в надежде на что ?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 січ, 2020 09:40
Додано: Пон 20 січ, 2020 09:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пожалуй, солью сегодня еще пачечку, пока загончик еще не свернулся
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Пон 20 січ, 2020 09:52
Сегодня вступает в действие постановление НБУ про увеличение длинной и короткой валютной позиции банков. НБУ оценивал в 400 млн.долларов расширение возможностей банков покупать/продавать валюту в рамках позиции.
Живите своим умом!
Додано: Пон 20 січ, 2020 09:58
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:02
Межбанк с открытия 24,33 / 24,37
покупка +6, продажа +7 коп по сравнению с закрытием пятницы.
Живите своим умом!
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:28
Кардіограма ліквідності мабуть гроші пізно дали
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 60 250,82213316(57 911,66287104 + 2 339,15926212) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 49 612(49 742 - 130) млн.
Загальна добова ліквідність 60 250,82 + 49 612 - 0,0 = 109 862,82(107 653,66 + 2 209,16) млн. гривень.
Загально добова ліквідність ВИРОСЛА! Заавдяки чому виросла поки що питання, аналізу ліквідності від НБУ ще немає!
І це нетипова поведінка! Коррахунки виросли більше ніж на 2 млрд.грн., а ось нічні запозичення НБУ, хоч і трошки, а таки впали. І це перед вихідними, де є не одна ніч Здається гроші прийшли від МінФіна, та тільки в кінці дня, коли вже щось робити було пізно.
Завтра на аукціоні хочуть залучити 6 млрд. Та в день розрахунку повертається десь 3,7 млрд.грн., та ще й 2,355 млн. долярів. Грошей в системі достатньо для проведення того аукціону без зайвих клопотів.
І цікаво, потрібні, чи ні банкам оті малодоходні валютні подвоєні можливості, які від сьогодні надав їм НБУ?
Першоджерела:
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:37
По данным Пенсионного фонда:
показатель средней заработной платы за ноябрь составляет 9 322 грн.
При этом за октябрь сумма зарплаты была выше на 234 гривны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
|