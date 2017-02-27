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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3551355235533554

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 176
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
18%
31
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
14%
25
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:16

  Вкладчик1234 написав:
  SILVER_UA написав:
  Вкладчик1234 написав:Слил колпачки по 24.20 в тас-онлайн

в надежде на что ?

Откупить дешевле. А пока буду ждать - получить бульон крепостью 15% годовых

торопитесь. Пока северные ветра.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:22

https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/20/7237838/
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:17

  холява написав:
  Alex2006 написав:Пожалуй, солью сегодня еще пачечку, пока загончик еще не свернулся :)

Прикупил сегодня сумму .
На всякий , вдруг вверх пойдет.

На всякий случай и слился и откупился, что бы не мучаться проблемой выбора.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:38

Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал использование программных регистраторов расчетных операций (РРО) при осуществлении операций по обмену валют, а также отменил необходимость ставить подпись на расчетных документах

https://biz.censor.net.ua/news/3170794/natsbank_otmenil_trebovanie_stavit_podpis_na_chekah_pri_obmene_valyut
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