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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3551355235533554

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 176
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
18%
31
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
14%
25
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:16

  Вкладчик1234 написав:
  SILVER_UA написав:
  Вкладчик1234 написав:Слил колпачки по 24.20 в тас-онлайн

в надежде на что ?

Откупить дешевле. А пока буду ждать - получить бульон крепостью 15% годовых

торопитесь. Пока северные ветра.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:17

  холява написав:
  Alex2006 написав:Пожалуй, солью сегодня еще пачечку, пока загончик еще не свернулся :)

Прикупил сегодня сумму .
На всякий , вдруг вверх пойдет.

На всякий случай и слился и откупился, что бы не мучаться проблемой выбора.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:38

Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал использование программных регистраторов расчетных операций (РРО) при осуществлении операций по обмену валют, а также отменил необходимость ставить подпись на расчетных документах

https://biz.censor.net.ua/news/3170794/natsbank_otmenil_trebovanie_stavit_podpis_na_chekah_pri_obmene_valyut
alexop
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:56

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:А какой поезд до востребования дает 15%-й бульён ?)

Банк Форвард, карта "коко-дебетная", и у меня есть ещё "депозитка" (эту уже не выпускают)


коко-фарса 15% при условии что в любой момент могус снизить? Фин. шмона пока не было у Фарса или у ТАСа?

Я тоже слил часть под депо 20.2% (включая капитализация 18.5%+1.8%), но ожидаю 25.5 и хочу продать. по такому курсу или 24.8

по прогнозам девальвация будет до 3 квартала, а потом опять отбой до НГ :lol:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 20 січ, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:00

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............20.01.2020............21.01.2020
дата розрахунку............17.01.2020............20.01.2020
Євро................................26,9363................26,9565
Долар США....................24,2527................24,3257
После полудня доллар прибавил еще почти 3 копейки. Это говорит о том, что доля сделок, заключенный после 12 была достаточно велика.
ТОМную сессию открыли на 6 копеек выше закрытия пятницы. Сразу же, без раскачки, начали снижение и к 10-35 вернулись на уровень закрытия. После этого отскочили на копейку, вернулись обратно и остановились на 25 минут. С 11-10 до 11-30 очень плавно опустились на копейку и развернулись. До 12-10 выросли на 6 копеек.
Перед обедом выросли еще на 2 копейки и традиционно остановились на 1.5 часа. Окончание обеда обозначили символическим ростом на полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 24.3450 - 24.3850. За день выросли на 1.5 копейки относительно открытия и на 7.5 копеек относительно закрытия пятницы.
График намекает на присутствие регулятора около 10-30, но тонкий рынок торговли завтрашним долларом не дает возможности делать предположения.
Запоздалый анализ ликвидности не принес никаких откровений. Ликвидность увеличилась за счет операций казначейства. Движения по всем остальным статьям очень мелкие.

Этот день в истории:
2019 - 27.9808 (-5) -366
2018 - 28.8448 (+7) -452

2017 - 27.4285 (-2)
2016 - 24.6610 (-18)
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 20 січ, 2020 16:17, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:05

  alex_dvornichenko написав:
  холява написав:
  Alex2006 написав:Пожалуй, солью сегодня еще пачечку, пока загончик еще не свернулся :)

Прикупил сегодня сумму .
На всякий , вдруг вверх пойдет.

На всякий случай и слился и откупился, что бы не мучаться проблемой выбора.
это самое верное решение:) Сам мучаюсь, что делать
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Автор77 написав:Почему за столько лет не проложили и даже не пытаются планировать- европейскую колию с Мостыск-2 под Львовом где она существует,
до Львова и не сделали из Львова мега-ж\д узел,
откуда в Европу можно поехать на полезде без многочасового стояния на приграничных станциях для смены колес.

В планах до кінця цього року побудувати.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... BC&ampcf=1
Але Кравцов написав заяву про звільнення, хоча вже місяць не можуть звільнити)) Напевно вже буде після продажу Укрзалізниці, якщо німці зацікавляться
https://www.google.com/amp/s/www.epravd ... /index.amp
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:41

  stryzhko написав:В планах до кінця цього року побудувати.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... BC&ampcf=1
Але Кравцов написав заяву про звільнення, хоча вже місяць не можуть звільнити)) Напевно вже буде після продажу Укрзалізниці, якщо німці зацікавляться
https://www.google.com/amp/s/www.epravd ... /index.amp

Отож то й воно! То плани, то звільнення, то туман...
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:47

  proftpd66 написав:по прогнозам девальвация будет до 3 квартала, а потом опять отбой до НГ

Источник прогноза?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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