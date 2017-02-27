Государственный долг федерального правительства Соединенных Штатов Америки превысил $23 трлн. Такие данные 1 ноября обнародовало Министерство финансов США опубликовало
после того как президент Трамп вступил в должность, долг вырос примерно на 16%, а всего 10 месяцев назад он впервые перевалил за $22 трлн.
Из общей суммы долга ($23 трлн), 6 трлн возникли в результате займов в государственных органах. Издание отмечает, что столь высокий уровень госдолга может увеличить стоимость заимствований и процентные ставки.
greenozon написав:Государственный долг федерального правительства Соединенных Штатов Америки превысил $23 трлн. Такие данные 1 ноября обнародовало Министерство финансов США опубликовало
после того как президент Трамп вступил в должность, долг вырос примерно на 16%, а всего 10 месяцев назад он впервые перевалил за $22 трлн.
Из общей суммы долга ($23 трлн), 6 трлн возникли в результате займов в государственных органах. Издание отмечает, что столь высокий уровень госдолга может увеличить стоимость заимствований и процентные ставки.
greenozon написав:Государственный долг федерального правительства Соединенных Штатов Америки превысил $23 трлн. Такие данные 1 ноября обнародовало Министерство финансов США опубликовало
после того как президент Трамп вступил в должность, долг вырос примерно на 16%, а всего 10 месяцев назад он впервые перевалил за $22 трлн.
Из общей суммы долга ($23 трлн), 6 трлн возникли в результате займов в государственных органах. Издание отмечает, что столь высокий уровень госдолга может увеличить стоимость заимствований и процентные ставки.
Вряд ли они будут есть кактус и наблюдать рост процентных ставок, будут их держать печатным станком до последнего, пока не произойдет гиперинфляция. Быстро и неожиданно. Или и того замена денег или дефолт. Чтоб никто не успел скинуть американские бумаги.
greenozon написав:Государственный долг федерального правительства Соединенных Штатов Америки превысил $23 трлн. Такие данные 1 ноября обнародовало Министерство финансов США опубликовало
после того как президент Трамп вступил в должность, долг вырос примерно на 16%, а всего 10 месяцев назад он впервые перевалил за $22 трлн.
Из общей суммы долга ($23 трлн), 6 трлн возникли в результате займов в государственных органах. Издание отмечает, что столь высокий уровень госдолга может увеличить стоимость заимствований и процентные ставки.
Как раз при обрушении фонды деньги и потекут в трежеря и наличный бакс. Процентные ставки станут около нуля для США, а для всех остальных ставки уйдут в космос. При таких раскладах (сильный доллар и дефолты у остальных) они смогут скупить много ништяков по всему миру, а потом немного дадут кислорода обесценив доллар . Видимо пока что ещё не подходящий момент для этого. В отличие от кризиса 2008 , когда обанкротились банки и коммерческие предприятия, сейчас будут суверенные банкротства. Но в целом ничего не поменялось. Как и перед предыдущим кризисом накачивают развивающихся перед тем как они попадут на обеденный стол.
Востаннє редагувалось andrein в Нед 19 січ, 2020 16:48, всього редагувалось 3 разів.