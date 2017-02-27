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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35493550355135523553>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 175
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
18%
31
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
14%
24
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
26
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пожалуй, солью сегодня еще пачечку, пока загончик еще не свернулся :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:52

Сегодня вступает в действие постановление НБУ про увеличение длинной и короткой валютной позиции банков. НБУ оценивал в 400 млн.долларов расширение возможностей банков покупать/продавать валюту в рамках позиции.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:58

  zzzzzz написав:Сегодня вступает в действие постановление НБУ про увеличение длинной и короткой валютной позиции банков. НБУ оценивал в 400 млн.долларов расширение возможностей банков покупать/продавать валюту в рамках позиции.

Але чи будуть банки цим зловживати :roll:
twin
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:02

Межбанк с открытия 24,33 / 24,37
покупка +6, продажа +7 коп по сравнению с закрытием пятницы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:покупка +6, продажа +7 коп по сравнению с закрытием пятницы.

уже ниже цифры
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:07

В пятницу еще ПДВ налили на 0,445 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:28

Кардіограма ліквідності мабуть гроші пізно дали


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 60 250,82213316(57 911,66287104 + 2 339,15926212) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 49 612(49 742 - 130) млн.

Загальна добова ліквідність 60 250,82 + 49 612 - 0,0 = 109 862,82(107 653,66 + 2 209,16) млн. гривень. :!:

Загально добова ліквідність ВИРОСЛА! Заавдяки чому виросла поки що питання, аналізу ліквідності від НБУ ще немає!

І це нетипова поведінка! Коррахунки виросли більше ніж на 2 млрд.грн., а ось нічні запозичення НБУ, хоч і трошки, а таки впали. І це перед вихідними, де є не одна ніч :roll: Здається гроші прийшли від МінФіна, та тільки в кінці дня, коли вже щось робити було пізно.

Завтра на аукціоні хочуть залучити 6 млрд. Та в день розрахунку повертається десь 3,7 млрд.грн., та ще й 2,355 млн. долярів. Грошей в системі достатньо для проведення того аукціону без зайвих клопотів.

І цікаво, потрібні, чи ні банкам оті малодоходні валютні подвоєні можливості, які від сьогодні надав їм НБУ?

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%B0 ... D1%82.docx
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2020-01-22

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:37

По данным Пенсионного фонда:

показатель средней заработной платы за ноябрь составляет 9 322 грн.
При этом за октябрь сумма зарплаты была выше на 234 гривны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:44

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
10:30
Зображення

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:59

  SILVER_UA написав:
  Вкладчик1234 написав:Слил колпачки по 24.20 в тас-онлайн

в надежде на что ?

Откупить дешевле. А пока буду ждать - получить бульон крепостью 15% годовых
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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