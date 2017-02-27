Додано: Пон 20 січ, 2020 13:13

BenDover написав: В день, когда появились плёнки, сразу стало понятно, что Гончарук зациклен на понижении курса (типа молодец). Против этого стоят экспортеры, которые NN лет в бизнесе и заводят ту самую валюту, которую вы бегаете по обменникам покупать/продавать. А экспортеры не рады снижению курса ВООБЩЕ, так как к тому курсу 26-28 были "притёрты" всё ценообразование технологической цепочки. И это не только их прибыли, а и зарплаты рабочих. А им было пришлось продавать валюту по низкому курсу, а вся технологическая цепочка ценообразования работали по высокому. Есть же лаг по времени на получение прибыли от сделанной работы в прошлые месяцы.



По поводу коррупции и инсайдерской информации. Вы что, сериал "МИЛЛИАРДЫ" насмотрелись? А как вы думаете раньше загоны делались? Они там вверху были более-менее друзья и более-менее враги. Они в одной лодке, только на камеру враги побольше. У них как ни крути общие интересы. Инсайдерская информация Юльке дала возможность сделать загон в прошлом с 5,05 на 4,60 улыбаясь, говоря, что можно сделать и 1 к 1. И ничего, финансовая афера прошла на ура и мы ушли на курс с 5 на 8. Это просто кажется, что рост на 3 гривны. Это рост 62%, между прочим!



А тут пришел профан, посмотрел по Рен-ТВ передачу про Ротшильдов и давай вниз гнать курс, (типа круто для страны делает), при этом убивая экономику и выгоняя на улицу рабочих экспортоориентированных предприятий. А если экспортеры работают в минус, то не будет за что купить импорт. Валюта - она не в обменниках берется.



А как вы собираетесь гасить прошлые заимствования не "потрусив" народ? У правительства своих денег нет и никогда не было. Это деньги от труда народа и последующей торговли результатами их труда. Вот качели и создаются для этого. Вымывается денежка на погашение заимствований. Ну или печатать гривны. Тогда инфляция. Нет хороших решений. Мы зависим от импорта и хотим и бананы и плитку на кухню испанскую, да и обои из Германии. Посмотрите торговый баланс. Он всегда был отрицательным. Поэтому, как ни крути, у нас всегда будет гривна падать. Вон Россия и та с ее алмазами-нефтью-газом и прочими уранами курс регулярно валит. Стабильность-обвал-стабильность-обвал. А у нас, мать его УКРЕПЛЕНИЕ. С ума, сошли, что ли? Мы что, грубо говоря бананы, плитку и обои начали делать? И не просто делать, а уже и продали их в Германию и Испанию и получили за это валюту?



Про ракету я позавчера написал. Сегодня мы ее и наблюдаем. Это её давно отложенный старт. График будет вверх, но с порогами.



Раз дошло время до плёнок, то кого-то это уже действительно ДОСТАЛО! Сегодня цель достигнута. Разворот. В день, когда появились плёнки, сразу стало понятно, что Гончарук зациклен на понижении курса (типа молодец). Против этого стоят экспортеры, которые NN лет в бизнесе и заводят ту самую валюту, которую вы бегаете по обменникам покупать/продавать. А экспортеры не рады снижению курса ВООБЩЕ, так как к тому курсу 26-28 были "притёрты" всё ценообразование технологической цепочки. И это не только их прибыли, а и зарплаты рабочих. А им было пришлось продавать валюту по низкому курсу, а вся технологическая цепочка ценообразования работали по высокому. Есть же лаг по времени на получение прибыли от сделанной работы в прошлые месяцы.По поводу коррупции и инсайдерской информации. Вы что, сериал "МИЛЛИАРДЫ" насмотрелись? А как вы думаете раньше загоны делались? Они там вверху были более-менее друзья и более-менее враги. Они в одной лодке, только на камеру враги побольше. У них как ни крути общие интересы. Инсайдерская информация Юльке дала возможность сделать загон в прошлом с 5,05 на 4,60 улыбаясь, говоря, что можно сделать и 1 к 1. И ничего, финансовая афера прошла на ура и мы ушли на курс с 5 на 8. Это просто кажется, что рост на 3 гривны. Это рост 62%, между прочим!А тут пришел профан, посмотрел по Рен-ТВ передачу про Ротшильдов и давай вниз гнать курс, (типа круто для страны делает), при этом убивая экономику и выгоняя на улицу рабочих экспортоориентированных предприятий. А если экспортеры работают в минус, то не будет за что купить импорт. Валюта - она не в обменниках берется.А как вы собираетесь гасить прошлые заимствования не "потрусив" народ? У правительства своих денег нет и никогда не было. Это деньги от труда народа и последующей торговли результатами их труда. Вот качели и создаются для этого. Вымывается денежка на погашение заимствований. Ну или печатать гривны. Тогда инфляция. Нет хороших решений. Мы зависим от импорта и хотим и бананы и плитку на кухню испанскую, да и обои из Германии. Посмотрите торговый баланс. Он всегда был отрицательным. Поэтому, как ни крути, у нас всегда будет гривна падать. Вон Россия и та с ее алмазами-нефтью-газом и прочими уранами курс регулярно валит. Стабильность-обвал-стабильность-обвал. А у нас, мать его УКРЕПЛЕНИЕ. С ума, сошли, что ли? Мы что, грубо говоря бананы, плитку и обои начали делать? И не просто делать, а уже и продали их в Германию и Испанию и получили за это валюту?Про ракету я позавчера написал. Сегодня мы ее и наблюдаем. Это её давно отложенный старт. График будет вверх, но с порогами.Раз дошло время до плёнок, то кого-то это уже действительно ДОСТАЛО! Сегодня цель достигнута. Разворот.

