RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3548354935503551>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 173
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
17%
30
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
14%
24
25.51-26
6%
11
выше 26
14%
25
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:05

  freeze написав:
  Libo написав:Перед Гончаруком стоит важнейшая задача - реформировать наши государственные институты, пораженные коррупцией. Он с ней хорошо справляется. Менять его ни в коем случае не надо. Он все делает правильно.


Гончарук не вылетел только потому, что Зеленскому не понравилось, что инициатива развода пошла от жены. Это неприятно, когда фактически подчиненный, без предупреждения ставит ультиматумы и ставит вышестоящее начальство на растяжку. История с отставкой не закончилась, она просто немного растянулась во времени.


4 февраля доклад Гончарука ...ждемс
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5708
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2403 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:08

  orest написав:США Китай домовляються. Євро на 1,08? ;)


коридор 1,10-1,115 устраивает всех

Голдманы рекомендуют покупать евро ниже уровня 1,098 с потенциалом до 1,11

пара будет в узком коридоре (скучно и никакого заработка)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5708
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2403 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 00:07

  edvardd написав:на купюросчётных машинах стоит специальный датчик, который контролируется фрс, а на деньгах в качестве элемента защиты писутствует пятно из редкоземельного металла, и по статистике у нас из $100 тыщ под матрасом фальшивых соток наберётся всего 17 штук, переживём...
:?: это ирония такая :wink:
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3186 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 00:19

  vladus17 написав: Если вы думаете что доллароматрасники - дикий народ, так это потому что вы еще с золотоматрасниками не общались :mrgreen:
этап первый тушенка оружие патроны
этап 2-й доллары
3-й золото, я пока на втором :oops:
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3186 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 00:33

  freeze написав:Новый налог скорее всего введут - точнее отчисления в накопительную часть пенсионного фонда.
Судя по всему шансы принятия большие, поскольку автор законопроекта - глава соответствующего комитета от Слуги народа.

Большой закон по размеру, по-моему автор видео не прав и вступит в действие, если примут с 1 января следующего года.

Единственно полистал бегло текст и не нашел все ли возраста будут платить, раньше вроде говорили, что только моложе 50 лет, автор ролика говорит, что все.

Если кому интересно, разберитесь и отпишитесь, ничего ли автор ролика не соврал.

https://www.youtube.com/watch?v=CSliQ0YOGaA

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=67794
мда ... "хорошая" новость на праздник - уменьшение зарплаты на 1-2% :cry:
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3186 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 00:49

  Replay написав: Есть масса инструментов, кроме доллара и депо, как сохранить и приумножить заработанное.
Просто, в Украине - их мало.
Один человек, с которым повезло "пить чай", как то сказал, что "найти начальный капитал - не сложно, важно уметь разумно Инвестировать"

Просто, в Украине - их мало.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3186 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 02:54

  fler написав:Миллионер не дурак - жениться, чтоб деньги выплачивать своей жене, а не чужой женщине. Если Катя согласится замуж, то будет дурой

https://www.youtube.com/watch?v=2cLW67Yilmw :wink:
Igneus
 
Повідомлень: 381
З нами з: 29.08.18
Подякував: 108 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 03:51

  yama написав:просто есть загонщики в доллар,а есть в драг металлы , Libo из последних :mrgreen:

Здрасьте! Ты ничего не понял.
Я не загоняю в драгметаллы, я просто мысли вслух. У самого этих долларов как у сучки блох, переживаю, размышляю как сберечь их стоимость. :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7705
З нами з: 14.11.11
Подякував: 328 раз.
Подякували: 3836 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 03:57

  Libo написав:Я не загоняю в драгметаллы, я просто мысли вслух. У самого этих долларов как у сучки блох, переживаю, размышляю как сберечь их стоимость. :roll:


Доброї ночі! Виходить, сам в доларах, а нас в ложки заганяєш!
vovikhan1991
Аватар користувача
 
Повідомлень: 167
З нами з: 27.06.16
Подякував: 198 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:35

Слил колпачки по 24.20 в тас-онлайн
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10258
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6504 раз.
Подякували: 2732 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 3548354935503551>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, s0v7a, SILVER_UA, zzzzzz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1656, 1657, 1658
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16575 2049872
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2020 02:30
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
339 53731
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 13:15
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1498193
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.