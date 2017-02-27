greenozon написав:Государственный долг федерального правительства Соединенных Штатов Америки превысил $23 трлн. Такие данные 1 ноября обнародовало Министерство финансов США опубликовало
после того как президент Трамп вступил в должность, долг вырос примерно на 16%, а всего 10 месяцев назад он впервые перевалил за $22 трлн.
Из общей суммы долга ($23 трлн), 6 трлн возникли в результате займов в государственных органах. Издание отмечает, что столь высокий уровень госдолга может увеличить стоимость заимствований и процентные ставки.