырос и спрос. В 2019 НБУ откупал 30-50млн. Чистый спрос 350 -400млн. Энергоносители подешевели, из-за тёплых зим уменьшился импортируемый обьем, нет роста импорта бытовой техники и др ширпотреба. За счёт чего вырос спрос по сравнению с 2015-16гг? Это увеличение потребностей агросектора ( удобрения, средства защиты растений, запчасти для с/х техники)? Оборудование для ВИЭ? Увеличившейся объём импорта новых автомобилей в 2019? Увеличение объёмов вывода дивидендов? Или ещё какие-то факторы роста спроса на валюту на Межбанке?
jump написав:ООН зафіксувала найнижче зростання світової економіки за десять років
Під впливом тривалих торговельних суперечок зростання світової економіки у 2019 році було найнижчим за останнє десятиліття.
Про це йдеться у звіті ООН "Всесвітня економічна ситуація та перспективи 2020 року", оприлюдненому у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.
Торік, за даними звіту, зростання становило 2,3%.
"Однак у світі може спостерігатися невелике пожвавлення економічної активності у 2020 році зі зростанням на 2,5%. Але загострення відносин у торговельній сфері, фінансові потрясіння чи ескалація геополітичної напруженості можуть зірвати відновлення зростання", - сказав головний економіст ООН, помічник Генсека ООН з економічного розвитку Елліот Харріс, презентуючи звіт.
За несприятливого сценарію, зазначив він, світове зростання впаде до 1,8%. Тривала слабкість глобальної економічної активності може обумовити значні перешкоди для сталого розвитку, зокрема для подолання бідності та створення належних робочих місць.
Водночас, як сказано у звіті, "нерівність та поглиблення кліматичної кризи підживлюють невдоволення в багатьох частинах світу".
У США, "з огляду на політичну невизначеність, недостатню ділову впевненість та ослаблення фіскального стимулювання", очікується скорочення зростання ВВП з 2,2% у 2019 році до 1,7% у 2020-му.
У ЄС "виробництво, як і раніше, стримуватиметься глобальною невизначеністю, але частково це компенсуватиметься стійким зростанням приватного споживання, що дасть змогу дещо збільшити зростання ВВП з 1,4% у 2019 році до 1,6% цього року", - йдеться в документі.
Відповідно до звіту, найшвидшими темпами розвиватимуться країни Східної Азії, які слугуватимуть найвагомішим джерелом глобального зростання. У Китаї прогнозується поступове уповільнення зростання ВВП з 6,1% у 2019 році до 6% у 2020-му та 5,9% - у 2021 році.
Очікується також деяке зростання економіки у великих країнах, що розвиваються, зокрема Бразилії, Індії, Мексиці, Росії та Туреччині.
Как только упадёт амер. фонда, начнётся вывод денег со всего мира в США, т.к. под акции взяты кредиты и нужно будет довнести обеспечение. Правительства развивающихся стран не смогут перекредитоваться и наступит эра суверенных дефолтов. Кризис цикличен и необходим для того, чтобы ликвидировать виртуальное богатство (акции, облигации и деривативы). Без этого невозможно одновременно поддерживать спрос печатая доллары и стабильную ценность самого доллара. Просто вопрос времени. Этот цикл растянули низкими процентным ставками, но если держать долго ставку на нуле, то ситуация выйдет из-под контроля монетарных властей, т.к. создастся огромный навес подматрасных долларов.
Новый налог скорее всего введут - точнее отчисления в накопительную часть пенсионного фонда. Судя по всему шансы принятия большие, поскольку автор законопроекта - глава соответствующего комитета от Слуги народа.
Большой закон по размеру, по-моему автор видео не прав и вступит в действие, если примут с 1 января следующего года.
Единственно полистал бегло текст и не нашел все ли возраста будут платить, раньше вроде говорили, что только моложе 50 лет, автор ролика говорит, что все.
Если кому интересно, разберитесь и отпишитесь, ничего ли автор ролика не соврал.
andrein написав:Как только упадёт амер. фонда, начнётся вывод денег со всего мира в США, т.к. под акции взяты кредиты и нужно будет довнести обеспечение. Правительства развивающихся стран не смогут перекредитоваться и наступит эра суверенных дефолтов. Кризис цикличен и необходим для того, чтобы ликвидировать виртуальное богатство (акции, облигации и деривативы). Без этого невозможно одновременно поддерживать спрос печатая доллары и стабильную ценность самого доллара. Просто вопрос времени. Этот цикл растянули низкими процентным ставками, но если держать долго ставку на нуле, то ситуация выйдет из-под контроля монетарных властей, т.к. создастся огромный навес подматрасных долларов.
На этот раз все может пойти не так. Ведь наибольшие сейчас пузыри именно в Америке, туда и так долго шли бабки. Это не нефть и не развивающиеся и сырьевые рынки как в 2008-м и не японнская фонда как в конце 80-х, это американская фонда, доллар, который сейчас и так довольно переоценен, и трежеря. И в 2008-м гос. долг США был 60% ВВП, сейчас 120 и летит вверх. То есть это уже критическая ситуация. Только не надо тут о стоимости обслуживания (хотя и она гораздо выше чем в Европе), само тело долга тоже надо рефинансировать и это главное. С сильным баксом и без запуска бешеного печатного станка уже не выкрутиться.