Вечерние ОКНА.
24.15-24.30
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 січ, 2020 18:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вечерние ОКНА.
24.15-24.30
Додано: Нед 19 січ, 2020 18:31
контролируем должников наших ежесекундно.Бесконечно можно смотреть на 3 вещи – на то, как горит огонь, льется вода и растет госдолг США:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Нед 19 січ, 2020 19:54
Абсолютные цифры госдолга ни о чем не говорят.
Госдолг становится проблемой только в случае потери доверия (а) к финансовой системе страны и (б) к денежной единице.
Пока по обоим показателям у Америки пять с плюсом. При Трампе оба эти параметра только выросли. Очередь кредиторов дать Америке в долг только выросла. Доверие к доллару только растет по всему миру.
Таким образом, вероятность кризиса в США, связанного с госдолгом, на ближайшее время вычеркиваем и выбрасываем из нашей заклопотанной головы.
Что это практически для нас означает?
Это означает, что у нас еще есть время решить свой квартирный вопрос, прикупить земли, золотишка, серебра и т.п., т.е. минимизировать наши накопления в бумаге.
Вся бумага тленна.
Она от дьявола.
Вечны только ценности, которые созданы и даны нам Богом.
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