Вечерние ОКНА.
24.15-24.30
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 січ, 2020 18:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вечерние ОКНА.
24.15-24.30
Додано: Нед 19 січ, 2020 18:31
контролируем должников наших ежесекундно.Бесконечно можно смотреть на 3 вещи – на то, как горит огонь, льется вода и растет госдолг США:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Нед 19 січ, 2020 19:54
Абсолютные цифры госдолга ни о чем не говорят.
Госдолг становится проблемой только в случае потери доверия (а) к финансовой системе страны и (б) к денежной единице.
Пока по обоим показателям у Америки пять с плюсом. При Трампе оба эти параметра только выросли. Очередь кредиторов дать Америке в долг только выросла. Доверие к доллару только растет по всему миру.
Таким образом, вероятность кризиса в США, связанного с госдолгом, на ближайшее время вычеркиваем и выбрасываем из нашей заклопотанной головы.
Что это практически для нас означает?
Это означает, что у нас еще есть время решить свой квартирный вопрос, прикупить земли, золотишка, серебра и т.п., т.е. минимизировать наши накопления в бумаге.
Вся бумага тленна.
Она от дьявола.
Вечны только ценности, которые созданы и даны нам Богом.
Додано: Нед 19 січ, 2020 20:51
Теж так думаю... Щоб отримати треба господарю життя, або точніше господарю країни долю його занести! Бо за певний час поіздєржался мальохо! Не даремно ПДВ завжди називали найкорупціоннішим податком... Кручє цього бізнесу лише торгівля газом!
Додано: Нед 19 січ, 2020 20:57
Полный отказ от алкоголя приводит к слабоумию в старости! Вот почему:
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:02
З 2014 вже не дивляться спокійно, але їх кілька разів жорстоко обдурили за тих 5 років. Тому Захід став обережніший і набагато цинішніший.
Воювати за нас ніхто не буде. Спробують заставити нас самих (нашу "фінансово-політичну еліту") сформувати і підтримувати певну ефективність і обороноздатність...
Підозрюю, жодного загострення на Близькому сході вже не буде. Трамп навіть Ердогана не може на місце поставити. Зуби в останні тижні поскалив, щоб здаватися крутим хлопцем перед виборами, також спробував підняти вартість нафти і допоміг друзям-мільярдерам з реалізацією їх сланцевої продукції на європейський ринок. А тисячі цинків з американськими солдатами йому зараз не потрібні. Ірак з Іраном, швидше всього, також не попруть, оскільки мають потужний внутрішній протестний потенціал (наслідки збиття нашого літака це підтвердили)...
На кремль там також надія мала. Останнім часом в Сирії було вже безліч доказів того, що з пяних росіян вояки ніякі (якщо не йдеться про бомбардування шкіл-лікарень-гуманітарних конвоїв), та й ефективність їх "авіаносців" також продемонстрована. Думаю, що як і в Сирії так і в Ірані за пультами ПВО сидять російські "офіцери" і наш літак збили вони а не іранці (це також не остання, а як на мене, перша причина того, що зелюоманського транспортували того дня в Київ через москву та ще й так довго). Про що я і натякав в день катастрофи.
Підтвердженням слабкості москви-ірану-сирії-іраку є і введення Туреччиною військ в Лівію. Ердоган добре розуміє, що серед всіх провідних економік світу Туреччина найбільше ризикує залишитися без нафти-газу, якщо "вісь зла" знову почнуть чмирити...
Щоб два рази не бігати, я не вірю в жодні світові кризи до виборів президента в США і нагадаю, що я писав ще рік тому: навіть якщо у світі щось почнеться, ми маємо всі шанси рухатися в протихід. По перше, тому що відштовхнулися від дна, по друге, тому що наша земля і укрзалізниці з нафтогазами виглядають дуже привабливо. Головне, щоб "профанів-самокатчиків" усунути до того часу і поміняти не на авакових...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:08
Якраз газу-далеко до кукурудзи...
У кукурудзі - можна з металургами домовитись і ПДВ повернути
А з газом - 80% від ціни - податки.
Правда це недавно стало...раніше було по іншому.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:08
edvardd
Ты был и остался де билом.Алкоголь в любом колличестве снимает заряд с эритроцитов.Поэтому они не отталкиваются как равнозаряженные частицы. а наоборот слипаются в сгустки.Слипшиеся сгустки закупоривают капилляры, являющиеся доступом к нейронам мозга.нейроны погибают, а ты и подобные становятся тупее.и мало этого, отмершие нейроны начинают гнить в твоём мозгу.И т д и т п.Долго ещё много чего можно объяснять, а нужно ли
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:16
Перед Гончаруком стоит важнейшая задача - реформировать наши государственные институты, пораженные коррупцией. Он с ней хорошо справляется. Менять его ни в коем случае не надо. Он все делает правильно. Иначе вы так и останетесь в коррупционном болоте.
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:22
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