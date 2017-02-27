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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 січ, 2020 14:55
Государственный долг федерального правительства Соединенных Штатов Америки превысил $23 трлн. Такие данные 1 ноября обнародовало Министерство финансов США опубликовало
после того как президент Трамп вступил в должность, долг вырос примерно на 16%, а всего 10 месяцев назад он впервые перевалил за $22 трлн.
Из общей суммы долга ($23 трлн), 6 трлн возникли в результате займов в государственных органах. Издание отмечает, что столь высокий уровень госдолга может увеличить стоимость заимствований и процентные ставки.
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ЛОБ
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