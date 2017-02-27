Додано: Пон 20 січ, 2020 17:41

Моє шанування.

Спробую тицьнути пальцем в небо.

Завтра на МБ має з'явитись подвійна порція валюти.

Експортерам потрібна гривня на зарплати та податки.

Пересічний який купив долар по 23 буде конвертувати його у гривню, щоб погасити кредитки

28 аукціон по 7-мирічках. Всі вже навчені. Заходять в гривню поступово, адже курс вже давно не 27/26 і втрачати по 30-40 коп. на конвертації вже не комільфо.

НБУ нарешті на стороні дешевої гривні

Плавне і невелике зростання курсу долара вигідно всім. Від слова Абсолютно всім.

Звідси роблю для себе (я не прогнозист) висновок. Різкого росту не варто очікувати. Є надія на курсову пилу. Два кроки вгору, один вниз. Надіюсь нижче 23,5 ми цього року не побачимо. І вище 25,5 теж.

Завтра ще напевно невеликий ріст який до кінця тижня має всі шанси перетворитись в боковик.

Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!