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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3549355035513552

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 173
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
17%
30
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
14%
24
25.51-26
6%
11
выше 26
14%
25
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 03:57

  Libo написав:Я не загоняю в драгметаллы, я просто мысли вслух. У самого этих долларов как у сучки блох, переживаю, размышляю как сберечь их стоимость. :roll:


Доброї ночі! Виходить, сам в доларах, а нас в ложки заганяєш!
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 04:09

  Replay написав: А у "нас" сложилось впечатление, что Зеленскому разрешили быть Президентом при определённых условиях, что Кабмин будет выполнять Программу, спускаемую "Кредиторами".


Зеленский шел со своей четкой и ясной программой. Всем понравилась и 73% украинцев её поддержали. Теперь просто надо следить, чтоб она выполнялась. И понимать, что не за один день сразу все. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 04:14

  vovikhan1991 написав:
  Libo написав:Я не загоняю в драгметаллы, я просто мысли вслух. У самого этих долларов как у сучки блох, переживаю, размышляю как сберечь их стоимость. :roll:


Доброї ночі! Виходить, сам в доларах, а нас в ложки заганяєш!


Уже столько ложек, что если придется бежать, то на себе не унесу! А если буду сдавать, то обвалю цены на серебро во всех ближайших приемных пунктах. Нужны другие надежные активы, нужна полноценная диверсификация. :idea:
Libo
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  #<1 ... 3549355035513552
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