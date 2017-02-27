Moneta
Все верно маржа банка в нормальной стране 2% , у нас 8-10%.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 січ, 2020 12:07
Moneta
Все верно маржа банка в нормальной стране 2% , у нас 8-10%.
Живите своим умом!
Додано: Пон 20 січ, 2020 12:08
Я тоже очень надеюсь на зелень аграриев,заробитчан-гастарбайтеров и овдп! Хочу закупиться долларом по курсу 23,8-24. Не выше.
Додано: Пон 20 січ, 2020 12:15
Скоро с "агрессора"(с) скопируют автоматическое списание с любых доступных счетов (даже с кредитного лимита) просроченных штрафов ПДД, долгов по налогам, алиментам.
Далее подтянется и автоматическое списание любых других долгов (исполнительные листы, коммуналка, и т.д.)
Причём если например сегодня штраф заплатил, а "система" оплату пока не увидела (не подгрузили базу), и списала его сегодня второй раз с кредитки - то ты сам виноват. "Тебе надо - ты и ищи"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 20 січ, 2020 12:38
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.01.2020..................24,2983
Доллар прибавил 4.5 копейки.
ТОМную сессию открыли на 6 копеек выше закрытия пятницы. Сразу же, без раскачки, начали снижение и к 10-35 вернулись на уровень закрытия. После этого отскочили на копейку, вернулись обратно и остановились на 25 минут. С 11-10 до 11-30 очень плавно опустились на копейку и развернулись. До 12 выросли на 4 копейки, но на этом не остановились и к настоящему моменту прибавили еще 2.
График намекает на присутствие регулятора около 10-30, но тонкий рынок торговли завтрашним долларом не дает возможности делать предположения.
В пятницу регулятор результативных интервенций не проводил.
Коррсчета немного выросли.
В четверг продажи на МБ составили 401.3 млн.
Это чистые обороты, регулятор не участвовал. Обороты не столь выдающиеся, как в среду, но в рабочий диапазон попали.
Додано: Пон 20 січ, 2020 12:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нервовий сьогодні флет вийшов...
Додано: Пон 20 січ, 2020 12:54
Не думаете, что кредитки тогда умрут по большому счету? Даже я, не имея явных косяков перед державой, и то закрою свою Моно от греха подальше.
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:00
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
уже списывают вымогой-дорученням,знакомый в Привате попал на лок.Сегодня первый раз заплатил штраф ПДД,с десяток ранних не было ни в кабине водия, ни в реестре должников.Ща у полицаев новые системы: чек-шмек напечатали и вечером видно.15 дней до задвоения суммы с издержками дается на добровольное исполнение.Я недельку потянул,это ж на УДК))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:12
Украина заняла 56-е место в рейтинге инновационных экономик мира-2020 среди 60 стран, таким образом просев на три позиции по сравнению с предыдущим годом. Рейтинг был составлен финансовым изданием Bloomberg, которое уже восемь лет подряд анализирует экономику 60 стран Европы, Северной и Южной Америки и Азии, а также некоторых стран Африки.
По данным издания, впервые за последние шесть лет Германии удалось опередить Южную Корею и выйти на первое место, подвинув конкурента на вторую позицию. Третье место досталось Сингапуру.
Из положительного - обгоняем Вьетнам, Казахстан, Египет и Макао, ну и понятно, что вероятно многие страны не вошедшие в рейтинг.
Из отрицательного - отрицательная динамика.
Надо, чтобы Гончарук до 4 февраля доложил, кроме важных вопросов зарплат министров и в Нафтогазе, разделения четырех министерств на восемь, еще какие-то свои мысли по увеличению инновационности экономики, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:13
В принципе вы молодец,
заслуженно-топ-недели,поздравления,
не все однозначно, есть и спорные моменты,
но если честно, то сухие бездушные цифры в сотнях сообщений ,хотя и информативны иногда,
но несколько достают временами,и хочется порассуждать чисто по-житейски.
Не важно,правильные выводы-неправильные выводы, только в споре и дискуссиях рождается подобие истины.
1."к тому курсу 26-28 были "притёрты" всё ценообразование технологической цепочки"
- это ведь действительно так,именно поэтому и цены не упали ни на 20%,ни на 5%, если не учитывать добровольно принудительный кнут по топливу
2."лаг по времени на получение прибыли от сделанной работы в прошлые месяцы"
Ну да,многие производители могут потерпеть сбой в цепочке, ну с пол-года, с год, но оснований для общего смена тренда,как это произошло с поляками и другими странами,когда они вступали в ЕС - не произошло.
Украина не стала на путь успешной страны из-за своей замонополизированности,заолигархизированности,сопротивления кланов и т.п.
Значит, и вектор смены курса - временный.
3."Они там вверху были более-менее друзья и более-менее враги. Они в одной лодке, только на камеру враги побольше"
Вот тут вы вообще стопроцентно - " в десятку". Все они просто поддерживают в рабочем состоянии ситему, цель которой была всегда и есть -искривленная экономика,отличная от среднеевропейской.
Это в Европе топ получает в 5-10 раз больше рядового работника компании. А у нас доход руководителя Укрпочты за 2018 (по памяти) - 36 тыс.дол. в месяц,2019-й- 60 тыс.дол. в месяц, 2019-й -72 тыс.дол в месяц.
Коблев-Витренко - бывало по 1 млн. гривен в день.
Ну и т.п.,для примера, это при том, что на девочек в отделениях Укрпочты больно смотреть, бедно по простому одеты, с доходом в районе 150 дол. в месяц, фактически стандарты бедности по ООН.
Обороот американского аналога Укрпочты - 72 млрд.дол в год, обороты украиснкой Укрпочты - 0.28 млрд.дол. в год.
Но доход американского коллеги Смелянского в разы меньше.
Американцы умеют считать деньги налогоплательщиков.
72 тыс.дол. в месяц босса и 150 дол. в месяц девченок у прилавка- - может ли быть такая экономика успешной ?
4."посмотрел по Рен-ТВ передачу про Ротшильдов и давай вниз гнать курс, (типа круто для страны делает), при этом убивая экономику и выгоняя на улицу рабочих экспортоориентированных предприятий"
Смешно и с юмором, в отличие от некоторых у которых нет чувства юмора ,а только комплексы величия.
Еще раз молодец вы.
Только не уверен, что это у него специально так вышло, думаю он не умеет просчитывать.
5."А если экспортеры работают в минус, то не будет за что купить импорт. Валюта - она не в обменниках берется"
Еще раз оценка "отлично" - вам.
Работать на бумажках и экспортировать доллар -это только к США, ну или к евро-зоне.
Гривна должна расти на чем то реальном, на товарах, или услугах, причем аграрная страна даже с таким земельным ресурсом не может быть богатой.
Ай-ти сектор это хорошо, но его доля не имеет решающего значения,все остальное заторможено варварской коррупцией,
отсюда сверхдоходы одних и нищета других,
отсюда стиль жизни арабских шейхов и соответствующие постройки под Киевом.
6."Мы что, грубо говоря бананы, плитку и обои начали делать? И не просто делать, а уже и продали их в Германию и Испанию и получили за это валюту? "
Да с бананами нескладуха.
Обои на днях покупал в Эпицентре.
Взял немецкие, украинские похуже по дизайну и по качеству, при цене несущественно ниже, поскольку у меня еще и по карточке "выгода" минус 10%, вышло практически по цене украинских.
А разрыв в цене должен был бы быть - офигенным.
Труд.сила наша и бундесовская - сравнивать в оплате смешно.
Сопутствующие расходы- также сравнивать смешно, все-таки в бундесе все стоит дороже.
Тогда ж почему разница в цене украинских и немецких небольшая.
Так как раз причина - в неоправданно раздутом вниз курсе валют.
Насчет плитки, ну кое-что есть, например, плитка из Славянска, но это небольшой объем рынка, а все остальное - не дотягивает.
Еще брал вытяжку, рядом на витрине украинская тернопольская, урчит жужжит, и по дизайну - как "булыжник", ну и турецкая все тихонько работает, симпатичненько.
Разница ,правда, в цене. Украинская на 10% дороже,чем турецкая.
Вот и ответ на обоснованность курса.
А то начали рассуждать - что лучше 22,или 23.
Да поработать прежде надо на такие курсы, попахать всей страной.
7."давно отложенный старт. График будет вверх, но с порогами"
Многие только ждут сигнала о том,что разворот не "обманка". А так многие нервничают, ну и экономика фактически валится, в наших условиях - никакая инфляция и раздутый на пирамиде курс - это путь к стагнации, или вообще к депрессии.
Есть правда и фундаментальные причины - это то,что многие долго ждали,
уменьшение потоков и схем, ну хотя бы новые не придумывают, и на том спасибо, Нормандская более менее стабилизация,ну хотя бы без явных обострений,
ну еще чего то можно вспомнить,
какие-то законы вменяемые, которые вывели из экономического абсурда последних лет,ну и т.п.
Именно поэтому курс не улетит за "тридцатку", как этого вполне обоснованно можно было ожидать еще весной прошлого года.
А должне стабилизироваться приблизительно на тех уровнях, откуда ушел,
т.е. на "25 с хвостом" ( это при самых супер-пупер благоприятных стечениях обстоятельств - к примеру,цены на экспорт на мировых рынках и т.п.)-26-27-28 в зависимости от раскладов.
И насчет финансовых афер вы правы,не в первый раз.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 20 січ, 2020 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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