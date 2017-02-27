RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3551355235533554>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 175
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
18%
31
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
14%
24
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
26
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:07

Moneta
Все верно маржа банка в нормальной стране 2% , у нас 8-10%.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36869
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3545 раз.
Подякували: 8551 раз.
 
Профіль
40
8
2
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:08

  Вкладчик1234 написав:В зависимости от новостного фона. Этой суммой могу ждать и до лета.
По плану где-то к началу посевной откупиться.
Надеюсь аграрии "засеют" зелень нормально :)
Я тоже очень надеюсь на зелень аграриев,заробитчан-гастарбайтеров и овдп! Хочу закупиться долларом по курсу 23,8-24. Не выше.
fin
 
Повідомлень: 115
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:15

  Moneta написав:Обсуждалось на субботнем оффтопе. Без соответствующего законодательства, с полноценной защитой прав кредитора, чтобы ни вписанные дети, ни барышевские суды, ни обстоятельства форс мажора - не давали заемщику права бесплатно пользоваться кредитом. Вы верите, что в нашем социалистическом государстве банкам дадут право изымать банковское имущество у неплательщика? И потихоньку приучивать к дисциплине? Без этого ставка ЦБ никакой роли не сыграет, кроме того, что деполюди получат меньше.

Скоро с "агрессора"(с) скопируют автоматическое списание с любых доступных счетов (даже с кредитного лимита) просроченных штрафов ПДД, долгов по налогам, алиментам.

Далее подтянется и автоматическое списание любых других долгов (исполнительные листы, коммуналка, и т.д.)

Причём если например сегодня штраф заплатил, а "система" оплату пока не увидела (не подгрузили базу), и списала его сегодня второй раз с кредитки - то ты сам виноват. "Тебе надо - ты и ищи" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10263
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6504 раз.
Подякували: 2734 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:38

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.01.2020..................24,2983
Доллар прибавил 4.5 копейки.
ТОМную сессию открыли на 6 копеек выше закрытия пятницы. Сразу же, без раскачки, начали снижение и к 10-35 вернулись на уровень закрытия. После этого отскочили на копейку, вернулись обратно и остановились на 25 минут. С 11-10 до 11-30 очень плавно опустились на копейку и развернулись. До 12 выросли на 4 копейки, но на этом не остановились и к настоящему моменту прибавили еще 2.
График намекает на присутствие регулятора около 10-30, но тонкий рынок торговли завтрашним долларом не дает возможности делать предположения.
В пятницу регулятор результативных интервенций не проводил.
Коррсчета немного выросли.

В четверг продажи на МБ составили 401.3 млн.
Это чистые обороты, регулятор не участвовал. Обороты не столь выдающиеся, как в среду, но в рабочий диапазон попали.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4554
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2031 раз.
Подякували: 4305 раз.
 
Профіль
7
5
8
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нервовий сьогодні флет вийшов...
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3208
З нами з: 19.01.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:54

  Вкладчик1234 написав:
  Moneta написав:Обсуждалось на субботнем оффтопе. Без соответствующего законодательства, с полноценной защитой прав кредитора, чтобы ни вписанные дети, ни барышевские суды, ни обстоятельства форс мажора - не давали заемщику права бесплатно пользоваться кредитом. Вы верите, что в нашем социалистическом государстве банкам дадут право изымать банковское имущество у неплательщика? И потихоньку приучивать к дисциплине? Без этого ставка ЦБ никакой роли не сыграет, кроме того, что деполюди получат меньше.

Скоро с "агрессора"(с) скопируют автоматическое списание с любых доступных счетов (даже с кредитного лимита) просроченных штрафов ПДД, долгов по налогам, алиментам.

Далее подтянется и автоматическое списание любых других долгов (исполнительные листы, коммуналка, и т.д.)