В принципе вы молодец,заслуженно-топ-недели,поздравления,не все однозначно, есть и спорные моменты,но если честно, то сухие бездушные цифры в сотнях сообщений ,хотя и информативны иногда,но несколько достают временами,и хочется порассуждать чисто по-житейски.Не важно,правильные выводы-неправильные выводы, только в споре и дискуссиях рождается подобие истины.1."к тому курсу 26-28 были "притёрты" всё ценообразование технологической цепочки"- это ведь действительно так,именно поэтому и цены не упали ни на 20%,ни на 5%, если не учитывать добровольно принудительный кнут по топливу2."лаг по времени на получение прибыли от сделанной работы в прошлые месяцы"Ну да,многие производители могут потерпеть сбой в цепочке, ну с пол-года, с год, но оснований для общего смена тренда,как это произошло с поляками и другими странами,когда они вступали в ЕС - не произошло.Украина не стала на путь успешной страны из-за своей замонополизированности,заолигархизированности,сопротивления кланов и т.п.Значит, и вектор смены курса - временный.3."Они там вверху были более-менее друзья и более-менее враги. Они в одной лодке, только на камеру враги побольше"Вот тут вы вообще стопроцентно - " в десятку". Все они просто поддерживают в рабочем состоянии ситему, цель которой была всегда и есть -искривленная экономика,отличная от среднеевропейской.Это в Европе топ получает в 5-10 раз больше рядового работника компании. А у нас доход руководителя Укрпочты за 2018 (по памяти) - 36 тыс.дол. в месяц,2019-й- 60 тыс.дол. в месяц, 2019-й -72 тыс.дол в месяц.Коблев-Витренко - бывало по 1 млн. гривен в день.Ну и т.п.,для примера, это при том, что на девочек в отделениях Укрпочты больно смотреть, бедно по простому одеты, с доходом в районе 150 дол. в месяц, фактически стандарты бедности по ООН.Обороот американского аналога Укрпочты - 72 млрд.дол в год, обороты украиснкой Укрпочты - 0.28 млрд.дол. в год.Но доход американского коллеги Смелянского в разы меньше.Американцы умеют считать деньги налогоплательщиков.72 тыс.дол. в месяц босса и 150 дол. в месяц девченок у прилавка- - может ли быть такая экономика успешной ?4."посмотрел по Рен-ТВ передачу про Ротшильдов и давай вниз гнать курс, (типа круто для страны делает), при этом убивая экономику и выгоняя на улицу рабочих экспортоориентированных предприятий"Смешно и с юмором, в отличие от некоторых у которых нет чувства юмора ,а только комплексы величия.Еще раз молодец вы.Только не уверен, что это у него специально так вышло, думаю он не умеет просчитывать.5."А если экспортеры работают в минус, то не будет за что купить импорт. Валюта - она не в обменниках берется"Еще раз оценка "отлично" - вам.Работать на бумажках и экспортировать доллар -это только к США, ну или к евро-зоне.Гривна должна расти на чем то реальном, на товарах, или услугах, причем аграрная страна даже с таким земельным ресурсом не может быть богатой.Ай-ти сектор это хорошо, но его доля не имеет решающего значения,все остальное заторможено варварской коррупцией,отсюда сверхдоходы одних и нищета других,отсюда стиль жизни арабских шейхов и соответствующие постройки под Киевом.6."Мы что, грубо говоря бананы, плитку и обои начали делать? И не просто делать, а уже и продали их в Германию и Испанию и получили за это валюту? "Да с бананами нескладуха.Обои на днях покупал в Эпицентре.Взял немецкие, украинские похуже по дизайну и по качеству, при цене несущественно ниже, поскольку у меня еще и по карточке "выгода" минус 10%, вышло практически по цене украинских.А разрыв в цене должен был бы быть - офигенным.Труд.сила наша и бундесовская - сравнивать в оплате смешно.Сопутствующие расходы- также сравнивать смешно, все-таки в бундесе все стоит дороже.Тогда ж почему разница в цене украинских и немецких небольшая.Так как раз причина - в неоправданно раздутом вниз курсе валют.Насчет плитки, ну кое-что есть, например, плитка из Славянска, но это небольшой объем рынка, а все остальное - не дотягивает.Еще брал вытяжку, рядом на витрине украинская тернопольская, урчит жужжит, и по дизайну - как "булыжник", ну и турецкая все тихонько работает, симпатичненько.Разница ,правда, в цене. Украинская на 10% дороже,чем турецкая.Вот и ответ на обоснованность курса.А то начали рассуждать - что лучше 22,или 23.Да поработать прежде надо на такие курсы, попахать всей страной.7."давно отложенный старт. График будет вверх, но с порогами"Многие только ждут сигнала о том,что разворот не "обманка". А так многие нервничают, ну и экономика фактически валится, в наших условиях - никакая инфляция и раздутый на пирамиде курс - это путь к стагнации, или вообще к депрессии.Есть правда и фундаментальные причины - это то,что многие долго ждали,уменьшение потоков и схем, ну хотя бы новые не придумывают, и на том спасибо, Нормандская более менее стабилизация,ну хотя бы без явных обострений,ну еще чего то можно вспомнить,какие-то законы вменяемые, которые вывели из экономического абсурда последних лет,ну и т.п.Именно поэтому курс не улетит за "тридцатку", как этого вполне обоснованно можно было ожидать еще весной прошлого года.А должне стабилизироваться приблизительно на тех уровнях, откуда ушел,т.е. на "25 с хвостом" ( это при самых супер-пупер благоприятных стечениях обстоятельств - к примеру,цены на экспорт на мировых рынках и т.п.)-26-27-28 в зависимости от раскладов.И насчет финансовых афер вы правы,не в первый раз.