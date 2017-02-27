Libo написав:Перед Гончаруком стоит важнейшая задача - реформировать наши государственные институты, пораженные коррупцией. Он с ней хорошо справляется. Менять его ни в коем случае не надо. Он все делает правильно.
Гончарук не вылетел только потому, что Зеленскому не понравилось, что инициатива развода пошла от жены. Это неприятно, когда фактически подчиненный, без предупреждения ставит ультиматумы и ставит вышестоящее начальство на растяжку. История с отставкой не закончилась, она просто немного растянулась во времени.
4 февраля доклад Гончарука ...ждемс
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
edvardd написав:на купюросчётных машинах стоит специальный датчик, который контролируется фрс, а на деньгах в качестве элемента защиты писутствует пятно из редкоземельного металла, и по статистике у нас из $100 тыщ под матрасом фальшивых соток наберётся всего 17 штук, переживём...
это ирония такая
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
vladus17 написав: Если вы думаете что доллароматрасники - дикий народ, так это потому что вы еще с золотоматрасниками не общались
этап первый тушенка оружие патроны этап 2-й доллары 3-й золото, я пока на втором
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
freeze написав:Новый налог скорее всего введут - точнее отчисления в накопительную часть пенсионного фонда. Судя по всему шансы принятия большие, поскольку автор законопроекта - глава соответствующего комитета от Слуги народа.
Большой закон по размеру, по-моему автор видео не прав и вступит в действие, если примут с 1 января следующего года.
Единственно полистал бегло текст и не нашел все ли возраста будут платить, раньше вроде говорили, что только моложе 50 лет, автор ролика говорит, что все.
Если кому интересно, разберитесь и отпишитесь, ничего ли автор ролика не соврал.
мда ... "хорошая" новость на праздник - уменьшение зарплаты на 1-2%
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Replay написав: Есть масса инструментов, кроме доллара и депо, как сохранить и приумножить заработанное. Просто, в Украине - их мало. Один человек, с которым повезло "пить чай", как то сказал, что "найти начальный капитал - не сложно, важно уметь разумно Инвестировать"
Просто, в Украине - их мало.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа