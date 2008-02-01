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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3554355535563557>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 177
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
18%
31
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
15%
26
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
26
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:45

  tobias написав:$4 млрд відсотки, $13 млрд борг.
Під 30% у доларах брали? :)
Так у нас борг це не тільки те що маємо погасити в 2020, ще й на наступні роки залишиться
А відсотки платимо щорічно і з усієї суми боргових зобовязань( і з тих що будемо гасити(брати) в 2020 і з тих що вже взяли раніше, а гасити будемо пізніше 2020
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:12

Сегодня компенсировали 503 млн грн экспортерам за ПДВ
с начала месяца 7,040 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У звязку з погодними катаклізмами цьогорічний врожай пшениці в Австралії буде мінімум на 6 млн тон менше ніж планувалося. А буде ж така сама ситуація і з іншими зерновими https://landlord.ua/news/temperaturna-k ... a-u-vohni/
У нас же синоптики прогнозують з 4 лютого і аж до кінця місяця дощі і температуру 6-15 тепла протягом лютого. Маємо шанс експортувати багато і дорого...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:23

[quote="4847407:tobias"]$4 млрд відсотки, $13 млрд борг.
Під 30% у доларах брали? :)[/

24 декабря 2019, 9:31 Читати українською
В НБУ рассказали, когда и сколько Украина должна выплатить по внешнему долгу в 2020 году
Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый и третий кварталы 2020 года. Об этом говорится в календаре плановых платежей НБУ по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте.

30
Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый и третий кварталы 2020 года.
Фото: slk.kh.ua
Сколько нужно выплатить
Согласно графику, пиковые выплаты предусмотрены в первом квартале — $5,415 млрд и в третьем — $5,237 млрд.

В целом в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить $17,059 млрд. Из них $13,060 млрд — основная сумма долга, $3,999 млрд — проценты.

Смотрите также: Госдолг Украины: секреты и угрозы (видео)

Среди этих выплат есть кредиты Международного валютного фонда. Общая сумма, которую Украина должна вернуть МВФ в 2020 году, составляет $1,354 млрд. Из них $1,074 млрд — это основная сумма, а $280 млн — это процентные платежи.

Читайте также: Объем госдолга на конец 2020 года составит 45% ВВП

Структура долга
Ранее министр финансов Оксана Маркарова представила информацию о структуре государственного и гарантированного государством долга Украины:

на 22% он состоит из средств международных финансовых организаций;
33% в общей структуре госдолга составляет внутренний долг в гривне;
8% — внутренний долг в валюте;
33% — еврооблигации;
3% — другой внешний долг.
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Ранее сообщалось
С начала года государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины, номинированный в иностранной валюте уменьшился на $2,5 млрд, а номинированный в национальной валюте вырос на 88,9 млрд грн.
При этом, из-за значительного укрепления национальной валюты гривневый эквивалент уменьшился на 123 млрд грн, а валютный вырос на $3,5 млрд.

Соотношение государственного долга и ВВП Украины будет постепенно снижаться до 42,4% на конец 2022 года. Об этом говорится в Среднесрочной стратегии управления госдолгом Украины на 2019-2022 год МИНФИН от 24 декабря 2019 г.
vittore64501
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:32

  orest написав:У звязку з погодними катаклізмами цьогорічний врожай пшениці в Австралії буде мінімум на 6 млн тон менше ніж планувалося. А буде ж така сама ситуація і з іншими зерновими https://landlord.ua/news/temperaturna-k ... a-u-vohni/
У нас же синоптики прогнозують з 4 лютого і аж до кінця місяця дощі і температуру 6-15 тепла протягом лютого. Маємо шанс експортувати багато і дорого...

если насчёт багато можно согласиться, то дорого, под вопросом:
1.02.2008 пшеница - 1349.4 баксов
03.11.2008 пшеница - 505.2 баксов...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:33

  tobias написав:$4 млрд відсотки, $13 млрд борг.
Під 30% у доларах брали? :)

Садитесь.Двойка. :D
vittore64501
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:38

  edvardd написав:
  orest написав:У звязку з погодними катаклізмами цьогорічний врожай пшениці в Австралії буде мінімум на 6 млн тон менше ніж планувалося. А буде ж така сама ситуація і з іншими зерновими https://landlord.ua/news/temperaturna-k ... a-u-vohni/
У нас же синоптики прогнозують з 4 лютого і аж до кінця місяця дощі і температуру 6-15 тепла протягом лютого. Маємо шанс експортувати багато і дорого...

если насчёт багато можно согласиться, то дорого, под вопросом:
1.02.2008 пшеница - 1349.4 баксов
03.11.2008 пшеница - 505.2 баксов...

Речь шла, я так понимаю, о 2019-2020 маркетинговом годе...
Т.е. о ценах на озимые
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:42

Вартість врожаю, зібраного з незареєстрованих земельних ділянок в Україні торік, може сягати більше 88,5 млрд грн, пише AgroTimes.
Як зазначається, лідирують за об’ємами тіньового ринку агропродукції Миколаївська та Одеська області. Сумарно там вирощують незадекларовані культури на майже 800 тис. га.

Про це свідчать дані дослідження онлайн-сервісу EOS Crop Monitoring.

«Державні органи на основі цієї інформації зможуть хоча б приблизно ідентифікувати локальні порушення і побачити дійсні масштаби сільськогосподарського сектору та обороти виробництва поза контролем», – зазначив директор із розвитку бізнесу компанії Олександр Сакаль.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:55

На ПФТС под конец дня все ОВГЗ по доходности ушли ниже 10% ...
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:56

что на завтра у нас? я не менял по 24.2 Если резко в низ межбанк, то слить по 24.2 утром?
proftpd66
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