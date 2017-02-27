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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 січ, 2020 04:09
Replay написав:
А у "нас" сложилось впечатление, что Зеленскому разрешили быть Президентом при определённых условиях, что Кабмин будет выполнять Программу, спускаемую "Кредиторами".
Зеленский шел со своей четкой и ясной программой. Всем понравилась и 73% украинцев её поддержали. Теперь просто надо следить, чтоб она выполнялась. И понимать, что не за один день сразу все.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 04:14
vovikhan1991 написав: Libo написав:
Я не загоняю в драгметаллы, я просто мысли вслух. У самого этих долларов как у сучки блох, переживаю, размышляю как сберечь их стоимость.
Доброї ночі! Виходить, сам в доларах, а нас в ложки заганяєш!
Уже столько ложек, что если придется бежать, то на себе не унесу! А если буду сдавать, то обвалю цены на серебро во всех ближайших приемных пунктах. Нужны другие надежные активы, нужна полноценная диверсификация.
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Libo
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