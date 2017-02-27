торопитесь. Пока северные ветра.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:16
торопитесь. Пока северные ветра.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:17
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:38
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:56
коко-фарса 15% при условии что в любой момент могус снизить? Фин. шмона пока не было у Фарса или у ТАСа?
Я тоже слил часть под депо 20.2% (включая капитализация 18.5%+1.8%), но ожидаю 25.5 и хочу продать. по такому курсу или 24.8
по прогнозам девальвация будет до 3 квартала, а потом опять отбой до НГ
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 20 січ, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:00
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............20.01.2020............21.01.2020
дата розрахунку............17.01.2020............20.01.2020
Євро................................26,9363................26,9565
Долар США....................24,2527................24,3257
После полудня доллар прибавил еще почти 3 копейки. Это говорит о том, что доля сделок, заключенный после 12 была достаточно велика.
ТОМную сессию открыли на 6 копеек выше закрытия пятницы. Сразу же, без раскачки, начали снижение и к 10-35 вернулись на уровень закрытия. После этого отскочили на копейку, вернулись обратно и остановились на 25 минут. С 11-10 до 11-30 очень плавно опустились на копейку и развернулись. До 12-10 выросли на 6 копеек.
Перед обедом выросли еще на 2 копейки и традиционно остановились на 1.5 часа. Окончание обеда обозначили символическим ростом на полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 24.3450 - 24.3850. За день выросли на 1.5 копейки относительно открытия и на 7.5 копеек относительно закрытия пятницы.
График намекает на присутствие регулятора около 10-30, но тонкий рынок торговли завтрашним долларом не дает возможности делать предположения.
Запоздалый анализ ликвидности не принес никаких откровений. Ликвидность увеличилась за счет операций казначейства. Движения по всем остальным статьям очень мелкие.
Этот день в истории:
2019 - 27.9808 (-5) -366
2018 - 28.8448 (+7) -452
2017 - 27.4285 (-2)
2016 - 24.6610 (-18)
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 20 січ, 2020 16:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:05
это самое верное решение:) Сам мучаюсь, что делать
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В планах до кінця цього року побудувати.
Але Кравцов написав заяву про звільнення, хоча вже місяць не можуть звільнити)) Напевно вже буде після продажу Укрзалізниці, якщо німці зацікавляться
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:41
Отож то й воно! То плани, то звільнення, то туман...
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:47
Источник прогноза?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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