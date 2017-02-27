Libo написав:

Мы не давно обсуждали тему наличных долларов в Украине, я отвлекся и не раскрыл её полностью...Помните, 4% всех наличных долларов в Украине? В основном в сотенных купюрах?Хотел бы обсудить их судьбу и как мы с вами будем действовать.Например, в случае дальнейшего развития ситуации с т.н. "супер долларами"?Поясню для тех, кто не в теме.По миру по оценкам ФРС сейчас ходит порядка $500 млрд.искуснейшим образом подделанных фальшивых соток. Из назвали супер долларами. Агенты ФРС находят их по всему миру.Есть ряд вопросов:1. Они практически не отличаются от настоящих.2. Определить фальшивая или не фальшивая сотка точно может только ФРС.3. При изготовлении фальшивок были раскрыты и использованы супер секреты ФРС так, что стало очень подозрительно, а не раскрыла ли кому-то эти секреты ФРС сама? А может она сама и печатает эти супер доллары? Для ч