Причём если например сегодня штраф заплатил, а "система" оплату пока не увидела (не подгрузили базу), и списала его сегодня второй раз с кредитки - то ты сам виноват. "Тебе надо - ты и ищи" :)


Не думаете, что кредитки тогда умрут по большому счету? Даже я, не имея явных косяков перед державой, и то закрою свою Моно от греха подальше.
change_pm
 
Повідомлень: 750
З нами з: 03.02.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:00

  Alex2006 написав:Пожалуй, солью сегодня еще пачечку, пока загончик еще не свернулся :)



Прикупил сегодня сумму .
На всякий , вдруг вверх пойдет.
холява
2
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2134 раз.
Подякували: 1968 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Скоро с "агрессора"(с) скопируют автоматическое списание с любых доступных счетов (даже с кредитного лимита) просроченных штрафов ПДД, долгов по налогам, алиментам.

Далее подтянется и автоматическое списание любых других долгов (исполнительные листы, коммуналка, и т.д.)
уже списывают вымогой-дорученням,знакомый в Привате попал на лок.Сегодня первый раз заплатил штраф ПДД,с десяток ранних не было ни в кабине водия, ни в реестре должников.Ща у полицаев новые системы: чек-шмек напечатали и вечером видно.15 дней до задвоения суммы с издержками дается на добровольное исполнение.Я недельку потянул,это ж на УДК))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3546
З нами з: 03.12.14
Подякував: 450 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:12

Украина заняла 56-е место в рейтинге инновационных экономик мира-2020 среди 60 стран, таким образом просев на три позиции по сравнению с предыдущим годом. Рейтинг был составлен финансовым изданием Bloomberg, которое уже восемь лет подряд анализирует экономику 60 стран Европы, Северной и Южной Америки и Азии, а также некоторых стран Африки.

По данным издания, впервые за последние шесть лет Германии удалось опередить Южную Корею и выйти на первое место, подвинув конкурента на вторую позицию. Третье место досталось Сингапуру.


https://www.bloomberg.com/news/articles ... ive-nation

Из положительного - обгоняем Вьетнам, Казахстан, Египет и Макао, ну и понятно, что вероятно многие страны не вошедшие в рейтинг.
Из отрицательного - отрицательная динамика.
Надо, чтобы Гончарук до 4 февраля доложил, кроме важных вопросов зарплат министров и в Нафтогазе, разделения четырех министерств на восемь, еще какие-то свои мысли по увеличению инновационности экономики, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14846
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3893 раз.
Подякували: 5892 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:13

  BenDover написав:В день, когда появились плёнки, сразу стало понятно, что Гончарук зациклен на понижении курса (типа молодец). Против этого стоят экспортеры, которые NN лет в бизнесе и заводят ту самую валюту, которую вы бегаете по обменникам покупать/продавать. А экспортеры не рады снижению курса ВООБЩЕ, так как к тому курсу 26-28 были "притёрты" всё ценообразование технологической цепочки. И это не только их прибыли, а и зарплаты рабочих. А им было пришлось продавать валюту по низкому курсу, а вся технологическая цепочка ценообразования работали по высокому. Есть же лаг по времени на получение прибыли от сделанной работы в прошлые месяцы.

По поводу коррупции и инсайдерской информации. Вы что, сериал "МИЛЛИАРДЫ" насмотрелись? А как вы думаете раньше загоны делались? Они там вверху были более-менее друзья и более-менее враги. Они в одной лодке, только на камеру враги побольше. У них как ни крути общие интересы. Инсайдерская информация Юльке дала возможность сделать загон в прошлом с 5,05 на 4,60 улыбаясь, говоря, что можно сделать и 1 к 1. И ничего, финансовая афера прошла на ура и мы ушли на курс с 5 на 8. Это просто кажется, что рост на 3 гривны. Это рост 62%, между прочим!

