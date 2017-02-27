Додано: Пон 20 січ, 2020 16:00

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.............20.01.2020............21.01.2020

дата розрахунку............17.01.2020............20.01.2020

Євро................................26,9363................26,9565

Долар США....................24,2527................24,3257

После полудня доллар прибавил еще почти 3 копейки. Это говорит о том, что доля сделок, заключенный после 12 была достаточно велика.

ТОМную сессию открыли на 6 копеек выше закрытия пятницы. Сразу же, без раскачки, начали снижение и к 10-35 вернулись на уровень закрытия. После этого отскочили на копейку, вернулись обратно и остановились на 25 минут. С 11-10 до 11-30 очень плавно опустились на копейку и развернулись. До 12-10 выросли на 6 копеек.

Перед обедом выросли еще на 2 копейки и традиционно остановились на 1.5 часа. Окончание обеда обозначили символическим ростом на полкопейки.

Официальный курс встретили котировками 24.3450 - 24.3850. За день выросли на 1.5 копейки относительно открытия и на 7.5 копеек относительно закрытия пятницы.

График намекает на присутствие регулятора около 10-30, но тонкий рынок торговли завтрашним долларом не дает возможности делать предположения.

Запоздалый анализ ликвидности не принес никаких откровений. Ликвидность увеличилась за счет операций казначейства. Движения по всем остальным статьям очень мелкие.



Этот день в истории:

2019 - 27.9808 (-5) -366

2018 - 28.8448 (+7) -452



2017 - 27.4285 (-2)

2016 - 24.6610 (-18)