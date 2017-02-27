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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3551355235533554

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 175
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
18%
31
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
14%
24
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
26
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:16

  Вкладчик1234 написав:
  SILVER_UA написав:
  Вкладчик1234 написав:Слил колпачки по 24.20 в тас-онлайн

в надежде на что ?

Откупить дешевле. А пока буду ждать - получить бульон крепостью 15% годовых

торопитесь. Пока северные ветра.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:42

  Proofy написав:торопитесь. Пока северные ветра.


...Это северный ветер
мы у него в ладонях

Но северный ветер мой друг
Он хранит то что скрыто
Он сделает так что небо
будет свободным от туч
Там где взойдет звезда Аделаида

И нет ни печали ни зла
Ни гордости ни обиды
Есть только северный ветер и он разбудит меня
Там где взойдет звезда Аделаида.
sergey_sryvkin
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