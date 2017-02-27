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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3547354835493550

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 173
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
17%
30
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
14%
24
25.51-26
6%
11
выше 26
14%
25
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:31

  Libo написав:Перед Гончаруком стоит важнейшая задача - реформировать наши государственные институты, пораженные коррупцией. Он с ней хорошо справляется. Менять его ни в коем случае не надо. Он все делает правильно.


Гончарук не вылетел только потому, что Зеленскому не понравилось, что инициатива развода пошла от жены. Это неприятно, когда фактически подчиненный, без предупреждения ставит ультиматумы и ставит вышестоящее начальство на растяжку. История с отставкой не закончилась, она просто немного растянулась во времени.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:33

Госдолг США - это не проблема. Чем он больше, тем больше они зарабатывают. Если есть возможность давать баксы всяким бантустанам под 30% годовых, а обратно принимать их себе на депозит ( в госдолг) под 3% годовых, то грех этим не пользоваться по максимуму. :)
И чем больше у бантустана ЗВР, тем больше правительство бантустана помогло Америке. Разве это не прекрасно ?!
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

США Китай домовляються. Євро на 1,08? ;)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:48

  freeze написав:
  Libo написав:Перед Гончаруком стоит важнейшая задача - реформировать наши государственные институты, пораженные коррупцией. Он с ней хорошо справляется. Менять его ни в коем случае не надо. Он все делает правильно.


Гончарук не вылетел только потому, что Зеленскому не понравилось, что инициатива развода пошла от жены. Это неприятно, когда фактически подчиненный, без предупреждения ставит ультиматумы и ставит вышестоящее начальство на растяжку. История с отставкой не закончилась, она просто немного растянулась во времени.

Вам бы Конституцию читать до посинения. Гончарук никакой не подчиненный Зеленскому. Это если по закону.

А если вы пишите, что Гончарук подчиненный Зеленского, то всё вот это "соросята", "порохоботы" не имеет никакого смысла.
Зеленский ответственнен за всё происходящее. Вы за него голосовали. Вас предупреждали что так будет.

Вам придётся извинятся за ваш выбор, рано или поздно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:58

  Кучинелли написав:edvardd
Ты был и остался де билом.Алкоголь в любом колличестве снимает заряд с эритроцитов.Поэтому они не отталкиваются как равнозаряженные частицы. а наоборот слипаются в сгустки.Слипшиеся сгустки закупоривают капилляры, являющиеся доступом к нейронам мозга.нейроны погибают, а ты и подобные становятся тупее.и мало этого, отмершие нейроны начинают гнить в твоём мозгу.И т д и т п.Долго ещё много чего можно объяснять, а нужно ли :mrgreen:
Там речь о том, что до 70 мл вина в день. Не думаю, что от этого все слипнется :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:00

  edvardd написав:Полный отказ от алкоголя приводит к слабоумию в старости! Вот почему:
https://lifter.com.ua/polnyy-otkaz-ot-a ... UR5xql1t3E

Выделю главное:
Она полагает, что было бы отлично, если бы государство профинансировало исследование на тему...

:lol:
Сибарит
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