А тут пришел профан, посмотрел по Рен-ТВ передачу про Ротшильдов и давай вниз гнать курс, (типа круто для страны делает), при этом убивая экономику и выгоняя на улицу рабочих экспортоориентированных предприятий. А если экспортеры работают в минус, то не будет за что купить импорт. Валюта - она не в обменниках берется.

А как вы собираетесь гасить прошлые заимствования не "потрусив" народ? У правительства своих денег нет и никогда не было. Это деньги от труда народа и последующей торговли результатами их труда. Вот качели и создаются для этого. Вымывается денежка на погашение заимствований. Ну или печатать гривны. Тогда инфляция. Нет хороших решений. Мы зависим от импорта и хотим и бананы и плитку на кухню испанскую, да и обои из Германии. Посмотрите торговый баланс. Он всегда был отрицательным. Поэтому, как ни крути, у нас всегда будет гривна падать. Вон Россия и та с ее алмазами-нефтью-газом и прочими уранами курс регулярно валит. Стабильность-обвал-стабильность-обвал. А у нас, мать его УКРЕПЛЕНИЕ. С ума, сошли, что ли? Мы что, грубо говоря бананы, плитку и обои начали делать? И не просто делать, а уже и продали их в Германию и Испанию и получили за это валюту?

Про ракету я позавчера написал. Сегодня мы ее и наблюдаем. Это её давно отложенный старт. График будет вверх, но с порогами.

Раз дошло время до плёнок, то кого-то это уже действительно ДОСТАЛО! Сегодня цель достигнута. Разворот.



В принципе вы молодец,

заслуженно-топ-недели,поздравления,

не все однозначно, есть и спорные моменты,
но если честно, то сухие бездушные цифры в сотнях сообщений ,хотя и информативны иногда,
но несколько достают временами,и хочется порассуждать чисто по-житейски.

Не важно,правильные выводы-неправильные выводы, только в споре и дискуссиях рождается подобие истины.


1."к тому курсу 26-28 были "притёрты" всё ценообразование технологической цепочки"
- это ведь действительно так,именно поэтому и цены не упали ни на 20%,ни на 5%, если не учитывать добровольно принудительный кнут по топливу

2."лаг по времени на получение прибыли от сделанной работы в прошлые месяцы"
Ну да,многие производители могут потерпеть сбой в цепочке, ну с пол-года, с год, но оснований для общего смена тренда,как это произошло с поляками и другими странами,когда они вступали в ЕС - не произошло.
Украина не стала на путь успешной страны из-за своей замонополизированности,заолигархизированности,сопротивления кланов и т.п.
Значит, и вектор смены курса - временный.

3."Они там вверху были более-менее друзья и более-менее враги. Они в одной лодке, только на камеру враги побольше"
Вот тут вы вообще стопроцентно - " в десятку". Все они просто поддерживают в рабочем состоянии ситему, цель которой была всегда и есть -искривленная экономика,отличная от среднеевропейской.

Это в Европе топ получает в 5-10 раз больше рядового работника компании. А у нас доход руководителя Укрпочты за 2018 (по памяти) - 36 тыс.дол. в месяц,2019-й- 60 тыс.дол. в месяц, 2019-й -72 тыс.дол в месяц.
Коблев-Витренко - бывало по 1 млн. гривен в день.
Ну и т.п.,для примера, это при том, что на девочек в отделениях Укрпочты больно смотреть, бедно по простому одеты, с доходом в районе 150 дол. в месяц, фактически стандарты бедности по ООН.
Обороот американского аналога Укрпочты - 72 млрд.дол в год, обороты украиснкой Укрпочты - 0.28 млрд.дол. в год.
Но доход американского коллеги Смелянского в разы меньше.
Американцы умеют считать деньги налогоплательщиков.

72 тыс.дол. в месяц босса и 150 дол. в месяц девченок у прилавка- - может ли быть такая экономика успешной ?

