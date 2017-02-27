Додано: Пон 20 січ, 2020 00:10

Гончарук не вылетел только потому, что Зеленскому не понравилось, что инициатива развода пошла от жены.

А у "нас" сложилось впечатление, что Зеленскому разрешили быть Президентом при определённых условиях, что Кабмин будет выполнять Программу, спускаемую "Кредиторами".И именно Гончарук - выполняет эту Программу, потому МВФ за него сразу же вписался.То есть, со стороны, это всё выглядит так, что Президент не может влиять ни на Раду ни на Кабмин! Он не сможет остановить войну, не сможет провести Референдум по вопросам земли, вообщем - ничего не сможет сделать против "Управления"!Видимо, при Зеленском проведут "основные реформы", продадут всё, что можно, ускорят миграцию украинцев в ЕС(раб.сила), уничтожат остатки производства ну и потом, его же сделают во всём виноватым.