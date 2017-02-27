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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3552355335543555

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 176
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
18%
31
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
14%
25
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:56

  Вкладчик1234 написав:
  proftpd66 написав:по прогнозам девальвация будет до 3 квартала, а потом опять отбой до НГ

Источник прогноза?

Ви не зрозуміли жарт :lol:
twin
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:58

Курси на зараз - майже все зелене


Вітаюсь совсіма.
17:00
Зображення
У Харькові по доляру маржа 1 копійка.
Та щось "не перше, та і не друге" місто сьогодні загоняє!

10:30
Зображення

Офіційні курси

Євро (₴ --> €) 26,9363 26,9565
Долар США (₴ --> $) 24,2527 24,3257

У Світі доляр знову підріс
Зображення

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:06

  Вкладчик1234 написав:
  proftpd66 написав:по прогнозам девальвация будет до 3 квартала, а потом опять отбой до НГ

Источник прогноза?



источник уже был. Охрименко показал таблицу что в 4 квартале надо гасить почти 0млрдгрн. А с 1 по 3 квартал по 9-11млрд.

UPD:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Моє шанування.
Спробую тицьнути пальцем в небо.
Завтра на МБ має з'явитись подвійна порція валюти.
Експортерам потрібна гривня на зарплати та податки.
Пересічний який купив долар по 23 буде конвертувати його у гривню, щоб погасити кредитки
28 аукціон по 7-мирічках. Всі вже навчені. Заходять в гривню поступово, адже курс вже давно не 27/26 і втрачати по 30-40 коп. на конвертації вже не комільфо.
НБУ нарешті на стороні дешевої гривні
Плавне і невелике зростання курсу долара вигідно всім. Від слова Абсолютно всім.
Звідси роблю для себе (я не прогнозист) висновок. Різкого росту не варто очікувати. Є надія на курсову пилу. Два кроки вгору, один вниз. Надіюсь нижче 23,5 ми цього року не побачимо. І вище 25,5 теж.
Завтра ще напевно невеликий ріст який до кінця тижня має всі шанси перетворитись в боковик.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:44

  proftpd66 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  proftpd66 написав:по прогнозам девальвация будет до 3 квартала, а потом опять отбой до НГ

Источник прогноза?



источник уже был. Охрименко показал таблицу что в 4 квартале надо гасить почти 0млрдгрн. А с 1 по 3 квартал по 9-11млрд.

UPD:


В 2020 году Украина выплатит по внешним долгам $17,06 млрд. Пик нагрузки — первый и третий кварталы
24 декабря 2019, 10:36 28



В 2020 году Украина выплатит по внешним долгам $17,06 млрд. Пик нагрузки — первый и третий кварталы
24 декабря 2019, 10:36 2869Цей матеріал також доступний українською

pasja1000 / Pixabay

Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый квартал 2020 года — $5,42 млрд и на третий квартал — $5,24 млрд.

В 2020 году Кабинет министров, НБУ, предприятия и банки должны выплатить $17,06 млрд по внешним долгам. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные НБУ.

Из вышеуказанной суммы $13,06 млрд составляет основная сумма долга, $4 млрд — проценты.

При этом сумма, которую в следующем году Украина должна выплатить МВФ, составляет $1,35 млрд ($1,07 млрд — основная сумма, $280 млн — процентные платежи).

Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый квартал 2020 года — $5,42 млрд и на третий квартал — $5,24 млрд.

Во втором квартале сумма платежей составит $3,41 млрд, в четвертом — $2,99 млрд.

