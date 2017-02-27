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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3545354635473548>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 170
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
18%
30
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
13%
22
25.51-26
6%
11
выше 26
14%
24
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:30

  twin написав:Але не забуваємо, що від завтра починається відлік премєра, 4 лютого президент чекає результатів, будуть серйозні кадрові перестановки і не тільки...


А на валютном рынке это всё (смена правительства) может иметь влияние чуть более нуля.
Вспоминаем 2016 год когда КулюВЛоба гнали, таскали за яйки с цветами в Верховной Раде и все события вокруг смены правительства, которые длились с конца 15 до апреля 16 года - а курс спокойно развернулся в середине февраля в самый разгар неопределенности ...
:D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:39

ООН зафіксувала найнижче зростання світової економіки за десять років

Під впливом тривалих торговельних суперечок зростання світової економіки у 2019 році було найнижчим за останнє десятиліття.

Про це йдеться у звіті ООН "Всесвітня економічна ситуація та перспективи 2020 року", оприлюдненому у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Торік, за даними звіту, зростання становило 2,3%.

"Однак у світі може спостерігатися невелике пожвавлення економічної активності у 2020 році зі зростанням на 2,5%. Але загострення відносин у торговельній сфері, фінансові потрясіння чи ескалація геополітичної напруженості можуть зірвати відновлення зростання", - сказав головний економіст ООН, помічник Генсека ООН з економічного розвитку Елліот Харріс, презентуючи звіт.

За несприятливого сценарію, зазначив він, світове зростання впаде до 1,8%. Тривала слабкість глобальної економічної активності може обумовити значні перешкоди для сталого розвитку, зокрема для подолання бідності та створення належних робочих місць.

Водночас, як сказано у звіті, "нерівність та поглиблення кліматичної кризи підживлюють невдоволення в багатьох частинах світу".

У США, "з огляду на політичну невизначеність, недостатню ділову впевненість та ослаблення фіскального стимулювання", очікується скорочення зростання ВВП з 2,2% у 2019 році до 1,7% у 2020-му.

У ЄС "виробництво, як і раніше, стримуватиметься глобальною невизначеністю, але частково це компенсуватиметься стійким зростанням приватного споживання, що дасть змогу дещо збільшити зростання ВВП з 1,4% у 2019 році до 1,6% цього року", - йдеться в документі.

Відповідно до звіту, найшвидшими темпами розвиватимуться країни Східної Азії, які слугуватимуть найвагомішим джерелом глобального зростання. У Китаї прогнозується поступове уповільнення зростання ВВП з 6,1% у 2019 році до 6% у 2020-му та 5,9% - у 2021 році.

Очікується також деяке зростання економіки у великих країнах, що розвиваються, зокрема Бразилії, Індії, Мексиці, Росії та Туреччині.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:40

  Moneta написав:Мвф давал откровенному ворью в былые времена, но соросятам не даст, пока не рухнет пирамида. Отмазки уже лепят рандомные. Скоро будет "дадим когда станцуете кабриоль".


От сотрудников на ставке всегда требуют больше чем от "вольнонаемных" :wink:
TUR
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:13

Кто покупает валюту

  Вкладчик1234 написав:
  Alex2007 написав:
  Вкладчик1234 написав:"Перегрев" к лету, и "жесткая посадка" к осени-зиме[/
Так ужо перегрев :D
Если до лета тянуть так у нас вообще все вскипятится и вспенится :mrgreen: Хотя наши умеют доводить все до крайних крайностей

Ну некоторые ещё мантрят на 20-23.
Я тоже не против закупить по таким ценам.
Вот 23 и ниже - это будет перегрев.

Потом будет жесткая посадка, как после 4.75, и 7.50




Объём торгов в 2015 был 130-180 млн ( по памяти). Во второй половине 2019- 400-450млн. По сравнению с 2015 выросли объемы аграрного экспорта, выросла цена на с/х продукцию на внешнем рынке, выросла цена на руду, продажа валюты нерезидентами под покупку ОВГЗ, продажа валютных займов НАК и др госкомпаний, увеличившиеся поступления валюты от заробитчан, увеличение объема подажи выручки экспортерами в связи с укреплением грывни.
С предложением понятно.
Но вырос и спрос. В 2019 НБУ откупал 30-50млн. Чистый спрос 350 -400млн. Энергоносители подешевели, из-за тёплых зим уменьшился импортируемый обьем, нет роста импорта бытовой техники и др ширпотреба.
За счёт чего вырос спрос по сравнению с 2015-16гг?
Это увеличение потребностей агросектора ( удобрения, средства защиты растений, запчасти для с/х техники)? Оборудование для ВИЭ? Увеличившейся объём импорта новых автомобилей в 2019? Увеличение объёмов вывода дивидендов?
Или ещё какие-то факторы роста спроса на валюту на Межбанке?
inspired1111
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:25

  jump написав:ООН зафіксувала найнижче зростання світової економіки за десять років

Під впливом тривалих торговельних суперечок зростання світової економіки у 2019 році було найнижчим за останнє десятиліття.

Про це йдеться у звіті ООН "Всесвітня економічна ситуація та перспективи 2020 року", оприлюдненому у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Торік, за даними звіту, зростання становило 2,3%.

