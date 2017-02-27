Зеленский шел со своей четкой и ясной программой. Всем понравилась и 73% украинцев её поддержали. Теперь просто надо следить, чтоб она выполнялась. И понимать, что не за один день сразу все.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 січ, 2020 04:09
Зеленский шел со своей четкой и ясной программой. Всем понравилась и 73% украинцев её поддержали. Теперь просто надо следить, чтоб она выполнялась. И понимать, что не за один день сразу все.
Додано: Пон 20 січ, 2020 04:14
Уже столько ложек, что если придется бежать, то на себе не унесу! А если буду сдавать, то обвалю цены на серебро во всех ближайших приемных пунктах. Нужны другие надежные активы, нужна полноценная диверсификация.
Додано: Пон 20 січ, 2020 06:57
Чогось остап сулейман берта марія бендер бей і румунський кордон прийшов на думку
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