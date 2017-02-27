Ви не зрозуміли жарт
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:56
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:58
Курси на зараз - майже все зелене
Вітаюсь совсіма.
17:00
У Харькові по доляру маржа 1 копійка.
Та щось "не перше, та і не друге" місто сьогодні загоняє!
10:30
Офіційні курси
Євро (₴ --> €) 26,9363 26,9565
Долар США (₴ --> $) 24,2527 24,3257
У Світі доляр знову підріс
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:06
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Моє шанування.
Спробую тицьнути пальцем в небо.
Завтра на МБ має з'явитись подвійна порція валюти.
Експортерам потрібна гривня на зарплати та податки.
Пересічний який купив долар по 23 буде конвертувати його у гривню, щоб погасити кредитки
28 аукціон по 7-мирічках. Всі вже навчені. Заходять в гривню поступово, адже курс вже давно не 27/26 і втрачати по 30-40 коп. на конвертації вже не комільфо.
НБУ нарешті на стороні дешевої гривні
Плавне і невелике зростання курсу долара вигідно всім. Від слова Абсолютно всім.
Звідси роблю для себе (я не прогнозист) висновок. Різкого росту не варто очікувати. Є надія на курсову пилу. Два кроки вгору, один вниз. Надіюсь нижче 23,5 ми цього року не побачимо. І вище 25,5 теж.
Завтра ще напевно невеликий ріст який до кінця тижня має всі шанси перетворитись в боковик.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:44
В 2020 году Украина выплатит по внешним долгам $17,06 млрд. Пик нагрузки — первый и третий кварталы
24 декабря 2019, 10:36 28
В 2020 году Украина выплатит по внешним долгам $17,06 млрд. Пик нагрузки — первый и третий кварталы
24 декабря 2019, 10:36 2869Цей матеріал також доступний українською
pasja1000 / Pixabay
Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый квартал 2020 года — $5,42 млрд и на третий квартал — $5,24 млрд.
В 2020 году Кабинет министров, НБУ, предприятия и банки должны выплатить $17,06 млрд по внешним долгам. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные НБУ.
Из вышеуказанной суммы $13,06 млрд составляет основная сумма долга, $4 млрд — проценты.
При этом сумма, которую в следующем году Украина должна выплатить МВФ, составляет $1,35 млрд ($1,07 млрд — основная сумма, $280 млн — процентные платежи).
Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый квартал 2020 года — $5,42 млрд и на третий квартал — $5,24 млрд.
Во втором квартале сумма платежей составит $3,41 млрд, в четвертом — $2,99 млрд.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 17:50
Вы перечислили все факторы, которые завтра будут играть на стороне гривны и в выводе - невеликий ріст ?
Я жду послезавтра (среда) первые полноценные торги в этом году.
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:53
Охрименко запiзндився?
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:56
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:57
Восновному через це - Плавне і невелике зростання курсу долара вигідно всім. Від слова Абсолютно всім. (імпорт за рахунок своєї маржі спокійно переварить 50-70 коп.)
Тому Завтра ще напевно невеликий ріст який до кінця тижня має всі шанси перетворитись в боковик. Бо завтра легше повторити сьогоднішні торги ніж в середу коли як ви пишете почнуться повноцінні торги.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Пон 20 січ, 2020 18:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наш експорт.
Рекомендую статтю
Загалом, за ці декілька десятків років українська економіка однозначно довела, що в критичних умовах може перебудовуватися й орієнтуватися на нові ринки. Після кожного наступного форс-мажору наша економіка відновлювалася та ще більше нарощувала обсяги експорту-імпорту. Українська експортери показали, що вони є конкурентними й здатними займати нові ніші на світових ринках.
Та структура українського експорту загалом залишається однотипною: велика кількість сільськогосподарської продукції, продукції металургії, і зовсім невелика частина більш високотехнологічної продукції. Вочевидь, тепер перед українськими експортерами та урядом, який має стимулювати бізнес у правильному напрямку, стоять глобальні завдання – налагодження виробництва та опанування ринків продукції з більшою доданою вартістю.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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