Вкладчик1234
Вы до лета планируете , или на пару недель ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 січ, 2020 11:08
Вкладчик1234
Вы до лета планируете , или на пару недель ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 20 січ, 2020 11:18
В зависимости от новостного фона. Этой суммой могу ждать и до лета.
По плану где-то к началу посевной откупиться.
Надеюсь аграрии "засеют" зелень нормально
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 20 січ, 2020 11:20
Вкладчик1234
Так посевная в начале марта вроде начинается.
Живите своим умом!
Додано: Пон 20 січ, 2020 11:23
В базовом сценарии откупить в этот период.
Если будет положительный новостной фон, и тренд на укрепляж - поеду на гривнепоезде до лета Это оптимистический сценарий.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 20 січ, 2020 11:23
Оливье Гончарука
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Пон 20 січ, 2020 11:31
Вкладчик1234
А какой поезд до востребования дает 15%-й бульён ?)
Живите своим умом!
Додано: Пон 20 січ, 2020 11:35
Сейчас самое лучшее - это стабильный курс в районе 25-26. ОВГЗ достаточно хорошо раскручены - снижайте ставки по ним параллельно со снижением учетной ставки хотя-бы до 8-9%.Нужно радикально снизить стоимость кредитного ресурса с тем, чтобы можно было кредитовать экономику. Снизить доходность привлекаемых от банков ресурсов со стороны НБУ , что-бы последним было интересно кредитовать производителей. Оживление экономики - путь к увеличению роста ВВП. И это на первом этапе.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:56
Банк Форвард, карта "коко-дебетная", и у меня есть ещё "депозитка" (эту уже не выпускают)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 20 січ, 2020 11:59
Обсуждалось на субботнем оффтопе. Без соответствующего законодательства, с полноценной защитой прав кредитора, чтобы ни вписанные дети, ни барышевские суды, ни обстоятельства форс мажора - не давали заемщику права бесплатно пользоваться кредитом. Вы верите, что в нашем социалистическом государстве банкам дадут право изымать банковское имущество у неплательщика? И потихоньку приучивать к дисциплине? Без этого ставка ЦБ никакой роли не сыграет, кроме того, что деполюди получат меньше.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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