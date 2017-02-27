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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3547354835493550>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 173
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
17%
30
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
14%
24
25.51-26
6%
11
выше 26
14%
25
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 18:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вечерние ОКНА.
24.15-24.30
холява
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 18:31

  greenozon написав:Государственный долг федерального правительства Соединенных Штатов Америки превысил $23 трлн. Такие данные 1 ноября обнародовало Министерство финансов США опубликовало

после того как президент Трамп вступил в должность, долг вырос примерно на 16%, а всего 10 месяцев назад он впервые перевалил за $22 трлн.

Из общей суммы долга ($23 трлн), 6 трлн возникли в результате займов в государственных органах. Издание отмечает, что столь высокий уровень госдолга может увеличить стоимость заимствований и процентные ставки.

контролируем должников наших ежесекундно.Бесконечно можно смотреть на 3 вещи – на то, как горит огонь, льется вода и растет госдолг США: http://priroda.inc.ru/design/dolg_usa.html
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:54

  Мизантрóп написав:
  greenozon написав:Государственный долг федерального правительства Соединенных Штатов Америки превысил $23 трлн. Такие данные 1 ноября обнародовало Министерство финансов США опубликовало

после того как президент Трамп вступил в должность, долг вырос примерно на 16%, а всего 10 месяцев назад он впервые перевалил за $22 трлн.

Из общей суммы долга ($23 трлн), 6 трлн возникли в результате займов в государственных органах. Издание отмечает, что столь высокий уровень госдолга может увеличить стоимость заимствований и процентные ставки.

контролируем должников наших ежесекундно.Бесконечно можно смотреть на 3 вещи – на то, как горит огонь, льется вода и растет госдолг США: http://priroda.inc.ru/design/dolg_usa.html


Абсолютные цифры госдолга ни о чем не говорят.
Госдолг становится проблемой только в случае потери доверия (а) к финансовой системе страны и (б) к денежной единице.
Пока по обоим показателям у Америки пять с плюсом. При Трампе оба эти параметра только выросли. Очередь кредиторов дать Америке в долг только выросла. Доверие к доллару только растет по всему миру.
Таким образом, вероятность кризиса в США, связанного с госдолгом, на ближайшее время вычеркиваем и выбрасываем из нашей заклопотанной головы.
Что это практически для нас означает? :roll:
Это означает, что у нас еще есть время решить свой квартирный вопрос, прикупить земли, золотишка, серебра и т.п., т.е. минимизировать наши накопления в бумаге.
Вся бумага тленна. :idea:
Она от дьявола. :twisted:
Вечны только ценности, которые созданы и даны нам Богом. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:51

  escobar написав:
  zzzzzz написав:Сегодня ПДВ вернули АЖ НА 100 тыс.грн :mrgreen:

С начала месяца на 4,3 млн.грн.

В прошлом году по состоянию на 13 января было компенсировано 1,153 млрд.грн в этом году 0,0043 млрд :mrgreen:

Хорошо так ахмет баю и собратьям по несчастью руки выкручивают.

Узнается почерк ИВК :lol:

Теж так думаю... Щоб отримати треба господарю життя, або точніше господарю країни долю його занести! Бо за певний час поіздєржался мальохо! Не даремно ПДВ завжди називали найкорупціоннішим податком... Кручє цього бізнесу лише торгівля газом!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:57

Полный отказ от алкоголя приводит к слабоумию в старости! Вот почему:
https://lifter.com.ua/polnyy-otkaz-ot-a ... UR5xql1t3E
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:02

  Alex2007 написав:
  orest написав:Якщо ж ми говоримо про "нерезидентів", то питання фіксації і безпеки тут дуже складне. Насправді наш сюрреалізм дістав уже всіх. Всі у світі чудово знають про розміри і дикість форм нашої корупції, всі чудово бачать, що не залежно від того, хто в країні приходить до влади, після якої б не було революції, під якими б гаслами це не відбувалося, навіть якщо це 73% "слуга народу" - всі приходять для того, щоб дерибанити бюджет, дешево видобувати руду і продавати в Китай, заробляти надприбутки на "реекспорті" газу через швейцарсько-нідерландських "газових операторів", чи через продаж з накруткою в сотні відсотків "зеленої електроенергії", вбиваючи атомну енергетику, в крайньому випадку - по швидкому урвати бабла через "Центренерго", забивши виплачувати зп шахтарям і оплачувати вугілля. Ну і тд. Чи Трамп, чи новий президент, та й заміна фрау рібентроп можуть легко вирішити покласти цьому край і заарештувати і компенсувати всі кошти в офшорах, починаючи від старого Кіпру через газово-курячо-кондитерські нідерландопанам



