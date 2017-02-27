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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:31
Libo написав:
Перед Гончаруком стоит важнейшая задача - реформировать наши государственные институты, пораженные коррупцией. Он с ней хорошо справляется. Менять его ни в коем случае не надо. Он все делает правильно.
Гончарук не вылетел только потому, что Зеленскому не понравилось, что инициатива развода пошла от жены. Это неприятно, когда фактически подчиненный, без предупреждения ставит ультиматумы и ставит вышестоящее начальство на растяжку. История с отставкой не закончилась, она просто немного растянулась во времени.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 19 січ, 2020 21:33
Госдолг США - это не проблема. Чем он больше, тем больше они зарабатывают. Если есть возможность давать баксы всяким бантустанам под 30% годовых, а обратно принимать их себе на депозит ( в госдолг) под 3% годовых, то грех этим не пользоваться по максимуму.
И чем больше у бантустана ЗВР, тем больше правительство бантустана помогло Америке. Разве это не прекрасно ?!
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andrein
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Додано: Нед 19 січ, 2020 21:38
США Китай домовляються. Євро на 1,08?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Нед 19 січ, 2020 21:48
freeze написав: Libo написав:
Перед Гончаруком стоит важнейшая задача - реформировать наши государственные институты, пораженные коррупцией. Он с ней хорошо справляется. Менять его ни в коем случае не надо. Он все делает правильно.
Гончарук не вылетел только потому, что Зеленскому не понравилось, что инициатива развода пошла от жены. Это неприятно, когда фактически подчиненный, без предупреждения ставит ультиматумы и ставит вышестоящее начальство на растяжку. История с отставкой не закончилась, она просто немного растянулась во времени.
Вам бы Конституцию читать до посинения. Гончарук никакой не подчиненный Зеленскому. Это если по закону.
А если вы пишите, что Гончарук подчиненный Зеленского, то всё вот это "соросята", "порохоботы" не имеет никакого смысла.
Зеленский ответственнен за всё происходящее. Вы за него голосовали. Вас предупреждали что так будет.
Вам придётся извинятся за ваш выбор, рано или поздно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Нед 19 січ, 2020 22:00
Выделю главное:
Она полагает, что было бы отлично, если бы государство профинансировало исследование на тему...
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Сибарит
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Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ
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