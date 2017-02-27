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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3547354835493550

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 173
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
17%
30
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
14%
24
25.51-26
6%
11
выше 26
14%
25
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

США Китай домовляються. Євро на 1,08? ;)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:48

  freeze написав:
  Libo написав:Перед Гончаруком стоит важнейшая задача - реформировать наши государственные институты, пораженные коррупцией. Он с ней хорошо справляется. Менять его ни в коем случае не надо. Он все делает правильно.


Гончарук не вылетел только потому, что Зеленскому не понравилось, что инициатива развода пошла от жены. Это неприятно, когда фактически подчиненный, без предупреждения ставит ультиматумы и ставит вышестоящее начальство на растяжку. История с отставкой не закончилась, она просто немного растянулась во времени.

Вам бы Конституцию читать до посинения. Гончарук никакой не подчиненный Зеленскому. Это если по закону.

А если вы пишите, что Гончарук подчиненный Зеленского, то всё вот это "соросята", "порохоботы" не имеет никакого смысла.
Зеленский ответственнен за всё происходящее. Вы за него голосовали. Вас предупреждали что так будет.

Вам придётся извинятся за ваш выбор, рано или поздно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:00

  edvardd написав:Полный отказ от алкоголя приводит к слабоумию в старости! Вот почему:
https://lifter.com.ua/polnyy-otkaz-ot-a ... UR5xql1t3E

Выделю главное:
Она полагает, что было бы отлично, если бы государство профинансировало исследование на тему...

:lol:
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:05

  freeze написав:
  Libo написав:Перед Гончаруком стоит важнейшая задача - реформировать наши государственные институты, пораженные коррупцией. Он с ней хорошо справляется. Менять его ни в коем случае не надо. Он все делает правильно.


Гончарук не вылетел только потому, что Зеленскому не понравилось, что инициатива развода пошла от жены. Это неприятно, когда фактически подчиненный, без предупреждения ставит ультиматумы и ставит вышестоящее начальство на растяжку. История с отставкой не закончилась, она просто немного растянулась во времени.


4 февраля доклад Гончарука ...ждемс
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:08

  orest написав:США Китай домовляються. Євро на 1,08? ;)


коридор 1,10-1,115 устраивает всех

Голдманы рекомендуют покупать евро ниже уровня 1,098 с потенциалом до 1,11

пара будет в узком коридоре (скучно и никакого заработка)
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

pesikot написав:
  freeze написав:
  Libo написав:Перед Гончаруком стоит важнейшая задача - реформировать наши государственные институты, пораженные коррупцией. Он с ней хорошо справляется. Менять его ни в коем случае не надо. Он все делает правильно.


Гончарук не вылетел только потому, что Зеленскому не понравилось, что инициатива развода пошла от жены. Это неприятно, когда фактически подчиненный, без предупреждения ставит ультиматумы и ставит вышестоящее начальство на растяжку. История с отставкой не закончилась, она просто немного растянулась во времени.

Вам бы Конституцию читать до посинения. Гончарук никакой не подчиненный Зеленскому. Это если по закону.

А если вы пишите, что Гончарук подчиненный Зеленского, то всё вот это "соросята", "порохоботы" не имеет никакого смысла.
Зеленский ответственнен за всё происходящее. Вы за него голосовали. Вас предупреждали что так будет.

Вам придётся извинятся за ваш выбор, рано или поздно


Дружок, сказки про Конституцию будешь рассказывать детишкам в детском садике, тоже до посинения.
И не надо тут с пеной у рта защищать соросят, тебе надо в команду Зеленского, там таких лизальщиков соросят целая орда.

Зображення
Востаннє редагувалось freeze в Нед 19 січ, 2020 23:28, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:25

  Realist написав:Враховуючи, що сьогодні вихідний, у мене до вас офтоп запитання.
Хто із вас в повсякденному житті "голосує" гривнею.
Наведу сьогоднішній приклад.
Хотів до вечері взяти лосося. Дружина та діти дуже люблять. Я не фанат.
Так от. Купляю його виключно в Метро. Там завжди свіжий. Сьогодні ціна 420 грн за стейк та 360 грн за кусок. Така ж ціна була коли долар був по 28. Товар повністю імпортний.
Я вирішив не купляти. Із принципу. Роблю так завжди коли на мою думку ціна не відповідає ринковій.
Але при цьому відчуваю себе якимось скнарою бо складається враження що навколо ніхто не "голосує" гривнею. Адже ціна формується від балансу попиту/пропозиції. От і виходить що всі, починаючи від супермаркетів, закінчуючи політиками користуються методом: "Піпл і так схаває".
І Піпл дійсно хаває. А потім розчаровується у владі і каже: "Цей Петро, Зеленський чи хто там, зіпсувався. Давайте нового. "Месію".
І так по колу...

саме по тій самій причині не купую жоден iphone, принципово не хочу нашим баригам переплачувати до 50%. От наприклад дуже сподобався такий аксесуар https://www.leatherman.com/tread-tempo- ... es#start=1 там у роздріб менше $400 ( на амазоні взагалі $350 https://www.amazon.com/LEATHERMAN-Tread ... B0756QKGF3 ) у нас $600 :shock: йопт 350 vs 600 :?: да ну нафиг
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:31

  vladus17 написав:
  Libo написав:Мы не давно обсуждали тему наличных долларов в Украине, я отвлекся и не раскрыл её полностью...
Помните, 4% всех наличных долларов в Украине? В основном в сотенных купюрах?
Хотел бы обсудить их судьбу и как мы с вами будем действовать.
Например, в случае дальнейшего развития ситуации с т.н. "супер долларами"?
Поясню для тех, кто не в теме.
По миру по оценкам ФРС сейчас ходит порядка $500 млрд. :!: искуснейшим образом подделанных фальшивых соток. Из назвали супер долларами. Агенты ФРС находят их по всему миру.
Есть ряд вопросов:
1. Они практически не отличаются от настоящих.
2. Определить фальшивая или не фальшивая сотка точно может только ФРС.
3. При изготовлении фальшивок были раскрыты и использованы супер секреты ФРС так, что стало очень подозрительно, а не раскрыла ли кому-то эти секреты ФРС сама? А может она сама и печатает эти супер доллары? Для ч

США за счет веры в USD и построила свою Империю и вырвалась в первенство в Мире.
Никому не выгодно вот так просто подрывать доверие, и терять свою кормушку.
Если что и есть по фальшу, их поймают и накажут. И вообще этот сторис булщит. Извиняюсь конечно за мой Французкий.

просто есть загонщики в доллар,а есть в драг металлы , Libo из последних :mrgreen:
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:49

freeze
И не надо тут с пеной у рта защищать соросят, тебе надо в команду Зеленского, там таких лизальщиков соросят целая орда.

В мире - всё логично и предначертано, вот что получается!
И за всё, надо будет платить.
Поэтому, будем наблюдать и жевать попкорн! :D

Президент в патовой ситуации! Убрать Гончарука, это убрать Кабмин, новый - попробуй сформировать, времени нет.
Оставить Гончарука - принять удар на себя, в случае плохой статы(10 февраля).
И там, уже после, при плохих данных, простой "отставки Кабмина", будет мало...
Надо будет найти, "кто виноват". :(
Replay
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