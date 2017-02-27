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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3546354735483549>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 171
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
18%
30
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
13%
22
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
25
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:55

Государственный долг федерального правительства Соединенных Штатов Америки превысил $23 трлн. Такие данные 1 ноября обнародовало Министерство финансов США опубликовало

после того как президент Трамп вступил в должность, долг вырос примерно на 16%, а всего 10 месяцев назад он впервые перевалил за $22 трлн.

Из общей суммы долга ($23 трлн), 6 трлн возникли в результате займов в государственных органах. Издание отмечает, что столь высокий уровень госдолга может увеличить стоимость заимствований и процентные ставки.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:25

  sergey_sryvkin написав:
  Alex2007 написав:
  flyman написав:не по-любому, а з мільоном євро/фунтів,


Деньги - это конечно хорошо.
Но не всё измеряется деньгами.
Важно еще и человеком оставаться, в данном случае Женщиной, а не тупой <....>.
Хотя кто об этом нынче особо заморачивается....

Есть опьіт в продаже невинності?.. :-D

Шовинистьі.. за миллион всяко лучше, чем на халяву :)

читает форум и смеется эта "дура" с местного контингента. Кто в кедах спит, кто валерьянку хлещет сидя на мешках бумаги итп
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Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:32

  greenozon написав:Государственный долг федерального правительства Соединенных Штатов Америки превысил $23 трлн. Такие данные 1 ноября обнародовало Министерство финансов США опубликовало

после того как президент Трамп вступил в должность, долг вырос примерно на 16%, а всего 10 месяцев назад он впервые перевалил за $22 трлн.

Из общей суммы долга ($23 трлн), 6 трлн возникли в результате займов в государственных органах. Издание отмечает, что столь высокий уровень госдолга может увеличить стоимость заимствований и процентные ставки.


Когда показал ей Гос Долг США...
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:46

курс на след неделю?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:51

  greenozon написав:Государственный долг федерального правительства Соединенных Штатов Америки превысил $23 трлн. Такие данные 1 ноября обнародовало Министерство финансов США опубликовало

после того как президент Трамп вступил в должность, долг вырос примерно на 16%, а всего 10 месяцев назад он впервые перевалил за $22 трлн.

Из общей суммы долга ($23 трлн), 6 трлн возникли в результате займов в государственных органах. Издание отмечает, что столь высокий уровень госдолга может увеличить стоимость заимствований и процентные ставки.

Вряд ли они будут есть кактус и наблюдать рост процентных ставок, будут их держать печатным станком до последнего, пока не произойдет гиперинфляция. Быстро и неожиданно. Или и того замена денег или дефолт. Чтоб никто не успел скинуть американские бумаги.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:08

  proftpd66 написав:курс на след неделю?


на мою думку все буде без фанатизму - залишимось в коридорі 24.00-24.50
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:30

  vovakwasov написав:
  proftpd66 написав:курс на след неделю?


на мою думку все буде без фанатизму - залишимось в коридорі 24.00-24.50



налик на выходные меньше меж банка, может в низ уйдем?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:33

  greenozon написав:Государственный долг федерального правительства Соединенных Штатов Америки превысил $23 трлн. Такие данные 1 ноября обнародовало Министерство финансов США опубликовало

после того как президент Трамп вступил в должность, долг вырос примерно на 16%, а всего 10 месяцев назад он впервые перевалил за $22 трлн.

Из общей суммы долга ($23 трлн), 6 трлн возникли в результате займов в государственных органах. Издание отмечает, что столь высокий уровень госдолга может увеличить стоимость заимствований и процентные ставки.


Как раз при обрушении фонды деньги и потекут в трежеря и наличный бакс. Процентные ставки станут около нуля для США, а для всех остальных ставки уйдут в космос. При таких раскладах (сильный доллар и дефолты у остальных) они смогут скупить много ништяков по всему миру, а потом немного дадут кислорода обесценив доллар . Видимо пока что ещё не подходящий момент для этого. В отличие от кризиса 2008 , когда обанкротились банки и коммерческие предприятия, сейчас будут суверенные банкротства. Но в целом ничего не поменялось.
Как и перед предыдущим кризисом накачивают развивающихся перед тем как они попадут на обеденный стол. :)

Востаннє редагувалось andrein в Нед 19 січ, 2020 16:48, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:35

  proftpd66 написав:
  vovakwasov написав:
  proftpd66 написав:курс на след неделю?


на мою думку все буде без фанатизму - залишимось в коридорі 24.00-24.50



налик на выходные меньше меж банка, может в низ уйдем?


Интересно наблюдать как базарные валютчики занимают очередь в ПУМБе, чтобы слить баксы. :)
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:40

  proftpd66 написав:
  vovakwasov написав:
  proftpd66 написав:курс на след неделю?


на мою думку все буде без фанатизму - залишимось в коридорі 24.00-24.50


налик на выходные меньше меж банка, может в низ уйдем?


підтримую це припущення, але, як на мене, 24.00 не проб'ємо.
vovakwasov
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