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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3545354635473548

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 170
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
18%
30
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
13%
22
25.51-26
6%
11
выше 26
14%
24
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:55

Государственный долг федерального правительства Соединенных Штатов Америки превысил $23 трлн. Такие данные 1 ноября обнародовало Министерство финансов США опубликовало

после того как президент Трамп вступил в должность, долг вырос примерно на 16%, а всего 10 месяцев назад он впервые перевалил за $22 трлн.

Из общей суммы долга ($23 трлн), 6 трлн возникли в результате займов в государственных органах. Издание отмечает, что столь высокий уровень госдолга может увеличить стоимость заимствований и процентные ставки.
+50грн !
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