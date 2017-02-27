торопитесь. Пока северные ветра.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:16
торопитесь. Пока северные ветра.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:42
...Это северный ветер
мы у него в ладонях
Но северный ветер мой друг
Он хранит то что скрыто
Он сделает так что небо
будет свободным от туч
Там где взойдет звезда Аделаида
И нет ни печали ни зла
Ни гордости ни обиды
Есть только северный ветер и он разбудит меня
Там где взойдет звезда Аделаида.
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