4."посмотрел по Рен-ТВ передачу про Ротшильдов и давай вниз гнать курс, (типа круто для страны делает), при этом убивая экономику и выгоняя на улицу рабочих экспортоориентированных предприятий"

Смешно и с юмором, в отличие от некоторых у которых нет чувства юмора ,а только комплексы величия.
Еще раз молодец вы.
Только не уверен, что это у него специально так вышло, думаю он не умеет просчитывать.

5."А если экспортеры работают в минус, то не будет за что купить импорт. Валюта - она не в обменниках берется"
Еще раз оценка "отлично" - вам.

Работать на бумажках и экспортировать доллар -это только к США, ну или к евро-зоне.
Гривна должна расти на чем то реальном, на товарах, или услугах, причем аграрная страна даже с таким земельным ресурсом не может быть богатой.
Ай-ти сектор это хорошо, но его доля не имеет решающего значения,все остальное заторможено варварской коррупцией,
отсюда сверхдоходы одних и нищета других,
отсюда стиль жизни арабских шейхов и соответствующие постройки под Киевом.

6."Мы что, грубо говоря бананы, плитку и обои начали делать? И не просто делать, а уже и продали их в Германию и Испанию и получили за это валюту? "

Да с бананами нескладуха.
Обои на днях покупал в Эпицентре.
Взял немецкие, украинские похуже по дизайну и по качеству, при цене несущественно ниже, поскольку у меня еще и по карточке "выгода" минус 10%, вышло практически по цене украинских.
А разрыв в цене должен был бы быть - офигенным.
Труд.сила наша и бундесовская - сравнивать в оплате смешно.
Сопутствующие расходы- также сравнивать смешно, все-таки в бундесе все стоит дороже.

Тогда ж почему разница в цене украинских и немецких небольшая.

Так как раз причина - в неоправданно раздутом вниз курсе валют.

Насчет плитки, ну кое-что есть, например, плитка из Славянска, но это небольшой объем рынка, а все остальное - не дотягивает.

Еще брал вытяжку, рядом на витрине украинская тернопольская, урчит жужжит, и по дизайну - как "булыжник", ну и турецкая все тихонько работает, симпатичненько.

Разница ,правда, в цене. Украинская на 10% дороже,чем турецкая.
Вот и ответ на обоснованность курса.
А то начали рассуждать - что лучше 22,или 23.

Да поработать прежде надо на такие курсы, попахать всей страной.

7."давно отложенный старт. График будет вверх, но с порогами"

Многие только ждут сигнала о том,что разворот не "обманка". А так многие нервничают, ну и экономика фактически валится, в наших условиях - никакая инфляция и раздутый на пирамиде курс - это путь к стагнации, или вообще к депрессии.

Есть правда и фундаментальные причины - это то,что многие долго ждали,
уменьшение потоков и схем, ну хотя бы новые не придумывают, и на том спасибо, Нормандская более менее стабилизация,ну хотя бы без явных обострений,
ну еще чего то можно вспомнить,
какие-то законы вменяемые, которые вывели из экономического абсурда последних лет,ну и т.п.

Именно поэтому курс не улетит за "тридцатку", как этого вполне обоснованно можно было ожидать еще весной прошлого года.
А должне стабилизироваться приблизительно на тех уровнях, откуда ушел,
т.е. на "25 с хвостом" ( это при самых супер-пупер благоприятных стечениях обстоятельств - к примеру,цены на экспорт на мировых рынках и т.п.)-26-27-28 в зависимости от раскладов.

И насчет финансовых афер вы правы,не в первый раз.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 20 січ, 2020 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Автор77
 
Повідомлень: 627
З нами з: 09.11.16
Подякував: 59 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
1
4
7
  #<1 ... 3551355235533554>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mikrovolnovka, sergey_sryvkin і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1656, 1657, 1658
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16576 2050082
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2020 11:14
МиколаКуц
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
339 53744
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 13:15
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1498218
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16847)
20.01.2020 13:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.