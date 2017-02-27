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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 січ, 2020 15:25
sergey_sryvkin написав: Alex2007 написав: flyman написав:
не по-любому, а з мільоном євро/фунтів,
Деньги - это конечно хорошо.
Но не всё измеряется деньгами.
Важно еще и человеком оставаться, в данном случае Женщиной, а не тупой <....>.
Хотя кто об этом нынче особо заморачивается....
Есть опьіт в продаже невинності?..
Шовинистьі.. за миллион всяко лучше, чем на халяву
читает форум и смеется эта "дура" с местного контингента. Кто в кедах спит, кто валерьянку хлещет сидя на мешках бумаги итп
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Нед 19 січ, 2020 15:46
курс на след неделю?
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proftpd66
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Додано: Нед 19 січ, 2020 16:08
proftpd66 написав:
курс на след неделю?
на мою думку все буде без фанатизму - залишимось в коридорі 24.00-24.50
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vovakwasov
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Додано: Нед 19 січ, 2020 16:30
vovakwasov написав: proftpd66 написав:
курс на след неделю?
на мою думку все буде без фанатизму - залишимось в коридорі 24.00-24.50
налик на выходные меньше меж банка, может в низ уйдем?
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Додано: Нед 19 січ, 2020 16:33
greenozon написав:
Государственный долг федерального правительства Соединенных Штатов Америки превысил $23 трлн. Такие данные 1 ноября обнародовало Министерство финансов США опубликовало
после того как президент Трамп вступил в должность, долг вырос примерно на 16%, а всего 10 месяцев назад он впервые перевалил за $22 трлн.
Из общей суммы долга ($23 трлн), 6 трлн возникли в результате займов в государственных органах. Издание отмечает, что столь высокий уровень госдолга может увеличить стоимость заимствований и процентные ставки.
Как раз при обрушении фонды деньги и потекут в трежеря и наличный бакс. Процентные ставки станут около нуля для США, а для всех остальных ставки уйдут в космос. При таких раскладах (сильный доллар и дефолты у остальных) они смогут скупить много ништяков по всему миру, а потом немного дадут кислорода обесценив доллар . Видимо пока что ещё не подходящий момент для этого. В отличие от кризиса 2008 , когда обанкротились банки и коммерческие предприятия, сейчас будут суверенные банкротства. Но в целом ничего не поменялось.
Как и перед предыдущим кризисом накачивают развивающихся перед тем как они попадут на обеденный стол.
Востаннє редагувалось andrein
в Нед 19 січ, 2020 16:48, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 19 січ, 2020 16:35
proftpd66 написав: vovakwasov написав: proftpd66 написав:
курс на след неделю?
на мою думку все буде без фанатизму - залишимось в коридорі 24.00-24.50
налик на выходные меньше меж банка, может в низ уйдем?
Интересно наблюдать как базарные валютчики занимают очередь в ПУМБе, чтобы слить баксы.
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Додано: Нед 19 січ, 2020 16:40
proftpd66 написав: vovakwasov написав: proftpd66 написав:
курс на след неделю?
на мою думку все буде без фанатизму - залишимось в коридорі 24.00-24.50
налик на выходные меньше меж банка, может в низ уйдем?
підтримую це припущення, але, як на мене, 24.00 не проб'ємо.
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vovakwasov
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Додано: Нед 19 січ, 2020 16:57
proftpd66 написав: vovakwasov написав: proftpd66 написав:
курс на след неделю?
на мою думку все буде без фанатизму - залишимось в коридорі 24.00-24.50
налик на выходные меньше меж банка, может в низ уйдем?
vovakwasov написав:
підтримую це припущення, але, як на мене, 24.00 не проб'ємо.
Игра для валютного обмена:Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"
сейчас есть "Наш капитал для оборота": 1.2к$ в моно банкк, курс приемки 24.06
B налик ~70к+ грн (часть надо вернуть до 31 числа для кред. лимита)
Если есть такое припущенная.
сейчас поменять онлайн по 24.06?
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