Додано: Нед 19 січ, 2020 21:02

Alex2007 написав: orest написав: Якщо ж ми говоримо про "нерезидентів", то питання фіксації і безпеки тут дуже складне. Насправді наш сюрреалізм дістав уже всіх. Всі у світі чудово знають про розміри і дикість форм нашої корупції, всі чудово бачать, що не залежно від того, хто в країні приходить до влади, після якої б не було революції, під якими б гаслами це не відбувалося, навіть якщо це 73% "слуга народу" - всі приходять для того, щоб дерибанити бюджет, дешево видобувати руду і продавати в Китай, заробляти надприбутки на "реекспорті" газу через швейцарсько-нідерландських "газових операторів", чи через продаж з накруткою в сотні відсотків "зеленої електроенергії", вбиваючи атомну енергетику, в крайньому випадку - по швидкому урвати бабла через "Центренерго", забивши виплачувати зп шахтарям і оплачувати вугілля. Ну і тд. Чи Трамп, чи новий президент, та й заміна фрау рібентроп можуть легко вирішити покласти цьому край і заарештувати і компенсувати всі кошти в офшорах, починаючи від старого Кіпру через газово-курячо-кондитерські нідерландопанам Якщо ж ми говоримо про "нерезидентів", то питання фіксації і безпеки тут дуже складне. Насправді наш сюрреалізм дістав уже всіх. Всі у світі чудово знають про розміри і дикість форм нашої корупції, всі чудово бачать, що не залежно від того, хто в країні приходить до влади, після якої б не було революції, під якими б гаслами це не відбувалося, навіть якщо це 73% "слуга народу" - всі приходять для того, щоб дерибанити бюджет, дешево видобувати руду і продавати в Китай, заробляти надприбутки на "реекспорті" газу через швейцарсько-нідерландських "газових операторів", чи через продаж з накруткою в сотні відсотків "зеленої електроенергії", вбиваючи атомну енергетику, в крайньому випадку - по швидкому урвати бабла через "Центренерго", забивши виплачувати зп шахтарям і оплачувати вугілля. Ну і тд.можуть легко вирішити покласти цьому край і заарештувати і компенсувати всі кошти в офшорах, починаючи від старого Кіпру через газово-курячо-кондитерські нідерландопанам





28 років сиділи і дивилися на цей безлад в Україні і корупцію, а зараз туди прийде нова людина (люди) і почнуть боротися з цим? А навіщо їм це? Вони теж насправді не такі всі янголятки як хочуть здаватися...., просто у них в порівнянні з нами "цивилізована" корупція в рамках меж, яка не несе шкоди більш забезпеченному в порівнянні з нами суспільству.

І якщо ситуація на ближньому сході буде мати продовження, а це скоріш за все таки буде, їм буде взагалі не до України та наших корупційних схем і офшорів. 28 років сиділи і дивилися на цей безлад в Україні і корупцію, а зараз туди прийде нова людина (люди) і почнуть боротися з цим? А навіщо їм це? Вони теж насправді не такі всі янголятки як хочуть здаватися...., просто у них в порівнянні з нами "цивилізована" корупція в рамках меж, яка не несе шкоди більш забезпеченному в порівнянні з нами суспільству.І якщо ситуація на ближньому сході буде мати продовження, а це скоріш за все таки буде, їм буде взагалі не до України та наших корупційних схем і офшорів.

З 2014 вже не дивляться спокійно, але їх кілька разів жорстоко обдурили за тих 5 років. Тому Захід став обережніший і набагато цинішніший.Воювати за нас ніхто не буде. Спробують заставити нас самих (нашу "фінансово-політичну еліту") сформувати і підтримувати певну ефективність і обороноздатність...Підозрюю, жодного загострення на Близькому сході вже не буде. Трамп навіть Ердогана не може на місце поставити. Зуби в останні тижні поскалив, щоб здаватися крутим хлопцем перед виборами, також спробував підняти вартість нафти і допоміг друзям-мільярдерам з реалізацією їх сланцевої продукції на європейський ринок. А тисячі цинків з американськими солдатами йому зараз не потрібні. Ірак з Іраном, швидше всього, також не попруть, оскільки мають потужний внутрішній протестний потенціал (наслідки збиття нашого літака це підтвердили)...На кремль там також надія мала. Останнім часом в Сирії було вже безліч доказів того, що з пяних росіян вояки ніякі (якщо не йдеться про бомбардування шкіл-лікарень-гуманітарних конвоїв), та й ефективність їх "авіаносців" також продемонстрована. Думаю, що як і в Сирії так і в Ірані за пультами ПВО сидять російські "офіцери" і наш літак збили вони а не іранці (це також не остання, а як на мене, перша причина того, що зелюоманського транспортували того дня в Київ через москву та ще й так довго). Про що я і натякав в день катастрофи.Підтвердженням слабкості москви-ірану-сирії-іраку є і введення Туреччиною військ в Лівію. Ердоган добре розуміє, що серед всіх провідних економік світу Туреччина найбільше ризикує залишитися без нафти-газу, якщо "вісь зла" знову почнуть чмирити...Щоб два рази не бігати, я не вірю в жодні світові кризи до виборів президента в США і нагадаю, що я писав ще рік тому: навіть якщо у світі щось почнеться, ми маємо всі шанси рухатися в протихід. По перше, тому що відштовхнулися від дна, по друге, тому що наша земля і укрзалізниці з нафтогазами виглядають дуже привабливо. Головне, щоб "профанів-самокатчиків" усунути до того часу і поміняти не на авакових...