"Однак у світі може спостерігатися невелике пожвавлення економічної активності у 2020 році зі зростанням на 2,5%. Але загострення відносин у торговельній сфері, фінансові потрясіння чи ескалація геополітичної напруженості можуть зірвати відновлення зростання", - сказав головний економіст ООН, помічник Генсека ООН з економічного розвитку Елліот Харріс, презентуючи звіт.

За несприятливого сценарію, зазначив він, світове зростання впаде до 1,8%. Тривала слабкість глобальної економічної активності може обумовити значні перешкоди для сталого розвитку, зокрема для подолання бідності та створення належних робочих місць.

Водночас, як сказано у звіті, "нерівність та поглиблення кліматичної кризи підживлюють невдоволення в багатьох частинах світу".

У США, "з огляду на політичну невизначеність, недостатню ділову впевненість та ослаблення фіскального стимулювання", очікується скорочення зростання ВВП з 2,2% у 2019 році до 1,7% у 2020-му.

У ЄС "виробництво, як і раніше, стримуватиметься глобальною невизначеністю, але частково це компенсуватиметься стійким зростанням приватного споживання, що дасть змогу дещо збільшити зростання ВВП з 1,4% у 2019 році до 1,6% цього року", - йдеться в документі.

Відповідно до звіту, найшвидшими темпами розвиватимуться країни Східної Азії, які слугуватимуть найвагомішим джерелом глобального зростання. У Китаї прогнозується поступове уповільнення зростання ВВП з 6,1% у 2019 році до 6% у 2020-му та 5,9% - у 2021 році.

Очікується також деяке зростання економіки у великих країнах, що розвиваються, зокрема Бразилії, Індії, Мексиці, Росії та Туреччині.


Как только упадёт амер. фонда, начнётся вывод денег со всего мира в США, т.к. под акции взяты кредиты и нужно будет довнести обеспечение. Правительства развивающихся стран не смогут перекредитоваться и наступит эра суверенных дефолтов. Кризис цикличен и необходим для того, чтобы ликвидировать виртуальное богатство (акции, облигации и деривативы). Без этого невозможно одновременно поддерживать спрос печатая доллары и стабильную ценность самого доллара.
Просто вопрос времени. Этот цикл растянули низкими процентным ставками, но если держать долго ставку на нуле, то ситуация выйдет из-под контроля монетарных властей, т.к. создастся огромный навес подматрасных долларов.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:59

Новый налог скорее всего введут - точнее отчисления в накопительную часть пенсионного фонда.
Судя по всему шансы принятия большие, поскольку автор законопроекта - глава соответствующего комитета от Слуги народа.

Большой закон по размеру, по-моему автор видео не прав и вступит в действие, если примут с 1 января следующего года.

Единственно полистал бегло текст и не нашел все ли возраста будут платить, раньше вроде говорили, что только моложе 50 лет, автор ролика говорит, что все.

Если кому интересно, разберитесь и отпишитесь, ничего ли автор ролика не соврал.

https://www.youtube.com/watch?v=CSliQ0YOGaA

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=67794
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Новый налог скорее всего введут - точнее
так всем или бедолагам? Будет рыба-будем жарить© там еще пару чтений надо :wink:
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не знаю даже:
Время уплаты налогов
Скоро посевная
Теплая зима
Аукционы
Маячащий конец зимы
Планируемая продажа земли и заблаговременный завод под нее валюты

Где здесь задел на 25-27-30 категорически непонятно.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:44

  Alex2007 написав:
  flyman написав:
  Alex2007 написав:Эта Катя по-любому дура. :lol:

не по-любому, а з мільоном євро/фунтів,


Деньги - это конечно хорошо.
Но не всё измеряется деньгами.
Важно еще и человеком оставаться, в данном случае Женщиной, а не тупой <....>.
Хотя кто об этом нынче особо заморачивается....

Есть опьіт в продаже невинності?.. :-D

Шовинистьі.. за миллион всяко лучше, чем на халяву :)
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:48

  andrein написав:Как только упадёт амер. фонда, начнётся вывод денег со всего мира в США, т.к. под акции взяты кредиты и нужно будет довнести обеспечение. Правительства развивающихся стран не смогут перекредитоваться и наступит эра суверенных дефолтов. Кризис цикличен и необходим для того, чтобы ликвидировать виртуальное богатство (акции, облигации и деривативы). Без этого невозможно одновременно поддерживать спрос печатая доллары и стабильную ценность самого доллара.
Просто вопрос времени. Этот цикл растянули низкими процентным ставками, но если держать долго ставку на нуле, то ситуация выйдет из-под контроля монетарных властей, т.к. создастся огромный навес подматрасных долларов.

На этот раз все может пойти не так. Ведь наибольшие сейчас пузыри именно в Америке, туда и так долго шли бабки. Это не нефть и не развивающиеся и сырьевые рынки как в 2008-м и не японнская фонда как в конце 80-х, это американская фонда, доллар, который сейчас и так довольно переоценен, и трежеря. И в 2008-м гос. долг США был 60% ВВП, сейчас 120 и летит вверх. То есть это уже критическая ситуация. Только не надо тут о стоимости обслуживания (хотя и она гораздо выше чем в Европе), само тело долга тоже надо рефинансировать и это главное. С сильным баксом и без запуска бешеного печатного станка уже не выкрутиться.
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