Так у нас борг це не тільки те що маємо погасити в 2020, ще й на наступні роки залишиться
А відсотки платимо щорічно і з усієї суми боргових зобовязань( і з тих що будемо гасити(брати) в 2020 і з тих що вже взяли раніше, а гасити будемо пізніше 2020
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 січ, 2020 18:45
Так у нас борг це не тільки те що маємо погасити в 2020, ще й на наступні роки залишиться
А відсотки платимо щорічно і з усієї суми боргових зобовязань( і з тих що будемо гасити(брати) в 2020 і з тих що вже взяли раніше, а гасити будемо пізніше 2020
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:12
Сегодня компенсировали 503 млн грн экспортерам за ПДВ
с начала месяца 7,040 млрд
Живите своим умом!
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У звязку з погодними катаклізмами цьогорічний врожай пшениці в Австралії буде мінімум на 6 млн тон менше ніж планувалося. А буде ж така сама ситуація і з іншими зерновими
У нас же синоптики прогнозують з 4 лютого і аж до кінця місяця дощі і температуру 6-15 тепла протягом лютого. Маємо шанс експортувати багато і дорого...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:23
[quote="4847407:tobias"]$4 млрд відсотки, $13 млрд борг.
Під 30% у доларах брали? [/
24 декабря 2019, 9:31 Читати українською
В НБУ рассказали, когда и сколько Украина должна выплатить по внешнему долгу в 2020 году
Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый и третий кварталы 2020 года. Об этом говорится в календаре плановых платежей НБУ по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте.
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Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый и третий кварталы 2020 года.
Фото: slk.kh.ua
Сколько нужно выплатить
Согласно графику, пиковые выплаты предусмотрены в первом квартале — $5,415 млрд и в третьем — $5,237 млрд.
В целом в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить $17,059 млрд. Из них $13,060 млрд — основная сумма долга, $3,999 млрд — проценты.
Смотрите также: Госдолг Украины: секреты и угрозы (видео)
Среди этих выплат есть кредиты Международного валютного фонда. Общая сумма, которую Украина должна вернуть МВФ в 2020 году, составляет $1,354 млрд. Из них $1,074 млрд — это основная сумма, а $280 млн — это процентные платежи.
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Структура долга
Ранее министр финансов Оксана Маркарова представила информацию о структуре государственного и гарантированного государством долга Украины:
на 22% он состоит из средств международных финансовых организаций;
33% в общей структуре госдолга составляет внутренний долг в гривне;
8% — внутренний долг в валюте;
33% — еврооблигации;
3% — другой внешний долг.
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Ранее сообщалось
С начала года государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины, номинированный в иностранной валюте уменьшился на $2,5 млрд, а номинированный в национальной валюте вырос на 88,9 млрд грн.
При этом, из-за значительного укрепления национальной валюты гривневый эквивалент уменьшился на 123 млрд грн, а валютный вырос на $3,5 млрд.
Соотношение государственного долга и ВВП Украины будет постепенно снижаться до 42,4% на конец 2022 года. Об этом говорится в Среднесрочной стратегии управления госдолгом Украины на 2019-2022 год МИНФИН от 24 декабря 2019 г.
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:32
если насчёт багато можно согласиться, то дорого, под вопросом:
1.02.2008 пшеница - 1349.4 баксов
03.11.2008 пшеница - 505.2 баксов...
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:33
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:38
Речь шла, я так понимаю, о 2019-2020 маркетинговом годе...
Т.е. о ценах на озимые
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:42
Живите своим умом!
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