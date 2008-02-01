Додано: Пон 20 січ, 2020 19:23

[quote="4847407:tobias"]$4 млрд відсотки, $13 млрд борг.Під 30% у доларах брали?[/24 декабря 2019, 9:31 Читати українськоюВ НБУ рассказали, когда и сколько Украина должна выплатить по внешнему долгу в 2020 годуПиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый и третий кварталы 2020 года. Об этом говорится в календаре плановых платежей НБУ по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте.30Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый и третий кварталы 2020 года.Фото: slk.kh.uaСколько нужно выплатитьСогласно графику, пиковые выплаты предусмотрены в первом квартале — $5,415 млрд и в третьем — $5,237 млрд.В целом в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить $17,059 млрд. Из них $13,060 млрд — основная сумма долга, $3,999 млрд — проценты.Смотрите также: Госдолг Украины: секреты и угрозы (видео)Среди этих выплат есть кредиты Международного валютного фонда. Общая сумма, которую Украина должна вернуть МВФ в 2020 году, составляет $1,354 млрд. Из них $1,074 млрд — это основная сумма, а $280 млн — это процентные платежи.Читайте также: Объем госдолга на конец 2020 года составит 45% ВВПСтруктура долгаРанее министр финансов Оксана Маркарова представила информацию о структуре государственного и гарантированного государством долга Украины:на 22% он состоит из средств международных финансовых организаций;33% в общей структуре госдолга составляет внутренний долг в гривне;8% — внутренний долг в валюте;33% — еврооблигации;3% — другой внешний долг.Оформить заявку на покупку ОВГЗ от ICU: до 14% годовых + 0,2% от «Минфина»Ранее сообщалосьС начала года государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины, номинированный в иностранной валюте уменьшился на $2,5 млрд, а номинированный в национальной валюте вырос на 88,9 млрд грн.При этом, из-за значительного укрепления национальной валюты гривневый эквивалент уменьшился на 123 млрд грн, а валютный вырос на $3,5 млрд.Соотношение государственного долга и ВВП Украины будет постепенно снижаться до 42,4% на конец 2022 года. Об этом говорится в Среднесрочной стратегии управления госдолгом Украины на 2019-2022 год МИНФИН от 24 декабря 2019 г.