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vittore64501
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:50

  Realist написав:Моє шанування.
Спробую тицьнути пальцем в небо.
Завтра на МБ має з'явитись подвійна порція валюти.
Експортерам потрібна гривня на зарплати та податки.
Пересічний який купив долар по 23 буде конвертувати його у гривню, щоб погасити кредитки
28 аукціон по 7-мирічках. Всі вже навчені. Заходять в гривню поступово, адже курс вже давно не 27/26 і втрачати по 30-40 коп. на конвертації вже не комільфо.
НБУ нарешті на стороні дешевої гривні
Плавне і невелике зростання курсу долара вигідно всім. Від слова Абсолютно всім.
Звідси роблю для себе (я не прогнозист) висновок. Різкого росту не варто очікувати. Є надія на курсову пилу. Два кроки вгору, один вниз. Надіюсь нижче 23,5 ми цього року не побачимо. І вище 25,5 теж.
Завтра ще напевно невеликий ріст який до кінця тижня має всі шанси перетворитись в боковик.

Вы перечислили все факторы, которые завтра будут играть на стороне гривны и в выводе - невеликий ріст ?
Я жду послезавтра (среда) первые полноценные торги в этом году.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:53

  Вкладчик1234 написав:
  proftpd66 написав:по прогнозам девальвация будет до 3 квартала, а потом опять отбой до НГ

Источник прогноза?


  vittore64501 написав:
  proftpd66 написав:

источник уже был. Охрименко показал таблицу что в 4 квартале надо гасить почти 0млрдгрн. А с 1 по 3 квартал по 9-11млрд.

UPD:


В 2020 году Украина выплатит по внешним долгам $17,06 млрд. Пик нагрузки — первый и третий кварталы
24 декабря 2019, 10:36 28



В 2020 году Украина выплатит по внешним долгам $17,06 млрд. Пик нагрузки — первый и третий кварталы
24 декабря 2019, 10:36 2869Цей матеріал також доступний українською

pasja1000 / Pixabay

Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый квартал 2020 года — $5,42 млрд и на третий квартал — $5,24 млрд.

В 2020 году Кабинет министров, НБУ, предприятия и банки должны выплатить $17,06 млрд по внешним долгам. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные НБУ.

Из вышеуказанной суммы $13,06 млрд составляет основная сумма долга, $4 млрд — проценты.

При этом сумма, которую в следующем году Украина должна выплатить МВФ, составляет $1,35 млрд ($1,07 млрд — основная сумма, $280 млн — процентные платежи).

Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый квартал 2020 года — $5,42 млрд и на третий квартал — $5,24 млрд.

Во втором квартале сумма платежей составит $3,41 млрд, в четвертом — $2,99 млрд.

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Охрименко запiзндився? :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:56

  proftpd66 написав:Охрименко запiзндився? :mrgreen:

не запізндився, а персона нон грата на цій гілці.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:57

  Игорь написав:Вы перечислили все факторы, которые завтра будут играть на стороне гривны и в выводе - невеликий ріст ?

Восновному через це - Плавне і невелике зростання курсу долара вигідно всім. Від слова Абсолютно всім. (імпорт за рахунок своєї маржі спокійно переварить 50-70 коп.)
  Игорь написав:Я жду послезавтра (среда) первые полноценные торги в этом году.

Тому Завтра ще напевно невеликий ріст який до кінця тижня має всі шанси перетворитись в боковик. Бо завтра легше повторити сьогоднішні торги ніж в середу коли як ви пишете почнуться повноцінні торги.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Наш експорт.
Рекомендую статтю
http://texty.org.ua/d/2020/trade-map/?f ... fa1HQ5OeWI

Загалом, за ці декілька десятків років українська економіка однозначно довела, що в критичних умовах може перебудовуватися й орієнтуватися на нові ринки. Після кожного наступного форс-мажору наша економіка відновлювалася та ще більше нарощувала обсяги експорту-імпорту. Українська експортери показали, що вони є конкурентними й здатними займати нові ніші на світових ринках.

Та структура українського експорту загалом залишається однотипною: велика кількість сільськогосподарської продукції, продукції металургії, і зовсім невелика частина більш високотехнологічної продукції. Вочевидь, тепер перед українськими експортерами та урядом, який має стимулювати бізнес у правильному напрямку, стоять глобальні завдання – налагодження виробництва та опанування ринків продукції з більшою доданою вартістю.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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