28 років сиділи і дивилися на цей безлад в Україні і корупцію, а зараз туди прийде нова людина (люди) і почнуть боротися з цим? А навіщо їм це? Вони теж насправді не такі всі янголятки як хочуть здаватися...., просто у них в порівнянні з нами "цивилізована" корупція в рамках меж, яка не несе шкоди більш забезпеченному в порівнянні з нами суспільству.
І якщо ситуація на ближньому сході буде мати продовження, а це скоріш за все таки буде, їм буде взагалі не до України та наших корупційних схем і офшорів.


З 2014 вже не дивляться спокійно, але їх кілька разів жорстоко обдурили за тих 5 років. Тому Захід став обережніший і набагато цинішніший.
Воювати за нас ніхто не буде. Спробують заставити нас самих (нашу "фінансово-політичну еліту") сформувати і підтримувати певну ефективність і обороноздатність...
Підозрюю, жодного загострення на Близькому сході вже не буде. Трамп навіть Ердогана не може на місце поставити. Зуби в останні тижні поскалив, щоб здаватися крутим хлопцем перед виборами, також спробував підняти вартість нафти і допоміг друзям-мільярдерам з реалізацією їх сланцевої продукції на європейський ринок. А тисячі цинків з американськими солдатами йому зараз не потрібні. Ірак з Іраном, швидше всього, також не попруть, оскільки мають потужний внутрішній протестний потенціал (наслідки збиття нашого літака це підтвердили)...
На кремль там також надія мала. Останнім часом в Сирії було вже безліч доказів того, що з пяних росіян вояки ніякі (якщо не йдеться про бомбардування шкіл-лікарень-гуманітарних конвоїв), та й ефективність їх "авіаносців" також продемонстрована. Думаю, що як і в Сирії так і в Ірані за пультами ПВО сидять російські "офіцери" і наш літак збили вони а не іранці (це також не остання, а як на мене, перша причина того, що зелюоманського транспортували того дня в Київ через москву та ще й так довго). Про що я і натякав в день катастрофи.
Підтвердженням слабкості москви-ірану-сирії-іраку є і введення Туреччиною військ в Лівію. Ердоган добре розуміє, що серед всіх провідних економік світу Туреччина найбільше ризикує залишитися без нафти-газу, якщо "вісь зла" знову почнуть чмирити...
Щоб два рази не бігати, я не вірю в жодні світові кризи до виборів президента в США і нагадаю, що я писав ще рік тому: навіть якщо у світі щось почнеться, ми маємо всі шанси рухатися в протихід. По перше, тому що відштовхнулися від дна, по друге, тому що наша земля і укрзалізниці з нафтогазами виглядають дуже привабливо. Головне, щоб "профанів-самокатчиків" усунути до того часу і поміняти не на авакових...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:08

  Qwerty написав:Кручє цього бізнесу лише торгівля газом!
Якраз газу-далеко до кукурудзи...
У кукурудзі - можна з металургами домовитись і ПДВ повернути
А з газом - 80% від ціни - податки.
Правда це недавно стало...раніше було по іншому.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:08

edvardd
Ты был и остался де билом.Алкоголь в любом колличестве снимает заряд с эритроцитов.Поэтому они не отталкиваются как равнозаряженные частицы. а наоборот слипаются в сгустки.Слипшиеся сгустки закупоривают капилляры, являющиеся доступом к нейронам мозга.нейроны погибают, а ты и подобные становятся тупее.и мало этого, отмершие нейроны начинают гнить в твоём мозгу.И т д и т п.Долго ещё много чего можно объяснять, а нужно ли :mrgreen:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:16

  orest написав: Головне, щоб "профанів-самокатчиків" усунути до того часу і поміняти не на авакових...


Перед Гончаруком стоит важнейшая задача - реформировать наши государственные институты, пораженные коррупцией. Он с ней хорошо справляется. Менять его ни в коем случае не надо. Он все делает правильно. Иначе вы так и останетесь в коррупционном болоте.
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Libo
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:22

  Кучинелли написав:Алкоголь в любом колличестве снимает заряд с эритроцитов.


Мы после употребления заряды своих эритроцитов не меряем. Мы только видим, что мир и девушки вокруг нас становятся краше и сексуальнее.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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