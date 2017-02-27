Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:16
Вкладчик1234 написав: SILVER_UA написав: Вкладчик1234 написав:
Слил колпачки по 24.20 в тас-онлайн
в надежде на что ?
Откупить дешевле. А пока буду ждать - получить бульон крепостью 15% годовых
торопитесь. Пока северные ветра.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Пон 20 січ, 2020 13:22
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:17
холява написав: Alex2006 написав:
Пожалуй, солью сегодня еще пачечку, пока загончик еще не свернулся
Прикупил сегодня сумму .
На всякий , вдруг вверх пойдет.
На всякий случай и слился и откупился, что бы не мучаться проблемой выбора.
alex_dvornichenko
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:38
Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал использование программных регистраторов расчетных операций (РРО) при осуществлении операций по обмену валют, а также отменил необходимость ставить подпись на расчетных документах
https://biz.censor.net.ua/news/3170794/natsbank_otmenil_trebovanie_stavit_podpis_na_chekah_pri_obmene_valyut
alexop
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