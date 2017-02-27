просто есть загонщики в доллар,а есть в драг металлы , Libo из последних
Металла на всех хватит, завезут. Металл "реальный", как инструмент - не интересен, спред приличный и с плечами не поработать. В "металл" заходят надолго, если других идей нет, ну или "на случай ядерной войны" или ювелиры. IMHO
1) доверия к Украинской банковской системе нету, даже дети знают в школе что гос фон гарантирования вкладов в случае краха банка выдает вклады в гривнах по курсу , многие сами так получали или имеют родственников\друзей знакомых которые так получили 2) Хорошо если у вас есть свой бизнес, а для простого смерда ( пересічного українця) нету других доступных инструментов инвестирования , драг металлы (?) ложки (?) или B2B Jewelry ...
Есть масса инструментов, кроме доллара и депо, как сохранить и приумножить заработанное. Просто, в Украине - их мало. Один человек, с которым повезло "пить чай", как то сказал, что "найти начальный капитал - не сложно, важно уметь разумно Инвестировать"
edvardd написав:на купюросчётных машинах стоит специальный датчик, который контролируется фрс, а на деньгах в качестве элемента защиты писутствует пятно из редкоземельного металла, и по статистике у нас из $100 тыщ под матрасом фальшивых соток наберётся всего 17 штук, переживём...
это ирония такая
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Гончарук не вылетел только потому, что Зеленскому не понравилось, что инициатива развода пошла от жены.
А у "нас" сложилось впечатление, что Зеленскому разрешили быть Президентом при определённых условиях, что Кабмин будет выполнять Программу, спускаемую "Кредиторами". И именно Гончарук - выполняет эту Программу, потому МВФ за него сразу же вписался.
То есть, со стороны, это всё выглядит так, что Президент не может влиять ни на Раду ни на Кабмин! Он не сможет остановить войну, не сможет провести Референдум по вопросам земли, вообщем - ничего не сможет сделать против "Управления"! Видимо, при Зеленском проведут "основные реформы", продадут всё, что можно, ускорят миграцию украинцев в ЕС(раб.сила), уничтожат остатки производства ну и потом, его же сделают во всём виноватым.
vladus17 написав: Если вы думаете что доллароматрасники - дикий народ, так это потому что вы еще с золотоматрасниками не общались
этап первый тушенка оружие патроны этап 2-й доллары 3-й золото, я пока на втором
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Surfer написав:О какой душе тут может идти речь ? Это не тот случай когда один раз - не тридвараз. После такого промо - она УЖЕ проститутка. Ни один вменяемый "душевный" вариант на такой союз не пойдет, зная кто и на что она способна. Только охотников на "дефлорационные" млн она и может притянуть к себе.
вы всех своих девушек сначала ищете ( проверяете) на Eurobabeindex ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
freeze написав:Новый налог скорее всего введут - точнее отчисления в накопительную часть пенсионного фонда. Судя по всему шансы принятия большие, поскольку автор законопроекта - глава соответствующего комитета от Слуги народа.
Большой закон по размеру, по-моему автор видео не прав и вступит в действие, если примут с 1 января следующего года.
Единственно полистал бегло текст и не нашел все ли возраста будут платить, раньше вроде говорили, что только моложе 50 лет, автор ролика говорит, что все.
Если кому интересно, разберитесь и отпишитесь, ничего ли автор ролика не соврал.
мда ... "хорошая" новость на праздник - уменьшение зарплаты на 1-2%
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Replay написав: Есть масса инструментов, кроме доллара и депо, как сохранить и приумножить заработанное. Просто, в Украине - их мало. Один человек, с которым повезло "пить чай", как то сказал, что "найти начальный капитал - не сложно, важно уметь разумно Инвестировать"
Просто, в Украине - их мало.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа