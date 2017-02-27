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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3546354735483549

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 172
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
17%
30
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
13%
23
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 18:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вечерние ОКНА.
24.15-24.30
холява
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 18:31

  greenozon написав:Государственный долг федерального правительства Соединенных Штатов Америки превысил $23 трлн. Такие данные 1 ноября обнародовало Министерство финансов США опубликовало

после того как президент Трамп вступил в должность, долг вырос примерно на 16%, а всего 10 месяцев назад он впервые перевалил за $22 трлн.

Из общей суммы долга ($23 трлн), 6 трлн возникли в результате займов в государственных органах. Издание отмечает, что столь высокий уровень госдолга может увеличить стоимость заимствований и процентные ставки.

контролируем должников наших ежесекундно.Бесконечно можно смотреть на 3 вещи – на то, как горит огонь, льется вода и растет госдолг США: http://priroda.inc.ru/design/dolg_usa.html
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:54

  Мизантрóп написав:
  greenozon написав:Государственный долг федерального правительства Соединенных Штатов Америки превысил $23 трлн. Такие данные 1 ноября обнародовало Министерство финансов США опубликовало

после того как президент Трамп вступил в должность, долг вырос примерно на 16%, а всего 10 месяцев назад он впервые перевалил за $22 трлн.

Из общей суммы долга ($23 трлн), 6 трлн возникли в результате займов в государственных органах. Издание отмечает, что столь высокий уровень госдолга может увеличить стоимость заимствований и процентные ставки.

контролируем должников наших ежесекундно.Бесконечно можно смотреть на 3 вещи – на то, как горит огонь, льется вода и растет госдолг США: http://priroda.inc.ru/design/dolg_usa.html


Абсолютные цифры госдолга ни о чем не говорят.
Госдолг становится проблемой только в случае потери доверия (а) к финансовой системе страны и (б) к денежной единице.
Пока по обоим показателям у Америки пять с плюсом. При Трампе оба эти параметра только выросли. Очередь кредиторов дать Америке в долг только выросла. Доверие к доллару только растет по всему миру.
Таким образом, вероятность кризиса в США, связанного с госдолгом, на ближайшее время вычеркиваем и выбрасываем из нашей заклопотанной головы.
Что это практически для нас означает? :roll:
Это означает, что у нас еще есть время решить свой квартирный вопрос, прикупить земли, золотишка, серебра и т.п., т.е. минимизировать наши накопления в бумаге.
Вся бумага тленна. :idea:
Она от дьявола. :twisted:
Вечны только ценности, которые созданы и даны нам Богом. :idea:
Libo
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